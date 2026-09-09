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    Ministro Mas y reforma al mercado de capitales: norma de empresas junior busca hasta triplicar las exploraciones mineras al 2030

    El ministro Daniel Mas afirma que el objetivo de la norma "es que tenga tracción en el corto plazo. En dos o tres años vamos a estar viendo si esto gustó al mercado de capitales". La reforma contempla un crédito tributario de 35% a la inversión de empresas junior en la bolsa. "Lo que queremos es destrabar los proyectos del 2040 que ya están en nuestros pies y que no lo hemos detectado", apunta.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    17 Julio 2026 Entrevista a Daniel Mas, Ministro de Economía, Fomento y Turismo y Ministro de Minería de Chile Foto: Andres Perez Andres Perez

    El gobierno de Kast inició la tramitación de la reforma al mercado de capitales en el Congreso, el que cuenta con una amplia variedad de iniciativas.

    Una arista del proyecto contempla a las empresas junior, creando en la bolsa un segmento especial para compañías vinculadas a la innovación, el crecimiento y proyectos de exploración minera. En concreto, incorporará un beneficio tributario que contempla un crédito de 35% a la inversión, con un límite de 50 UTA.

    En conversación con Pulso, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, explica el objetivo de esta medida y las aspiraciones que tiene el gobierno para aumentar la exploración minera.

    Primero, la autoridad hace un balance general. “Los últimos años, Chile se ha dedicado a destruir ahorros de inversión y queremos crecer y que nuestra economía recupere dinamismo. Necesitamos poner los incentivos correctos para ahorrar e invertir. No solo se trata de menores o grandes inversiones, son familias que tienen dificultades para acceder a la casa propia, son emprendimientos que quedan fuera de mejores financiamientos, son innovaciones que no se pueden costear y exploración minera que se frustra por falta de capital”, apunta.

    “No podemos echar a andar la economía sin el financiamiento que ofrece un mercado de capitales robusto. Si queremos volver a crecer en serio, de manera sostenible y progresiva, debemos darle aire al mercado financiero para que, desde el más grande hasta el más pequeño, todos puedan ahorrar y financiarse con perspectiva de crecimiento real”, agrega.

    ¿Por dónde van los incentivos mineros?

    -Cuando vamos a minería, el contexto es que Chile es una potencia minera, pero durante demasiado tiempo hemos tenido una contradicción: tenemos la geología, los proyectos, el talento, pero nuestros exploradores muchas veces tienen que salir de Chile a buscar el capital para descubrir las minas del futuro.

    La idea con este proyecto es que hoy empezamos a cambiar esa historia. En 2025 había 94 empresas de exploraciones, en 2016 había 110. O sea, se han achicado. De esas 94, solo 15 son chilenas, Canadá aporta 48 y Australia, 18. Esa es la realidad del mercado de la exploración de Chile.

    Este proyecto crea el estatuto de incentivos para la inversión en el segmento junior de la bolsa. Con eso se habilita a las bolsas, pre-aprobación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para constituir un segmento especial y diferenciado del segmento general.

    En ese segmento entran emisores de innovación y crecimiento o emisores de exploración minera, y sustituye varios de los requisitos de inscripción, oferta pública, información continua de la ley. O sea, facilita bastante toda la operación.

    ¿Qué beneficios da?

    -Un ingreso no constitutivo de renta sobre el mayor valor obtenido en la generación de sus acciones. Un crédito contra el impuesto global complementario equivalente al 35% de la inversión efectuada, con un tope de 50 UTA. Tratándose de los emisores de exploración minera, se establece un mecanismo de traspaso de los gastos de exploración greenfield hacia los inversionistas que financiaron su ejecución.

    En el proceso de exploración hay mucho riesgo. Y como se pierde mucha plata, lo que queremos es que, si hay gastos en explorar que no tienen efecto y que no encontraron una nueva mina, la empresa que invirtió en este mercado puede descontarlo de sus gastos. O sea, tributariamente queremos mover estos capitales.

    ¿Cuánto esperan que pueda crecer el mercado de exploraciones con esto?

    -El mercado de exploración en el 2025 contó con 94 compañías que exploraron por US$ 874 millones. Cuando vemos el contexto mundial, Canadá casi triplica ese número y Australia más que lo duplica. Nosotros quisiéramos duplicarlo o triplicarlo. Pero más allá de medirnos por la inversión, lo que queremos es destrabar los proyectos del 2040 que ya están en nuestros pies y que no lo hemos detectado. Queremos que estas platas nuevas vayan a explorar esos proyectos y se creen nuevas minas en Chile. Eso trae empleo y todo el desarrollo social que necesita el país.

    ¿Buscan incentivar empresas exploradoras chilenas?

    -Hace años se hicieron algunos esfuerzos con la bolsa de Canadá. En 2014 se firmó incluso un acuerdo. Pero creemos que es clave que el ahorro chileno financie el próximo gran yacimiento chileno, que el capital chileno con riesgo entre al riesgo geológico chileno.

    Buscamos multiplicar la exploración en greenfield y no solo en brownfield. Soñamos con crear una industria financiera minera en Chile, que no solo beneficia al explorador: hay que considerar que acá hay un ecosistema de analistas especializados, geólogos, abogados, bancos de inversión, etc. La verdad que hay un montón de gente, se crea un mercado distinto.

    ¿Esto podría expandir el mercado de exploración?

    -Democratizamos la inversión minera, permitiendo que otros inversionistas distintos a las grandes compañías participen del upside de descubrimiento. El sueño final es convertir a Santiago en una plataforma regional. Es bien ambicioso, pero particularmente interesante, porque no deberíamos diseñar esto solo para proyectos chilenos.

    Se adquiere credibilidad y tracción. ¿Por qué no soñar en explorar en Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador o el resto de Latinoamérica? La Bolsa de Canadá, de los 5 mil proyectos de exploración que financia, el 48% son fuera de Canadá. Si pudiéramos movilizarnos hacia allá sería una gran noticia para Chile.

    La junior modelo y metas de exploración

    ¿Cómo sería el caso concreto de una empresa junior que se podría beneficiar de esta política?

    -Una empresa que tenga ingresos menores a 200 mil UF y quiera explorar, acredita los derechos sobre las concesiones, hay que armar un informe técnico minero y con eso la presenta en la bolsa y ofrece su proyecto de inversión. Con eso levanta capital y con ese capital realiza su exploración.

    ¿El 35% de crédito tributario dónde entra en este ejemplo?

    -Hay dos aristas tributarias. Si las acciones se transaran en 10 y, efectivamente se descubre una mina, y las acciones valen 20, esa diferencia es ingreso no constitutivo de renta, el mayor valor obtenido no paga renta. Ahí está el gran incentivo.

    Después, esos costos que tuvo la exploración, por ejemplo en el caso de que fue una mala inversión, puede subir a la compañía que está en la bolsa y los inversionistas de esa compañía pueden devengar de sus ingresos e impuestos, esos costos. Se genera todo un mecanismo de traspaso de los gastos de exploración.

    Esto de duplicar o triplicar la exploración minera, ¿para cuándo lo estiman?

    -Esto se va a demorar en implementar, porque es una ley que se tiene que aprobar, después hay que implementar una serie de instituciones, como la CMF. Esto va a partir operando en un año y medio, dos años más.

    La gracia es que tenga tracción en el corto plazo. En dos o tres años vamos a estar viendo si esto gustó al mercado de capitales. Lo que hemos conversado con los inversionistas es que gusta mucho. Lo que hemos conversado con los mineros es que gusta mucho. Apostamos que va a tener alta atracción.

    ¿Podría ser 2030?

    -Sí, en el 2030 ya vamos a ver frutos de lo que estamos haciendo. Por cierto, esto no solo es para minería, esto también sirve para startup e inversión, cualquier inversión de riesgo. Así como la exploración es una inversión de riesgo, uno también puede listar compañías que van a tener un crecimiento en esta sección de la bolsa y que tienen los mismos efectos que estoy diciendo.

    Más sobre:Daniel MasMinistro de MineríaMercado de capitalesReformaGobierno de Kast

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