Nintendo Direct: revisa las novedades que se anunciaron en el evento
La segunda jornada de anuncios de la compañía estaba programada para este miércoles a las 11:00, hora de Chile y se extendió por cerca de 45 minutos, con información centrada en juegos de Nintendo Switch 2 que se lanzarán próximamente.
Una segunda jornada de anuncios se vivirá este miércoles en la presentación de Nintendo Direct. El esperado evento se transmitió desde las 11:00 -hora de Chile- para adelantar todo sobre los juegos de Nintendo Switch 2 que se esperan para los próximos meses.
Este pasado martes fue el turno de una de las franquicias más importantes de Nintendo. Con ocasión de celebrar los 40 años de The Legend of Zelda, Nintendo reveló la fecha de estreno de la nueva versión de Ocarina of Time, junto a otros anuncios.
Revisa las novedades que se anunciaron en el Nintendo Direct
Kirby and the World Beyond
Como último anuncio, Nintendo reveló la nueva entrega de la saga, que se espera para el próximo año.
Además, vendrán más anuncios el 2027 a raíz de los 35 años de la serie Kirby.
Fatal Fury: City of the Wolves
Llegará al Switch 2 el 22 de octubre.
Nintendo anuncia la edición especial de Metroid Ravenous
Metroid Dread 2 saldrá el 28 de enero del próximo año.
Actualización de Mario Kart World
Con la actualización gratuita se competir en los circuitos clásicos de Super Mario Kart en el modo Carrera VS. Disponible desde hoy.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Perú, Grecia, Egipto serán escenarios de esta nueva aventura que estará disponible el próximo 12 de febrero. Ya se puede reservar desde hoy.
Tres juegos de Resident Evil regresan
Resident Evil 2 (Deluxe Edition), Resident Evil 3 y Resident Evil 4 (Gold Edition) estarán disponibles para Switch 2 el 16 de octubre en sus versiones digitales. Las versiones físicas, en cambio, el 29 de enero de 2027.
Cairn llega a Switch 2 en 2027
Estará disponible a principios del próximo año, pero hoy ya está disponible una versión gratuita de prueba.
Lego Batman: el legado del Caballero Oscuro llegará el 18 de septiembre
Las reservas ya están disponibles en Nintendo eShop.
Stage Fright en 2027
Es el nuevo título multijugador, esta vez con temática de terror, de los creadores de Overcooked.
Xenoblade Chronicles 3: más funciones y combates épicos
Ya queda menos para su lanzamiento: el 3 de diciembre. Una nueva heroína, además, se unirá a la aventura.
Onyx: The Dark Grip
El juego de terror sobrenatural llegará el próximo año.
Yokai Watch 2 Haunted Domain está en desarrollo para Nintendo Switch 2
El profesor Layton y el nuevo mundo a vapor: 10 de diciembre
La franquicia de The Witcher continúa
The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, que incluye las dos expansiones ya lanzadas estará disponible para Nintendo Switch 2 desde el 29 de septiembre.
Además la extensión de Songs of the Past se estrenará el próximo año.
Starfox recibe actualización gratuita
Hasta 4 personas podrán jugar en modo batalla a través de comunicación inalámbrica. También se agregan tres nuevas misiones. Hasta 4 jugadores pueden formar equipo y unirse a batallas en línea en la Switch 2. La actualización estará disponible desde el 30 de septiembre.
Pero también: Star Fox Advertures llega a Nintendo GameCube - Nintendo Classics a partir de hoy.
Hyrule Warriors: La era del cataclismo, edición definitiva llega a Nintendo Switch 2
Aquí podrás experimentar los hechos que tuvieron lugar 100 años antes de los acontecimientos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con gráficos mejorados y batallas con más enemigos en pantalla. Además de mayor dificultad.
¿La fecha? Llegará el 25 de febrero. Se puede reservar a partir de hoy.
Final Fantasy VII Revelation
Nintendo anunció que se lanzará el 8 de abril del próximo año. Las reservas se abrirán durante este miércoles, en el Nintendo eShop.
Además, anuncian la precuela Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Disponible a partir de hoy.
Comienza el Nintendo Direct
A las 11:00 en punto comenzó la transmisión y ya conocemos las primeras novedas: Monster Hunter Wilds, que se lanzará el 4 de diciembre de este año en Nintendo Switch 2. Además, Monster Hunter Wilds: Ascendence se espera para 2027.
Se espera que el evento se extienda por 45 minutos
La película de Zelda llegará en abril de 2027
Nintendo confirmó que la película de acción real de la franquicia llegará mundialmente el 30 de abril de 2027.
La producción llevará oficialmente por nombre The Legend of Zelda y está siendo desarrollada por Nintendo junto a Arad Productions y Sony Pictures Entertainment.
Según explicó la compañía, no será una adaptación directa de un videojuego específico, sino una historia original construida a partir de los personajes, conceptos y relatos que la serie ha desarrollado durante sus cuatro décadas de existencia.
Todos los anuncios de la primera jornada de Nintendo Direct
Ayer, el Nintendo Direct dedicado al aniversario de Zelda, el principal protagonista fue The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la renovada versión del clásico de Nintendo 64 que llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre de 2026.
Pero también reveló una Nintendo Switch 2 conmemorativa, conciertos internacionales, nuevos amiibo y productos especiales.
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