Dónde y a qué hora ver a Lille vs. Real Betis en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @realbetisbalompie

Este martes Lille juega de local y recibe al Real Betis, en un duelo válido por la primera fecha de la Champions League.

Tanto los franceses como los dirigidos por Manuel Pellegrini van por una victoria en el debut que les permita comenzar su participación con buenos ánimos.

Cuándo juega Lille vs. Real Betis

El partido de Lille contra el Real Betis es este martes 8 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy de Francia.

Dónde ver a Lille vs. Real Betis

El partido de Lille contra el Real Betis se transmite en el canal ESPN4 .

La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.