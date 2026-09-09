Nintendo Direct: nuevos Metroid y Kirby, Final Fantasy VII y todos los grandes anuncios para Switch 2
Nintendo presentó Metroid Ravenous y Kirby and the World Beyond, confirmó la llegada de Monster Hunter Wilds y Persona 6, y detalló lanzamientos, nuevas ediciones y actualizaciones para sus consolas.
Nintendo desplegó un amplio calendario de videojuegos para el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027.
En su Nintendo Direct del 9 de septiembre, la compañía combinó nuevas aventuras de sus personajes más reconocidos con entregas de grandes franquicias de otras editoras y versiones ampliadas de títulos de su catálogo.
Los anuncios estuvieron encabezados por Metroid Ravenous y Kirby and the World Beyond, ambos exclusivos de Nintendo Switch 2.
Pero la presentación también confirmó propuestas como Final Fantasy VII Revelation, Monster Hunter Wilds, Persona 6 y Tomb Raider: Legacy of Atlantis, junto con novedades que estarán disponibles desde el mismo día de la transmisión.
El nuevo Metroid Ravenous
Samus Aran protagonizará Metroid Ravenous, una nueva aventura de acción en dos dimensiones cuyo anuncio plantea una premisa de supervivencia: comer o ser comido.
Su lanzamiento está previsto para el 28 de enero de 2027, con una edición especial que incluirá el juego, una caja metálica y un amiibo de Samus con el Metroid Suit.
También habrá figuras individuales de Samus y una estatua Chozo.
El nuevo Kirby and the World Beyond
Kirby, en tanto, regresará a los escenarios tridimensionales con Kirby and the World Beyond.
Nintendo anticipó un mundo amplio que se podrá explorar libremente, donde las habilidades de copia permitirán resolver desafíos de distintas maneras.
Llegará durante la primavera del hemisferio norte de 2027, coincidiendo con el aniversario 35 de la serie.
Otros lanzamientos
El calendario más inmediato incluye Fire Emblem: Fortune’s Weave, que se estrenará el 17 de septiembre, y Nintendo Switch Sports Resort, previsto para el 22 de octubre.
Este último reunirá 12 deportes con controles de movimiento y permitirá recorrer libremente la isla Wuhu, buscar objetos y descubrir sus atractivos. También incorporará Island Crown, un modo sin conexión para avanzar hasta desafiar a los campeones de cada disciplina.
Uno de los principales anuncios de otras editoras fue Final Fantasy VII Revelation, la tercera y última entrega del proyecto de remake de Final Fantasy VII. El juego llegará a Switch 2 el 8 de abril de 2027 y llevará a Cloud y sus compañeros a recorrer el mundo a bordo de la aeronave Highwind mientras intentan detener a Sephiroth y la amenaza de Meteor.
Como complemento, Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, centrado en Zack Fair y ambientado siete años antes de la historia original, estará disponible para Switch 2 desde este 9 de septiembre.
Capcom confirmó que Monster Hunter Wilds se estrenará el 4 de diciembre en la consola. Incluirá el contenido de sus actualizaciones, multijugador inalámbrico local y juego en línea con compatibilidad entre plataformas. Su expansión Ascendance también llegará durante 2027.
La compañía sumará además Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 Gold Edition, cuyas versiones digitales se lanzarán el 16 de octubre. Por su parte, Mega Man: Dual Override incorporará a Proto Man como personaje jugable y permitirá personalizar habilidades mediante Custom Chips. Estará disponible para ambas generaciones de Switch en la primavera boreal de 2027.
Entre los juegos de rol, Persona 6 fue confirmado para Switch 2, aunque el comunicado no fija una fecha de lanzamiento. Sí la tiene Persona 4 Revival: el regreso al misterio del Midnight Channel está previsto para el 20 de mayo de 2027.
Lara Croft también tendrá un lugar en la consola con Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una reinterpretación de su aventura de 1996. El juego reconstruye su búsqueda de las piezas del Scion, con escenarios en Perú, Grecia y Egipto, y llegará el 12 de febrero de 2027.
El catálogo se ampliará además con Stellar Blade Complete Edition y Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition, ambos el 5 de noviembre; Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition, en 2027; y 007 First Light, anunciado para este año.
Nintendo también dedicó espacio a renovar juegos conocidos. Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy, previsto para el 12 de noviembre, permitirá dar órdenes de voz a Oatchi mediante el micrófono de la consola. Su nueva academia incorporará desafíos de recolección, clasificaciones en línea y 72 escenarios que se publicarán progresivamente.
Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition llegará el 3 de diciembre, con el modo Heroes’ Vault y una nueva heroína, Shimmer. A su vez, Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition se estrenará el 25 de febrero de 2027, con las expansiones anteriores, mejoras visuales y de fluidez, más enemigos en pantalla y un nuevo modo de dificultad.
Otra actualización destacada será The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, disponible el 29 de septiembre. Incorporará mejoras gráficas, de rendimiento y de controles, y será gratuito para quienes ya tengan la versión de Switch. Una nueva expansión de pago, Songs of the Past, llegará en 2027. It Takes Two también ofrecerá una actualización gratuita para propietarios de la versión anterior cuando debute en Switch 2 el 15 de octubre.
Actualizaciones inmediatas
Entre las novedades inmediatas, Mario Kart World recibirá una actualización gratuita que habilita diez circuitos clásicos de Super Mario Kart como carreras independientes, agrega dos rutas de Knockout Tour e incorpora un modo espectador para partidas con amigos.
Desde este 9 de septiembre también se sumarán Star Fox Adventures al catálogo de GameCube de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión y el multijugador de escondidas MECCHA CHAMELEON a la eShop.
Star Fox recibirá otra actualización el 29 de septiembre, con tres escenarios adicionales y soporte para hasta cuatro jugadores en una misma consola en Battle Mode.
La presentación se completó con títulos como Professor Layton and the New World of Steam, fechado para el 10 de diciembre; Danganronpa 2x2, para el 14 de enero de 2027; y Onyx: The Dark Grip, una propuesta de terror de Bloober Team exclusiva de Switch 2 prevista para 2027. También hubo espacio para Yo-kai Watch 2: Haunted Domain, Metal Slug Ultimate Collection, Stage Fright y nuevos contenidos de Pokémon Pokopia.
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