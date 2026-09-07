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    Fiscalía decide no perseverar en investigación en contra de Isidoro Quiroga por venta de salmonera Australis a china Joyvio

    El Ministerio Público indicó que “los antecedentes recopilados durante las diligencias no fueron suficientes para sustentar una acusación formal en contra de los imputados”. La decisión se formalizará el 20 de octubre de 2026 en el Centro de Justicia. La defensa de Quiroga ratificó que nunca existió dolo ni engaño en la venta de Australis Seafoods. Joyvio espera que se reabra la investigación.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    15/01/2025 - FORMALIZACION DE ISIDORO QUIROGA - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente comunicó al 4º Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar en la investigación contra el empresario chileno Isidoro Quiroga, originada por la querella por presunta estafa interpuesta en abril de 2023 por la empresa china Joyvio en el marco de la compra de la salmonera Australis Seafoods.

    A través de un escrito firmado por el fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigación Especializada, Juan Pablo Araya, el Ministerio Público indicó que, “los antecedentes recopilados durante las diligencias no fueron suficientes para sustentar una acusación formal en contra de los imputados”.

    Ante la solicitud del organismo persecutor, la jueza Carolina Araya fijó una audiencia para el 20 de octubre de 2026, a las 9 horas, en la sala 902, piso 9, edificio B, del Centro de Justicia de Santiago, ubicado en avenida Pedro Montt 1606, con el fin de entregar mayores detalles sobre esta resolución.

    La decisión de la fiscalía se produce luego de que, a fines de agosto de 2026, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara el cierre formal de la investigación penal.

    Aquella diligencia de cierre se llevó a cabo tras el vencimiento de los plazos legales y en medio de duras críticas de los abogados querellantes de la empresa Joyvio hacia el Ministerio Público, debido a indagatorias que los representantes de la firma china consideraban incompletas. Con este paso, la arista penal del caso se encaminaba al plazo legal de diez días corridos para que el organismo persecutor decidiera si presentaba una acusación, solicitaba el sobreseimiento definitivo o comunicaba su decisión de no perseverar en el procedimiento, opción por la cual finalmente optó la fiscalía.

    Alex van Weezel, abogado de Isidoro Quiroga, sostuvo que “desde el primer día sostuvimos que en la venta de la salmonera Australis no hubo engaño ni fraude. Hoy, luego de casi tres años y medio de investigación exhaustiva, el Ministerio Público comprobó que las querellas carecen de fundamento. Las acciones del grupo Joyvio no solo han sido desestimadas en Chile, sino también en el extranjero”.

    Juan Domingo Acosta, también abogado de Quiroga, afirmó que “la decisión de la Fiscalía de no perseverar en el caso Australis demuestra un pleno apego al mérito de la carpeta investigativa, descartando presiones e intentos de amedrantamiento de la sociedad querellante para obtener un resultado diferente. La evidencia es sumamente clara en que en la venta de la salmonera Australis no hubo dolo ni fraude de ningún tipo”.

    Los abogados Jonatan Valenzuela y Miguel Chaves que conforman la defensa de Martin Guiloff Salvador, expresidente del directorio de Australis Seafoods reaccionaron así: “Después de tres años de una exhaustiva investigación el Ministerio Público ha concluido lo que hemos reiterado siempre: no hay antecedentes para continuar con esta causa. No existen antecedentes suficientes contra nuestro representado simplemente porque en este caso no se ha cometido delito alguno. Creemos que el cierre de la investigación y la decisión de no preservar, son pasos hacia el reconocimiento de la injusticia de la que nuestro cliente ha sido víctima”.

    Y agregaron: “Como defensa estamos conformes y creemos que corresponde avanzar hacia el sobreseimiento definitivo de la causa”.

    Joyvio: “Que se reabra”

    El próximo 20 de octubre, el Cuarto Tribunal de Garantía resolverá tanto respecto de la orden de no innovar informada recientemente por el Ministerio Público, como también sobre la reapertura de la investigación del del caso penal iniciado por Joyvio (Food Investment SpA) contra Isidoro Quiroga y sus círculo cercano, la cual quedó fijada el pasado 28 de agosto.

    El representante de Joyvio en Chile y Director Ejecutivo de Food Investment SpA, Huang Yonggun, señaló: “Esperamos que se reabra la investigación y se puedan realizar todas las diligencias pendientes, las cuales son de suma relevancia. Las pruebas en este caso son muy contundentes y creemos que debe ser un tribunal, después de un juicio, quien determine una verdad jurídica tras tras una valoración fundamentada e imparcial”.

    La empresa manifestó, asimismo, su conformidad con el reinicio del proceso de arbitraje civil, en el contexto del cual ambas partes ya propusieron árbitros, faltando solamente que la CAM designe al presidente del tribunal.

    Joyvio informó también que las actividades de operaciones en las regiones de Aysén y Magallanes continúan sin variación. “Nuestra gente sigue trabajando, la gestión operativa de la empresa se encuentra plenamente regularizada, y nuestro compromiso con Chile no cambia”, concluyó el presidente del directorio.

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