Grupo alemán compra el 36% de la chilena Fiordo Austral

La operación se anunciará en las próximas horas. El grupo alemán Saria compró en torno al 36% de la propiedad de la empresa Fiordos Austral, una compañía controlada por la familia Hurtado, Ramón Yábar y otros inversionistas minoritarios que vendieron su posición.

Saria ya está en Chile desde hace años: en 2019 materializó la compra de activos de la chilena Comercial Bahía para la producción de harinas y premezclas de origen animal y marino.

Fiordo Austral es una empresa nacida en 2010 de la fusión de Pacific Star (nacida en 1995) y Salmonoil (1997), que habían surgido para utilizar excedentes de la producción del salmón como materia prima. “Nuestra materia prima son excedentes orgánicos de diferentes industrias”, explica en su página web la empresa chilena, que elabora productos de nutrición animal, nutrición humana (bloques de salmón congelado) y uso agrícola.

En la compañía trabajan más de 800 personas, tiene cinco plantas productivas, 22 embarcaciones, procesa 350 mil toneladas al año y tiene un centenar de productos. Un foco relevante apunta a la industria salmonera. “Fiordo Austral promueve la economía circular mediante la transformación del silo y las vísceras de la industria salmonera”, dice.

Su directorio es presidido por Rafael Ariztía y en el participan Pedro Hurtado, Ramón Yávar, Juan Rozas, Felipe Sullivan, Fernando Frías, Aldo Riquelme y José Hurtado.

Según el último reporte de sustentabilidad disponible, de 2022, sus ingresos ese año fueron US$ 377 millones y el 60% de su producción fue vendida entoncesx a Asia, un 21% en Europa, 11,5% en Norteamérica y 7,5% en Sudamérica.

En la venta participó LarrainVial como asesor financiero de los vendedores. Los alemanes trabajaron con el estudio Carey, en un equipo liderado por el socio Pablo Iacobelli.

El grupo vendedor fue asesorado por varios estudios de abogados: B&E, con su socio Luis Alberto Letelier, trabajó por Fiordo Austral, mientras por los accionistas vendedores lo hicieron dos estudios: CEPD, con Alberto Edwards, y Juan Cristóbal Jaramillo, de Aste Jaramillo.