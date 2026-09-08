Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en Macrozona Sur y Ejecutivo destaca caída de 24% en violencia rural

La Cámara de Diputados aprobó este martes una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia que rige en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío, medida que el gobierno defendió sobre la base de una reducción sostenida de los hechos de violencia rural.

Con 104 votos a favor, 19 en contra y 14 abstenciones, la Sala despachó la prórroga al Senado, quienes deberán votar sobre ello para que se haga efectiva. La sesión contó con la presencia del Ejecutivo representado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; de Secretaría General de Presidencia, José García Ruminot; y de Defensa, Fernando Barros.

Ante los parlamentarios, el biministro Alvarado entregó un balance de los resultados registrados hasta el 30 de agosto y sostuvo que el despliegue de las Fuerzas Armadas y las policías ha permitido consolidar el control territorial en la zona.

“Desde el punto de vista de la evaluación que tenemos que hacer, tenemos que mirarlo bajo tres ámbitos de acción: desde la perspectiva del orden, del desarrollo y del reconocimiento”, señaló el secretario de Estado.

El principal dato expuesto por Alvarado fue la disminución de 24% en los eventos de violencia rural registrados en las provincias bajo estado de excepción, en comparación con el mismo período de 2025. Sin embargo, al contrastar las cifras con 2021 —año identificado por el gobierno como el de mayor intensidad de la violencia—, la caída alcanza al 85%.

La baja, según detalló el ministro, también se refleja en algunos de los principales indicadores de violencia. Los ataques incendiarios disminuyeron 25%, mientras que los bienes incendiados cayeron 72% y los cortes de ruta se redujeron 68%.

A ello se suma una disminución de 25% en las usurpaciones, cifra que, al compararse con el mismo período de 2021, representa una caída de 96%.

“Estas comparaciones muestran avances respecto del año anterior y una reducción de mayor magnitud frente al año 2021”, sostuvo Alvarado.

Pese al balance positivo, el ministro puso especial énfasis en un indicador que sigue generando preocupación para el Ejecutivo: la circulación de armas de fuego. “La presencia de armas de fuego prácticamente no varía y hay una pequeña tendencia hacia el aumento”, afirmó.

Alvarado sostuvo que el tráfico de armas constituye actualmente “un gran desafío” y advirtió que su circulación no solo representa una amenaza para La Araucanía y Biobío, sino también para zonas urbanas y rurales del resto del país. “No hay espacio en este caso para sentirnos contentos con los resultados”, enfatizó.

En ese sentido, defendió la continuidad del estado de excepción, argumentando que permite mantener un despliegue extraordinario en la zona mediante patrullajes, resguardo de rutas y apoyo a procedimientos policiales.

Parlamentarios cuestionan la prolongación de la medida

Durante el debate, aunque la mayoría de los diputados que intervinieron respaldó la prórroga, varios coincidieron en que el estado de excepción no puede transformarse en una política permanente.

El diputado Cristian Neira (REP.) señaló que “Chile no puede acostumbrarse a vivir en estado de excepción”, aunque sostuvo que mientras persista una amenaza contra la seguridad de las personas, el Estado debe mantener su capacidad de respuesta.

Desde una perspectiva similar, Luis Sánchez (REP.) destacó una caída de 42% en los hechos delictivos totales, de 58% en los homicidios, de 67% en las usurpaciones, de 45% en los delitos de incendio y de 50% en las personas lesionadas, según las cifras que expuso ante la Sala.

Sin embargo, Sánchez planteó la necesidad de avanzar hacia una fórmula distinta que reduzca la carga que actualmente recae sobre las Fuerzas Armadas. En esa línea, defendió una eventual nueva figura constitucional de emergencia, con un mayor protagonismo policial y apoyo militar.

Desde la oposición, la diputada Andrea Parra (PPD) llamó a retomar la discusión sobre un eventual “desescalamiento” de la presencia militar y cuestionó, además, eventuales reducciones en los recursos destinados a la Región de La Araucanía.

El diputado José Montalva (IND.) también pidió al gobierno avanzar en un plan de largo plazo para la zona y cuestionó una eventual reducción de la inversión pública regional.

La diputada Flor Contreras (PDG), en tanto, advirtió que el apoyo a la prórroga no puede entenderse como indefinido. “No podemos seguir teniendo exactamente la misma discusión cada 30 días”, sostuvo, planteando la necesidad de conocer una estrategia permanente en materia de seguridad y política indígena.

Por otro lado, el argumento central del Ejecutivo fue que, aunque los indicadores muestran una disminución sustantiva de la violencia respecto de los años más críticos, la amenaza persiste y, particularmente, la circulación de armas mantiene vigente la necesidad de un despliegue extraordinario en la Macrozona Sur.