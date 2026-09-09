Pérez Mackenna dice que embajador Judd entregará información sobre el 18-O y la pondrán a disposición de la Fiscalía

Tras reunirse este miércoles con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, indicó que el encuentro se realizó para “solicitar información sobre antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días que siguieron”.

“El embajador ha manifestado su disposición a hacer llegar información de la que disponga. La Cancillería tiene que hacer su trabajo, custodiar los intereses de Chile y disponer los medios para que el resto de las instituciones trabajen con esta información. Una vez que la Cancillería reciba la información, esta será derivada a la Fiscalía Nacional y a los organismos competentes para su evaluación”, informó el titular del Minrel en una conferencia de prensa en la sede de su cartera.

La autoridad recalcó que “para este gobierno es de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerla a disposición para dar con los responsables de los actos de violencia”.

“No hemos recibido la información, la hemos solicitado formalmente y esperamos recibirla apenas el embajador cuente con ella y nos la ponga a disposición”, puntualizó.

Previamente a la declaración del canciller, Judd aclaró que ellos no disponen de “datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados” y que sus análisis de inteligencia sobre el tema provienen de fuentes abiertas, sustentándose en información proveniente del Congreso, académicos y policías.

“Nosotros hemos solicitado la información, no la tenemos disponible aún y tenemos que esperar que esta información se ponga a disposición nuestra para poder hacer lo que ya le conté, que es ponerla a disposición de los organismos competentes para su evaluación y posterior acción”, insistió el ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

Consultado si corresponde que el embajador se refiera a asuntos de política interna, Pérez Mackenna reparó que “los embajadores en general no deben opinar sobre la política interna en los países en que están”.

“Eso se lo hemos hecho saber al embajador Judd en varias oportunidades y hoy día fue exactamente ese uno de los temas que tocamos. Así que eso está cubierto por lo que hemos hecho siempre y hoy día no es la excepción”, dijo.