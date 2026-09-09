Nintendo Direct: revisa las novedades que se anunciaron en el evento

Una segunda jornada de anuncios se vivirá este miércoles en la presentación de Nintendo Direct. El esperado evento se transmitió desde las 11:00 -hora de Chile- para adelantar todo sobre los juegos de Nintendo Switch 2 que se esperan para los próximos meses.

Este pasado martes fue el turno de una de las franquicias más importantes de Nintendo. Con ocasión de celebrar los 40 años de The Legend of Zelda, Nintendo reveló la fecha de estreno de la nueva versión de Ocarina of Time, junto a otros anuncios.

Revisa las novedades que se anunciaron en el Nintendo Direct

Kirby and the World Beyond Como último anuncio, Nintendo reveló la nueva entrega de la saga, que se espera para el próximo año. Además, vendrán más anuncios el 2027 a raíz de los 35 años de la serie Kirby. Más allá de los mismísimos confines…



Kirby and the World Beyond aterrizará en #NintendoSwitch2 en primavera de 2027. pic.twitter.com/U7TPHjhJtN — Nintendo España (@NintendoES) September 9, 2026

Conoce una historia completamente inédita en Persona 6, que se lanzará para #NintendoSwitch2. pic.twitter.com/KB2raRJq8h — Nintendo España (@NintendoES) September 9, 2026

¿Lograrás salvar el pasado para liberar el presente? Emprende una aventura a través del tiempo en Eternal Anima, que estará disponible a partir del 4 de marzo de 2027 para #NintendoSwitch2. pic.twitter.com/P64uckz1yf — Nintendo España (@NintendoES) September 9, 2026

Fatal Fury: City of the Wolves Llegará al Switch 2 el 22 de octubre.

Nintendo anuncia la edición especial de Metroid Ravenous Metroid Dread 2 saldrá el 28 de enero del próximo año. Comer... o que te coman.



Metroid Ravenous se lanza el 28-01-2027, en exclusiva para #NintendoSwitch2. pic.twitter.com/4XjDqaXecJ — Nintendo España (@NintendoES) September 9, 2026

Actualización de Mario Kart World Con la actualización gratuita se competir en los circuitos clásicos de Super Mario Kart en el modo Carrera VS. Disponible desde hoy. Una nueva actualización gratuita para #MarioKartWorld... ¡saltará a la pista hoy mismo, tras el #NintendoDirect!



☑️ 10 circuitos clásicos de Super Mario Kart para el modo Carrera VS.

☑️ Dos nuevos rallies para el modo supervivencia pic.twitter.com/TncvlwlSXp — Nintendo España (@NintendoES) September 9, 2026

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Perú, Grecia, Egipto serán escenarios de esta nueva aventura que estará disponible el próximo 12 de febrero. Ya se puede reservar desde hoy.

Tres juegos de Resident Evil regresan Resident Evil 2 (Deluxe Edition), Resident Evil 3 y Resident Evil 4 (Gold Edition) estarán disponibles para Switch 2 el 16 de octubre en sus versiones digitales. Las versiones físicas, en cambio, el 29 de enero de 2027.

Cairn llega a Switch 2 en 2027 Estará disponible a principios del próximo año, pero hoy ya está disponible una versión gratuita de prueba.

Lego Batman: el legado del Caballero Oscuro llegará el 18 de septiembre Las reservas ya están disponibles en Nintendo eShop.

Stage Fright en 2027 Es el nuevo título multijugador, esta vez con temática de terror, de los creadores de Overcooked.

Xenoblade Chronicles 3: más funciones y combates épicos Ya queda menos para su lanzamiento: el 3 de diciembre. Una nueva heroína, además, se unirá a la aventura. Acaba con una horda de enemigos tras otra en un modo de combate adicional y aúna fuerzas con una nueva heroína: Shimmer. ¡#XenobladeChronicles3 – #NintendoSwitch2 Edition se lanza el 3 de diciembre! pic.twitter.com/CdBrM6R8uw — Nintendo España (@NintendoES) September 9, 2026

Onyx: The Dark Grip El juego de terror sobrenatural llegará el próximo año. Guía a un solitario viajero a través de una ciudad inhóspita al ir manipulando el mundo que lo rodea.



Onyx: The Dark Grip, un juego de terror sobrenatural, llegará en 2027 en exclusiva a #NintendoSwitch2. pic.twitter.com/wK187Ewmwn — Nintendo España (@NintendoES) September 9, 2026

Yokai Watch 2 Haunted Domain está en desarrollo para Nintendo Switch 2

El profesor Layton y el nuevo mundo a vapor: 10 de diciembre

La franquicia de The Witcher continúa The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, que incluye las dos expansiones ya lanzadas estará disponible para Nintendo Switch 2 desde el 29 de septiembre. Además la extensión de Songs of the Past se estrenará el próximo año.

Starfox recibe actualización gratuita Hasta 4 personas podrán jugar en modo batalla a través de comunicación inalámbrica. También se agregan tres nuevas misiones. Hasta 4 jugadores pueden formar equipo y unirse a batallas en línea en la Switch 2. La actualización estará disponible desde el 30 de septiembre. Pero también: Star Fox Advertures llega a Nintendo GameCube - Nintendo Classics a partir de hoy.

Hyrule Warriors: La era del cataclismo, edición definitiva llega a Nintendo Switch 2 Aquí podrás experimentar los hechos que tuvieron lugar 100 años antes de los acontecimientos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con gráficos mejorados y batallas con más enemigos en pantalla. Además de mayor dificultad. ¿La fecha? Llegará el 25 de febrero. Se puede reservar a partir de hoy.

Final Fantasy VII Revelation Nintendo anunció que se lanzará el 8 de abril del próximo año. Las reservas se abrirán durante este miércoles, en el Nintendo eShop. Además, anuncian la precuela Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Disponible a partir de hoy.

Comienza el Nintendo Direct A las 11:00 en punto comenzó la transmisión y ya conocemos las primeras novedas: Monster Hunter Wilds, que se lanzará el 4 de diciembre de este año en Nintendo Switch 2. Además, Monster Hunter Wilds: Ascendence se espera para 2027.

Se espera que el evento se extienda por 45 minutos

La película de Zelda llegará en abril de 2027 Nintendo confirmó que la película de acción real de la franquicia llegará mundialmente el 30 de abril de 2027. La producción llevará oficialmente por nombre The Legend of Zelda y está siendo desarrollada por Nintendo junto a Arad Productions y Sony Pictures Entertainment. Según explicó la compañía, no será una adaptación directa de un videojuego específico, sino una historia original construida a partir de los personajes, conceptos y relatos que la serie ha desarrollado durante sus cuatro décadas de existencia.