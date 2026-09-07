Oposición ingresa interpelación contra el canciller Pérez en medio de críticas transversales a su gestión

La expectativa en torno a la bilateral entre los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei, realizada el jueves, era alta. En el oficialismo confiaban en que la instancia ayudaría a suavizar las tensiones entre ambas naciones, que entraron en disputa debido a que el general de la Fuerza Aérea de ese país, Gustavo Valverde, cuestionó la soberanía del estrecho de Magallanes.

Lejos de cerrarse, la controversia se profundizó tras el encuentro. En particular, debido a que el canciller argentino, Pablo Quirno, se refirió a su país como “bicontinental y bioceánico”, pese a que la nación vecina no tiene salida al océano pacífico. Estas declaraciones las hizo en el marco del anuncio de nuevas medidas de Buenos Aires para reforzar su presencia en Tierra del Fuego y el Atlántico Sur.

A eso se suma que la senadora y exministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich, incluyó al estrecho de Magallanes entre las zonas vinculadas al control y la presencia estratégica argentina, aunque posteriormente se retractó.

Frente a esas nuevas arremetidas argentinas, en la política nacional han apuntado al canciller, Francisco Pérez.

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), dijo a Tele13 Radio que el ministro “tiene varios flancos abiertos”. Dentro de ellos, identificó “un ministro de Defensa que está opinando de sus temas, le está pisando un poco, muchas veces con razón”, “una interpelación que viene en el Congreso” y que aún “tiene que fijar una política internacional”. En ese sentido, afirmó que “yo habría sido más duro en la respuesta contra Argentina, más clarificador”.

A ese reparo se sumó el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien cuestionó: “¿Por qué (la Cancillería) ha tolerado esto? Nosotros tenemos mucho interés en comerciar con Argentina (...), pero cuando tu hermano empieza a correr la cerca, entra a tu casa, se toma toda la cerveza del refrigerador, va al baño y deja la tapa arriba, y la toalla metida en el water, pucha se hace difícil la cuestión".

Junto con eso, en su programa online, El Nacional-Libertario, Kaiser aseveró que “en tanto la República de Argentina no haya modificado los instrumentos legales que existen en su legislación y que violentan los acuerdos con Chile, nosotros debiésemos entender que no podemos tener una relación con Argentina”. “La respuesta del Ejecutivo en este momento tiene que ser a través de la ley de presupuestos, a través de la mejora y aumento de nuestras capacidades militares. Aquí se acabaron las bromitas”, agregó.

Por su parte, la senadora Camila Flores (Renovación Nacional) sostuvo: “Estamos viendo una seguidilla de declaraciones de autoridades argentinas que solo contribuyen a tensionar la relación con nuestro país. Chile tiene que empezar a golpear la mesa. No podemos seguir tolerando que desde Argentina se ponga en entredicho nuestra soberanía”.

La legisladora fue un paso más allá y pidió a Kast que tome un rol activo frente a esta controversia. “El Presidente de la República tiene que actuar con mucha más energía frente a este tipo de provocaciones, que dañan el vínculo entre Chile y Argentina y en nada contribuyen al diálogo diplomático. No podemos seguir restándoles importancia ni tratándolas como simples expresiones destempladas. Esto es grave y tiene que detenerse de inmediato”, dijo.

La respuesta de Kast contrasta con la postura que él mismo tuvo en el pasado. “Muy débil la respuesta de Cancillería a la inaceptable intromisión del Presidente de Argentina en nuestro país. La política exterior chilena está gravemente debilitada y es una amenaza para la seguridad nacional, escribió en X en 2023, cuando el entonces mandatario Alberto Fernández firmó una carta en apoyo a Marco Enríquez-Ominami que criticaba el sistema judicial chileno.

La mañana de este lunes, en entrevista con radio ADN, el Presidente Kast defendió la labor de Pérez. “Tenemos un gran canciller, y en eso yo valoro el trabajo que ha realizado”, planteó.

En el Partido Republicano se alejan de los cuestionamientos al canciller y ponen el peso en Argentina. “Esperamos que tanto personeros de las fuerzas armadas como senadores y otras autoridades argentinas dejen de cuestionar la soberanía de Magallanes, que es chilena”, planteó el diputado Alejandro Riquelme, de esa bancada.

Además, Riquelme destacó que “por primera vez, el Presidente José Antonio Kast, junto con el presidente Milei, llegan a una declaración conjunta donde se deja claro que la soberanía del estrecho de Magallanes es 100% chilena. Esto no se había logrado hace muchas décadas atrás”.

Pero no solo el manejo en el tema de Argentina ha generado reparos. La participación en el Foro Madrid del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, también le dejó otro flanco abierto a la Cancillería.

El diplomático, quien participó del panel “El nuevo papel de Estados Unidos en Iberoamérica”, abordó la relación de su país con el gobierno de Kast y celebró la aplicación de la denominada doctrina Donroe -que busca fortalecer la presencia norteamericana en el continente por sobre China- en el país. “Cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast, se vuelve muy fácil”, lo que levantó críticas transversales entre parlamentarios.

“Es que yo no sé qué significa que Chile acepte la política Donroe. Nosotros no tenemos ninguna declaración en el sentido de aceptar ese tipo de cosas”, tuvo que salir a responder el canciller Francisco Pérez Mackenna la semana pasada, lo que no fue bien evaluado en la interna al no marcar una postura clara del gobierno.

En todo caso, no solo en el oficialismo el desempeño del canciller ha sido tema. Este lunes, el ministro y sus flancos fueron parte de la conversación que se dio en el Partido Socialista (PS), en el marco de las habituales reuniones semanales de colectividades de la oposición.

En el encuentro plantearon que el canciller Pérez cuenta con una “debilidad” que ha quedado demostrada al punto de ser reconocida por las huestes oficialistas. Dentro de la conversación, se comentó la arremetida del diputado Nelson Venegas (PS) sobre interpelar al titular de Teatinos 180. Ofensiva que fue anunciada por el bloque opositor la misma tarde del lunes, para la cual reunieron 62 firmas.

De acuerdo a los plazos establecidos, la instancia debería llevarse a cabo el martes 29 de septiembre.

Ayer por la tarde, el diputado Venegas justificó la medida: “Este no es un acto contra el gobierno esencialmente. Este es un acto que va en defensa de los intereses superiores de nuestro país. Esto es un acto que va en defensa de Chile en el mes de la patria”.

El diputado también señaló que, poco antes de la presentación de la interpelación, el ministro secretario de la Presidencia, José García, le había solicitado que no presentaran la acción en este momento para no interferir en el viaje del canciller a la Asamblea General de la ONU.

“Vamos a ingresar hoy día porque contabilizamos los plazos de manera tal que el ministro de Relaciones Exteriores ya habrá llegado de su viaje a la ONU. Va a poder estar presente sin que nosotros invadamos ese espacio donde él tenía que participar en conjunto con el Presidente. 29 de septiembre estaría quedando, así que lo ingresamos el día de hoy”, detalló Venegas.

Más duro fue el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, quien señaló que “estamos ante la peor conducción de la política exterior de nuestro país desde el retorno a la democracia (…). No habíamos visto una conducción tan débil, tan errática y tan pusilánime por parte del canciller Pérez Mackenna y también, hay que decirlo, por parte del propio Presidente José Antonio Kast”.

La tarde del lunes, a la salida del comité político ampliado en La Moneda, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, hizo un llamado de atención tanto a la izquierda como a la derecha.

“Le pedimos al diputado Venegas, y también a los parlamentarios de gobierno, que en esta materia (relaciones exteriores) nos limitemos a apoyar al gobierno. Si se cree que las cosas se pueden hacer mejor, el gobierno siempre está llano a recibir esas ideas. Pero aparecer públicamente dividido solo divide a Chile en sus conversaciones con Argentina por los temas de soberanía y en sus conversaciones con Estados Unidos por el tema de los aranceles”, sostuvo el timonel.

Su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, en tanto, indicó que “hago un llamado a la oposición a la responsabilidad con el país para que retire la interpelación y actúe con patriotismo por el bien del interés nacional de Chile”.