Cuáles son las grandes batallas de los Emmy 2026 (y dónde ver la ceremonia)

The Pitt, Hacks y La maldición de Widow’s Bay lideran el listado de nominados a los Emmy 2026. Una edición que tal vez cuenta con menos luces que en años anteriores, pero donde de todos modos hay series de peso y atractivas carreras en busca de la gloria.

En la antesala a la 78° versión de la premiación, que se desarrollará este domingo 13 en el Peacock Theater de Los Angeles (Estados Unidos), aquí revisamos sus principales batallas.

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*The Pitt ante Pluribus

Hace un año, en la 77° edición de los Emmy, la serie médica de HBO Max dio el batatazo ante Severance. Ahora, tras confirmar su arrastre con su segunda temporada, la ficción protagonizada por Noah Wyle aspira a repetir la gloria en Mejor serie de drama. La avalan sus 25 nominaciones –una más que Hacks– y una amplia presencia en todas los apartados principales.

Desde su estreno, a fines de 2025, parecía una certeza que Pluribus tendría una contundente presencia en la premiación. Pero, si corre con la misma suerte que Better call Saul (la anterior obra de Vince Gilligan, que nunca pudo imponerse), el panorama luce difícil. Tal vez sus mejores opciones están en Mejor actriz serie de drama, donde Rhea Seehorn se medirá ante Carrie Coon (La edad dorada), Chase Infiniti (Los testamentos), Keri Russell (La diplomática) y Zendaya (Euphoria), quien hasta ahora acumula una racha perfecta en la categoría.

También son candidatas La diplomática, Paradise, Caballos lentos, Amigos y vecinos, El caballero de los Siete Reinos y La edad dorada.

*Hacks ante La Maldición de Widow’s Bay

Esta es probablemente la carrera más abierta de todas. Hacks, ganadora del premio en 2024, se presenta con su quinta y última temporada, que volvió a desatar risas y narró el último capítulo de las volátiles Deborah Vance (Jean Smart) y Ava Daniels (Hannah Einbinder). A la Academia le gustan los finales y la gustan las producciones que realmente causan risas (el triunfo de la primera temporada de El oso hoy luce más como una excepción que como un cambio de tendencia), por lo que cuenta con buenas opciones.

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El problema es que en frente tiene a la gran revelación del streaming de 2026. Dividida en diez episodios, La maldición de Widow’s Bay encantó al público y a la crítica con la historia de un pueblo isleño aterrorizado por fenómenos paranormales. Su galería de insólitos personajes (partiendo por los interpretados por Matthew Rhys y Kate O’Flynn) y su refrescante mezcla de horror y humor la convierten en una candidata de temer. Si gana, sería la segunda vez consecutiva que una comedia de Apple TV le arruina la fiesta a Hacks.

Abbott Elementary, El Oso, Only murders in the building, Terapia sin filtro, Nadie quiere esto y Margo tiene problemas de dinero son los otros títulos que disputan el galardón.

*Bronca ante Love Story

Protagonizada por un elenco de mayor renombre que su primera temporada, Bronca regresó con una temporada cargada a explorar la soledad y los dilemas existenciales. Quizás no causó el mismo revuelo que su primer ciclo –aquel centrado en Steven Yeun y Ali Wong–, pero de todos modos arremetió con fuerza en los Emmy de este año y consiguió tres nominaciones más que su predecesora (16 ante 13).

Su mayor rival es Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. Estrenada en febrero pasado, la serie narra la relación entre el heredero del expresidente de Estados Unidos y una vendedora de Calvin Klein. La producción acertó con la elección de Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly en los roles principales, y gustó con su decidida apuesta por el amorío, el glamour y la tragedia. Con su potencial triunfo, la Academia abrazaría una fórmula clásica en una categoría que en los últimos años ha visto ganar a títulos como Bebé reno y Adolescencia.

Las otras contendientes son DTF St. Louis, La bestia en mí y All her fault.

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*Netflix, HBO y Apple TV

La lucha entre las plataformas se reduce a tres grandes nombres. HBO y HBO Max está en la delantera con 123 nominaciones, mientras que en el segundo lugar aparece Netflix (109 candidaturas). En tanto, en la tercera posición irrumpe Apple TV, que logró su mejor cosecha histórica (85 menciones).

*Dónde ver la ceremonia

La gala será conducida por la actriz Mariska Hargitay, marcando la primera vez en 15 años que ese rol es asumido por una mujer. La emisión comenzará a las 21:00 horas (por HBO Max y TNT), aunque antes, a las 20:00 horas, se desarrollará una transmisión especial desde la alfombra roja.