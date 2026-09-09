Judd explica sus afirmaciones sobre el 18-O tras reunión con canciller: “No hicimos una investigación independiente”

Tras reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, explicó en un breve diálogo con la prensa sus dichos que apuntaban a organizaciones de izquierda como responsables de los hechos de violencia ocurridos durante el llamado estallido social.

Judd precisó que la inteligencia de su país llegó a esa conclusión en un análisis que fue hecho en base a la información del Congreso chileno, académicos y policías.

“No hicimos una investigación independiente, lo que hicimos fue revisar la información que venía de Chile”, señaló en inglés, en las afueras de la sede del Minrel.

La Cancillería convocó al embajador “con el objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores”.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Tras la cita, el diplomático norteamericano insistió en que “la Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación ni tiene documentos en la embajada que hablen de los sucesos de 2019″.

“No enviamos investigadores a Chile para realizar una investigación y, durante mi gestión, nunca enviaremos investigadores a Chile para realizar una investigación sin haber sido invitados”, puntualizó.

Respecto a los dichos de Sarah Rogers, subsecretaria de Diplomacia Pública de Estados Unidos, que aseguró en el Foro Madrid que “extremistas de izquierda quemaron el Metro”, el embajador planteó que esa declaración está basada en hechos.

“Se fundamenta en los análisis provenientes de sus políticos aquí en Chile, así como en la información de su policía y sus académicos. A partir de esa información y tras su revisión, se determinó que, efectivamente, esto fue perpetrado por grupos de izquierda. No tenemos datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados. Reitero: fue un análisis realizado con base en información proveniente de su Congreso, sus académicos y su policía; de ahí provino la información”, aseguró.