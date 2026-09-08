Embajador Judd sobre estallido social: “Nuestra inteligencia nos dice categóricamente que provino de organizaciones de izquierda”

Santiago, 23 de febrero 2026. El embajador de los Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ofrece una conferencia de prensa dirigida a los medios acreditados en Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmó este martes que las agencias de inteligencia de su país analizaron los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social de 2019 y que sus conclusiones apuntaron a “activistas de izquierda” como responsables de los disturbios.

En entrevista con CNN Chile, el representante diplomático abordó los dichos de la subsecretaria para la Diplomacia Pública, Sara Rogers, quien sostuvo en el Foro de Madrid que lo ocurrido durante el estallido social fue organizado por personas adherentes a movimientos progresistas.

Consultado sobre si el gobierno estadounidense manejaba información sobre el origen de las movilizaciones y los hechos de violencia, Judd sostuvo que “los manifestantes en su gran mayoría estaban alineados ideológicamente a la izquierda”.

Al ser requerido por la fuente de esa afirmación, apuntó a antecedentes de organismos de inteligencia.

“Inteligencia estadounidense, inteligencia chilena, la comunidad de inteligencia nos dice de dónde provienen estas protestas. Hay que hacer una investigación de cualquier hecho que ocurra”, señaló.

Sobre el caso específico de Chile, fue categórico: “En 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda” .

Judd aclaró que sus palabras no implicaban que agentes estadounidenses hubieran realizado labores en territorio nacional.

“Cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda, la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”, afirmó, agregando que “tenemos un análisis específico que se realizó”.

Finalmente, el embajador señaló que esos antecedentes no han sido entregados a la justicia chilena, pero abrió la puerta a compartirlos.

“Si el gobierno chileno acudiera a nosotros y nos solicitara inteligencia específica, somos naciones que comparten información de inteligencia (...), pero hasta donde sé no hay ninguna solicitud al respecto”, cerró.