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    ¿Qué encontró la policía al interior de la casa del imputado por el crimen de Mariana Sepúlveda?

    Funcionarios del OS9 de Carabineros encontraron una pequeña muestra ósea en la pieza del imputado, que confesó ser el supuesto autor del crimen. Labocar se encuentra analizando los hallazgos para determinar si pertenece a la joven desaparecida en 2008.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    A la izquierda la víctima Mariana Sepúlveda y a la derecha el imputado Ghislain Quiroz.

    Personal del OS9 de Carabineros permaneció durante toda la jornada del lunes al interior de la casa de Ghislain Jesús Quiroz Carrizo (42), sujeto que confesó ser el supuesto autor del crimen de Mariana Sepúlveda luego de 18 años.

    En ese domicilio, ubicado en el pasaje Logroño de la comuna de Conchalí, los policías trabajaron con el fiscal Marcelo Cabrera, de la Fiscalía Centro Norte buscando alguna pista que permitiera corroborar la declaración que el propio sujeto entregó a carabineros de la 5° Comisaría de Conchalí el domingo en una confesión espontánea.

    En su testimonio, el imputado, quien fue vecino de Sepúlveda en 2008, señaló haber dado muerte a la joven y luego haber “comprimido” el cuerpo. Posterior a eso, señaló que fue a botar los restos a un basural. Parte de las dudas que surgieron sobre su relato giraban en torno a una supuesta discapacidad mental del sujeto y a un ACV que sufrió hace algunos años. Por eso, dicen quienes conocieron del proceso, el fiscal Cabrera tomó con cuidado el relato y se abocó a verificar el contenido de su declaración.

    Sin embargo, a medida que la jornada del lunes fue avanzando, las pistas comenzaron a cobrar sentido y concordar con el relato. Hasta ese domicilio se fueron sumando funcionarios policiales que llegaron con equipos para hacer excavaciones. Lo mismo ocurrió con el equipo canino de Carabineros, especializado encontrar restos humanos.

    Con Quiroz aún en libertad y prestando colaboración respecto a dónde buscar, los policías hallaron muestras que permitieron ordenar su detención.

    Lo que encontraron los carabineros

    Una parte importante de los trabajos policiales se realizaron en la pieza del sujeto, específicamente debajo de su cama.

    Fue en horas de la tarde cuando, luego de cavar y mover el piso de la casa, los investigadores encontraron piezas clave para la investigación. Se trata de lo que sería una pequeña muestra ósea de un cuerpo humano.

    El hallazgo fue informado de inmediato al fiscal quien ordenó la detención del imputado que hoy pasará a control ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago. Eso sí, señalaron los policías en el acto, la muestra debía pasar por el análisis del Labocar para corroborar que se trata de una muestra humana, y luego verificar que tenga el mismo ADN de la joven desaparecida. También en la casa se encontraron herramientas para remover tierra, que habría utilizado para concretar los actos que el imputado confesó.

    “Tenemos información mucho más fundada que nos permite corroborar sus dichos con otros antecedentes. Entendemos que estamos en un escenario que hay que seguir realizando ciertas diligencias, pero lo de hoy ya nos permitía presentar estos antecedentes al juez de garantía para los efectos de pedir la orden de detención”, señaló anoche el fiscal Cabrera luego de las diligencias.

    Con ese antecedente se fijó la audiencia de control de detención para el imputado, quien deberá enfrentar al tribunal durante la tarde de este martes. Eso sí, debido a los informes que debería evacuar el Labocar y el OS9, se esperaba que la formalización contra el sujeto fuera aplazada a días posteriores.

    La confesión de Quiroz reabrió un caso que primero fue investigado por la PDI y que se cerró sin responsables. El mismo fiscal señaló que el imputado nunca figuró como sujeto de interés en la anterior indagatoria. “No había antecedentes de esta persona en la causa”, señaló Cabrera.

    Los investigadores tienen a la vista el perfil del sujetoy han ido recabando información de su historia familiar. Su padre era asistente social y se desempeñó en el Poder Judicial en San Miguel, mientras que su madre era comerciante, en una familia con cuatro hijos.

    Quiroz, padre de dos hijos, estudió cine y era asiduo a la música heavy metal. Uno de los antecedentes que surgió en esa búsqueda es que una de sus hermanas, Cinthia, quien era amiga de Sepúlveda, se quitó la vida en 2010.

    En paralelo a la audiencia de control de detención, los equipos de Carabineros seguían desplegados en la casa del imputado buscando nuevas pistas que permitan esclarecer los hechos luego de 18 años de interrogantes.

    Más sobre:Mariana SepúlvedaCarabinerosFiscalía

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