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    Política

    Expresidente Frei por estallido social: “Yo no creo que esto fue natural”

    El exmandatario evitó referirse a las declaraciones el embajador de Estados Unidos, señalando que "yo no soy comentarista de ningún embajador”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Durante la jornada de este miércoles, el embajador de Chile en Misión Especial y expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refirió al estallido social cuestionando que haya sido un fenómeno espontáneo y apuntando que no fue algo “natural”.

    En el marco de su exposición en el lanzamiento del nuevo estudio Identidad y Cohesión Nacional de AthenaLab, Frei sostuvo que “yo no creo que esto fue natural, ni nada, no creo nada”.

    Es así como el exmandatario hizo referencia a un libro publicado por la fundación del expresidente Sebastián Piñera, en el que distintas personalidades internacionales abordan la figura del exmandatario. Entre ellas, mencionó al expresidente de Colombia Iván Duque.

    “Hablaba de este tema y dice ‘yo, en el mes de marzo, abril, del año del estallido, llamé al Presidente y le dije todas estas cosas, que investigara’”, agregó.

    “De a dónde habían llegado los elementos para producir la destrucción de 10 estaciones de metro simultáneamente, con acelerantes que no estaban en Chile. Y dentro de eso lo que decía Duque, en Chile había casi una obsesión del gobierno de la dictadura de ese país contra Chile, están declaraciones de sus dirigentes también, lean el libro, lo que dijo Duque se cumplió 100%, algún día se va a conocer esa verdad”.

    Es así como el exmandatario puso en duda que los acontecimientos se hubiera producido de forma espontánea dada la situación económica que atravesaba el país.

    “De ahí a que me vengan a decir que todo esto fue una cosa espontánea, con el estallido teníamos los ingresos per cápita más altos de Latinoamérica, los niveles de pobreza los más bajos que nunca habíamos tenido”, mencionó.

    Dichos del embajador Judd

    A su salida, el expresidente fue consultado por los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien vinculó a grupos de izquierda con los hechos de violencia registrados durante el estallido social de 2019.

    En la ocasión, Frei evitó referirse a los dichos apuntando que “Yo no soy comentarista de ningún embajador”, y añadiendo que “aquí vine invitado por AthenaLab di mi opinión sobre la realidad que me pidieron, esa visión, así que ahí estamos”.

    Cabe recordar que el exmandatario, en mayo de 2026 fue designado por el Presidente José Antonio Kast como embajador de Chile en Misión Especial, de forma ad honorem.

    Más sobre:Eduardo Frei Ruiz-TagleEmbajadorEstados UnidosBrandon Judd

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