SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Embajador Judd sobre estallido social: “Nuestra inteligencia nos dice categóricamente que provino de organizaciones de izquierda”

    El diplomático aseguró que existe “un análisis específico” de las agencias estadounidenses sobre los hechos de 2019. Además, señaló que esos antecedentes podrían ser compartidos si el gobierno chileno los solicita.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 23 de febrero 2026. El embajador de los Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ofrece una conferencia de prensa dirigida a los medios acreditados en Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmó este martes que las agencias de inteligencia de su país analizaron los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social de 2019 y que sus conclusiones apuntaron a “activistas de izquierda” como responsables de los disturbios.

    En entrevista con CNN Chile, el representante diplomático abordó los dichos de la subsecretaria para la Diplomacia Pública, Sara Rogers, quien sostuvo en el Foro de Madrid que lo ocurrido durante el estallido social fue organizado por personas adherentes a movimientos progresistas.

    Consultado sobre si el gobierno estadounidense manejaba información sobre el origen de las movilizaciones y los hechos de violencia, Judd sostuvo que “los manifestantes en su gran mayoría estaban alineados ideológicamente a la izquierda”.

    Al ser requerido por la fuente de esa afirmación, apuntó a antecedentes de organismos de inteligencia.

    “Inteligencia estadounidense, inteligencia chilena, la comunidad de inteligencia nos dice de dónde provienen estas protestas. Hay que hacer una investigación de cualquier hecho que ocurra”, señaló.

    Sobre el caso específico de Chile, fue categórico: “En 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”.

    Judd aclaró que sus palabras no implicaban que agentes estadounidenses hubieran realizado labores en territorio nacional.

    “Cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda, la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”, afirmó, agregando que “tenemos un análisis específico que se realizó”.

    Finalmente, el embajador señaló que esos antecedentes no han sido entregados a la justicia chilena, pero abrió la puerta a compartirlos.

    “Si el gobierno chileno acudiera a nosotros y nos solicitara inteligencia específica, somos naciones que comparten información de inteligencia (...), pero hasta donde sé no hay ninguna solicitud al respecto”, cerró.

    Más sobre:Brandon JuddEstados UnidosChileEstallido socialIzquierdaInteligencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aseguran que avión que trasladó este martes a Zelensky a Oslo estuvo “a punto” de ser derribado por un dron

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Senado aprueba proyecto que moderniza la carrera funcionaria de Carabineros y refuerza incentivos para ingreso y permanencia

    Gobierno opta por retirar a Chile de negociaciones sobre cooperación tributaria entre países de la ONU

    Quiroz mantiene su objetivo de tasa de desempleo tras distancia de Rau: “En Hacienda nos fijamos siempre metas exigentes”

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel

    Lo más leído

    1.
    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    2.
    Ministra de Talca que integra el Consejo Ético del Poder Judicial es sancionada en la Suprema por faltas a la probidad

    Ministra de Talca que integra el Consejo Ético del Poder Judicial es sancionada en la Suprema por faltas a la probidad

    3.
    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    4.
    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    5.
    Registro de Vándalos: gobierno elimina como sanción la pérdida de subsidios habitacionales, PGU y acota el castigo de gratuidad

    Registro de Vándalos: gobierno elimina como sanción la pérdida de subsidios habitacionales, PGU y acota el castigo de gratuidad

    6.
    Detienen a exfiscal Vinko Fodich y tres funcionarios de la PDI en investigación de la Fiscalía Supraterritorial

    Detienen a exfiscal Vinko Fodich y tres funcionarios de la PDI en investigación de la Fiscalía Supraterritorial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Servicios

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Rating del martes 8 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 8 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Senado aprueba proyecto que moderniza la carrera funcionaria de Carabineros y refuerza incentivos para ingreso y permanencia
    Chile

    Senado aprueba proyecto que moderniza la carrera funcionaria de Carabineros y refuerza incentivos para ingreso y permanencia

    Gobierno opta por retirar a Chile de negociaciones sobre cooperación tributaria entre países de la ONU

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Quiroz mantiene su objetivo de tasa de desempleo tras distancia de Rau: “En Hacienda nos fijamos siempre metas exigentes”
    Negocios

    Quiroz mantiene su objetivo de tasa de desempleo tras distancia de Rau: “En Hacienda nos fijamos siempre metas exigentes”

    Las proyecciones del Banco Central para el mercado del cobre: déficit estructural para 2029 tras alza de demanda y mejor precio

    Enap informa que las bencinas vuelven a subir

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    El Liverpool le remonta al Atlético de Madrid y triunfa en la primera fecha de la Champions League
    El Deportivo

    El Liverpool le remonta al Atlético de Madrid y triunfa en la primera fecha de la Champions League

    De cara a los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México: Córdova suma tres “extranjeros” a la convocatoria de la Roja

    A semanas del debut de los Cóndores: alta demanda por los abonos del World Rugby U20 Challenger de Santiago

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre
    Tecnología

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel
    Cultura y entretención

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    “Casi me arranca la cara”: cómo fue la dura pelea entre Noel y Liam Gallagher que separó a Oasis

    Aseguran que avión que trasladó este martes a Zelensky a Oslo estuvo “a punto” de ser derribado por un dron
    Mundo

    Aseguran que avión que trasladó este martes a Zelensky a Oslo estuvo “a punto” de ser derribado por un dron

    Renuncia de investigador de Anthropic por temor a que la IA esté “fuera de control” aumenta presión por límites a la industria

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio