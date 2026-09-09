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    El hombre detrás de Zona Cero: “George A. Romero fue una inspiración muy grande”

    El surcoreano Yeon Sang-ho, responsable de Estación Zombie (2016), acaba de llegar a los cines nacionales con una película que muestra a los muertos vivientes como un grupo que opera como una colmena. Aquí conversa con Culto sobre sus inquietudes y referentes, y sobre la posibilidad de expandir el universo del filme.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    El hombre detrás de Zona Cero: “George A. Romero fue una inspiración muy grande”

    El director surcoreano Yeon Sang-ho es un devoto de George A. Romero. Fiel seguidor de su impronta, al igual que el autor de La noche de los muertos vivientes (1968) y El amanecer de los muertos (1978), piensa en el cine de género como un vehículo para diseccionar el lado más visceral de la humanidad.

    Así lo ejercitó en Estación zombie (2016), el fenómeno artístico y comercial que cimentó hace una década, y ahora en Zona cero, la película que acaba de llegar a las salas chilenas tras su exitoso paso por el Festival de Cannes y los cines de Corea del Sur.

    Coescrita junto a Choi Kyu-seok, la cinta narra el caos que se produce en las instalaciones de la empresa biotecnológica Chains Bio. Los estragos son causados por Young-cheol (Koo Kyo-hwan), un joven científico que acaba de ser despedido de la compañía y que esparce un virus de rápida mutación. Parece tener el plan perfecto: como su propia sangre contiene el único antídoto, no puede ser asesinado si se desea tener alguna esperanza de generar una vacuna.

    La principal vuelta de tuerca del filme reside en que los infectados no sólo se comunican entre ellos, sino que forman una verdadera colmena, lo que supone un enorme reto para los sobrevivientes, entre los que se cuentan la exesposa y la actual pareja de Young-cheol.

    “Uno de los temas principales que queríamos abordar era la universalidad y la generalización, y el poder que eso implica”, indica el realizador a Culto, quien enfatiza que estaba interesado en abordar algo más profundo que solo sustos y sangre.

    Desde su perspectiva, “la identidad y la autenticidad de las personas se ven debilitadas con la inteligencia artificial y la muy rápida propagación de la información”. Su objetivo con la película, asegura, consistía en “cómo las personas pueden lograr alcanzar la autenticidad a partir de estos peligros que se pueden encontrar en la colectividad”.

    En entrevista con Culto a través de Zoom –realizada con la contribución de una intérprete–, el director desmenuza su último trabajo .

    -Con el paso del tiempo, ¿diría que se ha vuelto más optimista o pesimista respecto al futuro de la humanidad?

    Obviamente, como soy un humano, me gustan mucho los humanos. Al dirigir estas películas, la idea principal es tener que mostrarlos y tener que pensar exactamente como uno. Es muy importante pensar en las características del humano, y tratar de mantener eso pese a que los personajes actúan de una manera que quizá se aleja un poco de la realidad, pero al final del día sigue siendo muy humana.

    -¿De qué modo cree que George A. Romero está presenta en Zona cero?

    Definitivamente fue una inspiración muy grande, especialmente debido a que él fue el director de la primera película de zombies, aunque en ese momento no se les llamaba zombies. Me gustaría destacar que en esa época se habló un poco sobre el potencial miedo que ellos podían traer, y eso me inspiró mucho. Aunque ha transcurrido el tiempo, este elemento –el potencial miedo a lo que podría pasar– sigue presente a medida que la sociedad cambia.

    -Estación zombie tuvo un secuela y una serie animada que funcionó como precuela. ¿Cree que Zona cero podría continuar de un modo similar?

    Por ahora no estoy pensando en generar series u otras entregas. Esta película funciona bien como algo singular, especialmente porque la idea fue optimizada para que sea desarrollada sólo en una película. Sin embargo, no descarto la idea de quizás continuar la película con otra cinta, en caso de que sienta que hay una idea que valga la pena desarrollar. Pero no es fácil seguir extendiendo una idea que ya fue trabajada para esta película.

    -¿Cree que podría haber hecho Zona cero sin antes haber hecho Estación zombie?

    Al comienzo de mi carrera trabajé con animaciones independientes. Estación zombie fue un éxito bastante inesperado, y eso definitivamente fue una ayuda muy grande mientras preparaba Zona cero. Y si no hubiera existido esa película, y ese éxito, creo que probablemente habría seguido trabajando en animaciones independientes.

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