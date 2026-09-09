Revive el triunfo del Barcelona de Lamine Yamal en su debut en la Champions League contra Feyenoord
Españoles y neerlandeses se enfrentaron por la primera fecha de la fase de liga de la competencia en el estadio Camp Nou.
Minuto a minuto
Barcelona 5-1 Feyenoord
(90+4′) ¡Fin del partido! Barcelona goleó a Feyenoord en la Champions League.
(85′) ¡Gol de Barcelona! Gabriel Jesus se inscribe en el marcador tras conectar con la cabeza un centro enviado por Lamine yamal.
¡Gol de Feyenoord! Sem Steijn marca el descuento para la visita.
(77′) ¡Gol de Barcelona! Lamien Yamal se inscribe en el marcador con un tiro libre. La pelota pasó entre la barrera facilitando el tanto.
(59′) Ignacio Ferri marcaba el descuento para el Feyenoord, pero tras la revisión del VAR, el árbitro sanciona una posición de adelanto en la creación de la jugada.
(57′) ¡Gol de Barcelona! Pedri manda un gran pase con ventaja a Raphinha y este define para colocar el tercero.
(46′) ¡Comenzó el segundo tiempo! Barcelona vence a Feyenoord con goles de Raphinha y Adeyemi.
(45+2′) ¡Fin del primer tiempo! Barcelona se impone con comodidad al Feyenoord.
(22′) ¡Gol de Barcelona! Karim Adeyemi saca un remate de distancia al segundo palo que el portero del cuadro neerlandés no logra contener.
(3′) ¡Gol de Barcelona! Raphinha adelanta a los azulgranas. El brasileño recibió el balón y se sacó a dos defensores de encima con un enganche antes de definir.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Barcelona y Feyenoord.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos el duelo entre Barcelona y Feyenoord por la fase de liga de la Champions League.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.