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    Política

    Mesa del Senado se reúne con canciller Pérez Mackenna tras polémica con Argentina y consideran interpelación como “una oportunidad”

    La presidenta y el vicepresidente del Senado de Chile, Paulina Núñez e Iván Moreira respectivamente, llamaron al Ejecutivo y a los parlamentarios a tratar con unidad las materias de soberanía nacional.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago 8 de septiembre 2026. La Presidenta del Senado, Paulina Nunez, junto al vicepresidente de la cámara alta, Ivan Moreira, hablan con la prensa luego de una reunion con el ministro de relaciones exteriores Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La presidenta y el vicepresidente del Senado de Chile, Paulina Núñez e Iván Moreira respectivamente, sostuvieron la mañana de este martes una reunión con el canciller Francisco Pérez Mackenna para abordar la polémica con Argentina respecto a la soberanía del Estrecho de Magallanes.

    Según detalló Núñez tras la reunión, en la instancia le plantearon principalmente la necesidad de enfrentar tanto desde el Ejecutivo como los parlamentarios de forma unida las materias de soberanía nacional.

    “Hoy nos parece muy relevante transmitir este mensaje. Así como hemos transmitido la necesidad de que haya claridad, también queremos comprometer unidad, unidad en estos temas”, remarcó la presidenta del Senado.

    “No hay espacio para el oportunismo”

    En el punto de prensa, a los dos representantes de la Cámara Alta se les consultó respecto a la interpelación levantada desde la oposición sobre el ministro de Relaciones Exteriores.

    Y es que esta mañana la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención.

    El cuestionario sobre el canciller abordará un total de trece temáticas, entre ellas el conflicto por el Estrecho de Magallanes, la relación con Argentina y Estados Unidos, la postulación de Michelle Bachelet a la ONU, entre otras.

    Sobre la interpelación, Paulina Núñez remarcó que “todos los diputados y diputadas tienen la atribución y el legítimo derecho de ejercer las herramientas de fiscalización. Y en esa materia, me parece que el ministro también va a tener la oportunidad de responder, entiéndanlo bien, aquello que puede responder”.

    Por su parte, Iván Moreira señaló que van “a hacer de esta interpelación una oportunidad para que el canciller pueda informar los pasos que ha llevado adelante el gobierno con respecto a su política exterior y por los últimos acontecimientos que han sucedido con Argentina”.

    Yo creo que no nos van a arrinconar por mezquindad política, por cálculo político. Habrán las respuestas. Pero ojo, el canciller no puede de ninguna manera divulgar secretos de Estado. Por lo tanto, las preguntas tendrán que ser muy acotadas, porque no podemos con una interpelación debilitar nuestra política internacional”, remarcó.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaInterpelaciónCancillerArgentinaEstrecho de Magallanes

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