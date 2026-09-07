Barrios destaca que muerte de Camilo Escalona no afecta solo al PS: “Es una pérdida irreparable para la política chilena”

En entrevista con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el secretario general (s) del Partido Socialista, Arturo Barrios, abordó con emoción la muerte y despedida del histórico dirigente de la tienda, Camilo Escalona.

La batalla más dura del insigne militante de la colectividad de Salvador Allende llegó a su fin este sábado. Escalona falleció a los 71 años, a raíz de un agresivo cáncer.

A su funeral llegaron los expresidentes Gabriel Boric (FA), Michelle Bachelet (PS), con quien tuvo una estrecha relación política, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), y también recibió el reconocimiento del Presidente José Antonio Kast.

“No hay como no emocionarse, de verdad que para nosotros es una pérdida irreparable. Me emociono, porque ha sido un fin de semana lleno de fervor socialista, como decimos nosotros”, señaló Barrios.

El dirigente destacó que, no solo acudieron a despedir a Escalona representantes y figuras de la izquierda chilena, actual oposición, sino que también líderes de las tiendas oficialistas, como Guillermo Ramírez (UDI) y Luciano Cruz Coke (Evópoli), entre otros.

“Fue una despedida de Estado y una despedida transversal”, enfatizó.

En esa misma línea, relevó que fue un funeral “con mucho reconocimiento a un hombre que se va a temprana edad, que yo creo que quedaron cosas por hacer, pero que entregó mucho a la democracia de este país y a la política de este país”.

“Una persona, no como ahora, que son aficionados a los reels, sino por el contrario, una persona con una agudeza de análisis político extraordinaria. Eso a mí me queda mucho en la retina y hasta los últimos momentos, siempre con agudeza, con el análisis que algunas veces tanto hace falta en la política. Yo creo que la pérdida de Camilo es una pérdida irreparable para la política chilena, para el partido. Es de esas personas que no se pueden sustituir”, afirmó.

Y luego dijo: “Único, de esas personas que no se dan tampoco en la historia de los países, en la historia de la política casualmente, sino que con un acervo cultural, un capital cultural”.

Barrios destacó que Escalona no solo fue timonel en varios periodos y secretario general del PS, también diputado, senador, y que lideró la mesa de la Cámara Alta.

“La figura de Camilo es una figura que aportó mucho a la democracia. Además porque no tenía una concepción sectaria de la política. Entendía también la unidad, no solamente de las fuerzas progresistas, que eran su primera prioridad, y la unidad del partido, también su primera prioridad, sino también el construir unidad con otras fuerzas políticas”, dijo.

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