Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Aston Villa en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @astonvilla

Este martes comienza la Champions League y Club Brujas recibe a Aston Villa, en el marco de la primera fecha.

Se trata de una jornada fundamental para que tanto el cuadro belga como los ingleses comiencen la cita global con un marcador a su favor.

Cuándo juega Club Brujas vs. Aston Villa

El partido de Club Brujas contra Aston Villa es este martes 8 de septiembre a las 13:45 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Jan Breydel de Bélgica.

Dónde ver a Club Brujas vs. Aston Villa

El partido de Club Brujas contra Aston Villa se transmite en el canal ESPN .

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