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    Contraloría advierte vacío en normativa sobre licencias de manejo de la seguridad municipal

    El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, expuso en la comisión de Gobierno del Senado sobre apreciación del organismo fiscalizador respecto a los vehículos de emergencia que conducen los inspectores.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La comisión de Gobierno del Senado inició este lunes el estudio del proyecto que “fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito”.

    En representación del Ejecutivo, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, entregó algunas fundamentaciones de la iniciativa, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley 21.802, y que mantiene urgencia calificada de discusión inmediata.

    Entre las adecuaciones que incorpora el proyecto, Guerrero mencionó la situación de las licencias de conducir de los funcionarios de seguridad municipal.

    “El Ejecutivo en el proyecto de ley original presentó una normativa que se hacía cargo de la situación de las licencias de conducir de los inspectores de seguridad municipal. La Cámara de Diputados estimó que no era necesario regular”, indicó.

    El subsecretario indicó que en la evaluación realizada durante la tramitación se determinó que solamente debían cumplir con el requisito de licencia de conducir clase B para efectos de manejar vehículos de emergencia.

    “Hoy día, a partir del 12 de agosto, los vehículos de seguridad municipal pasan a ser vehículos de emergencia y los vehículos de emergencia tienen un tratamiento especial en la Ley del Tránsito”, expuso.

    Guerrero agregó que recientemente la Contraloría General de la República, a través de un dictamen, determinó que existe un vacío respecto de este punto.

    “Para ciertos vehículos de emergencia es necesario poseer licencia clase A. Para otros, licencia clase F”, indicó.

    La Contraloría ofició al Presidente José Antonio Kast y al Congreso haciendo ver la necesidad de legislar al respecto.

    “La Contraloría estimó que al existir un vacío normativo, ese vacío no podía ser llenado a través de la interpretación administrativa. Razón por la cual, esta, estimamos que va a ser necesario que sea abordado durante la tramitación de este proyecto”, indicó el subsecretario de prevención del delito.

    La autoridad de gobierno sostuvo que “el dictamen dice dos cosas”.

    “Primero, se detecta como consecuencia del régimen establecido en los artículos 12 y 13 de la ley del tránsito, dos tipos de régimen. Un régimen donde es necesario para conducir este tipo de vehículos la obtención de una licencia clase A y otro licencia clase F. Dado que la ley de seguridad municipal no fue clara y no determinó cuál era el tipo de licencia que debían obtener estos inspectores de seguridad municipal, se requiere al legislador, en definitiva, que pueda determinarlo de manera adecuada”, dijo.

    Más sobre:CongresoSeguridadSenadoContraloríaMunicipalidadesLicencias de conducirGonzalo Guerrero

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