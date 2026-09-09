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    Enjoy registra pérdidas, sus ingresos caen y firma apunta a la plataforma de apuestas en línea y casinos ilegales

    La operadora de hoteles y casino registró pérdidas por $24.707 millones en el segundo trimestre.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Patricio Fuentes Y.

    Enjoy registró números rojos durante el segundo trimestre de este año. Los resultados se dan en el contexto de una caída también en los ingresos.

    Según informó la firma a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el segundo trimestre registró pérdidas por $24.707 millones, un retroceso frente a las ganancias por $43.049 millones.

    En tanto, los ingresos llegaron a los $11.380 millones, una baja de 7,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

    Mientras tanto, en el primer semestre, los ingresos llegaron a $22.614 millones, una caída de 16,41%. Mientras en el periodo se registraron pérdidas por $36.105 millones, un retroceso frente a las ganancias de $39.567 millones del mismo periodo del año pasado.

    Por otro lado, el EBITDA al 30 de junio de 2026 fue de $4.702 millones, superior a los $4.573 millones del mismo periodo del año anterior.

    “Dicho incremento se genera principalmente por la contención de gastos, llevada a cabo por la administración con el objeto de compensar la baja de ingresos. Todo lo antes mencionado en línea con la nueva estructura de ingresos y costos de las sociedades denominadas Newco 3″, dijo la firma en relación con las sociedades que administran hoy los exacreedores.

    El efecto de sitios de apuestas y casinos ilegales

    En el contexto del reporte de sus resultados, la firma apuntó a los efectos que han tenido las casas de apuestas y plataformas online ilegales o no reguladas.

    “El crecimiento sostenido de casas de apuestas y plataformas online que actualmente operan fuera de un marco regulatorio específico en Chile, así como la existencia de salas de juego de tragamonedas no reguladas en distintas ciudades del país, han captado ingresos relevantes del mercado de juegos y apuestas”, dice la firma en su análisis razonado.

    En su análisis de riesgos, Enjoy también comentó que la irrupción de dichos actores “ha acelerado el cambio en los hábitos de consumo de los usuarios hacia modalidades remotas y alternativas de juego y apuestas y se han transformado en una fuerte competencia para los casinos físicos tradicionales. El impacto de dicha competencia es aún mayor cuando se considera que los casinos físicos ya habían experimentado una disminución sostenida tanto en sus ingresos como en el flujo de público desde el estallido social y la pandemia”.

    Ante este contexto, la firma, que pasó por dos procesos de reorganización judicial, donde el segundo fue suscrito en agosto de 2024, y que devolvió también sus licencias de casino en Viña, Pucón y Coquimbo, dijo que los cambios de tendencia explicarían los resultados de los procesos de licitación recientes.

    “Los últimos procesos de licitación de permisos de operación de casinos de juego en Iquique, Viña del Mar y Puerto Varas han tenido resultados por debajo de las expectativas: algunos fueron declarados desiertos, otros registraron un único oferente y, en otros casos, la autoridad estimó que no se cumplían los requisitos establecidos en las bases. El diseño de las licitaciones parece responder a un escenario que hoy es muy distinto del que existía hace algunos años”, comentó.

    A inicios de este septiembre, Enjoy también presentó su renuncia a la operación del casino en la comuna de Los Ángeles

    Más sobre:Resultados de EmpresasEnjoyCasinosApuestas en líneaTragamonedas

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