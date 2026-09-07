SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Barrios destaca que muerte de Camilo Escalona no afecta solo al PS: “Es una pérdida irreparable para la política chilena”

    El secretario general (s) del PS se mostró emocionado por la despedida transversal para el histórico dirigente socialista y remarcó: “Es de esas personas que no se pueden sustituir”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En entrevista con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el secretario general (s) del Partido Socialista, Arturo Barrios, abordó con emoción la muerte y despedida del histórico dirigente de la tienda, Camilo Escalona.

    La batalla más dura del insigne militante de la colectividad de Salvador Allende llegó a su fin este sábado. Escalona falleció a los 71 años, a raíz de un agresivo cáncer.

    A su funeral llegaron los expresidentes Gabriel Boric (FA), Michelle Bachelet (PS), con quien tuvo una estrecha relación política, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), y también recibió el reconocimiento del Presidente José Antonio Kast.

    “No hay como no emocionarse, de verdad que para nosotros es una pérdida irreparable. Me emociono, porque ha sido un fin de semana lleno de fervor socialista, como decimos nosotros”, señaló Barrios.

    El dirigente destacó que, no solo acudieron a despedir a Escalona representantes y figuras de la izquierda chilena, actual oposición, sino que también líderes de las tiendas oficialistas, como Guillermo Ramírez (UDI) y Luciano Cruz Coke (Evópoli), entre otros.

    “Fue una despedida de Estado y una despedida transversal”, enfatizó.

    En esa misma línea, relevó que fue un funeral “con mucho reconocimiento a un hombre que se va a temprana edad, que yo creo que quedaron cosas por hacer, pero que entregó mucho a la democracia de este país y a la política de este país”.

    “Una persona, no como ahora, que son aficionados a los reels, sino por el contrario, una persona con una agudeza de análisis político extraordinaria. Eso a mí me queda mucho en la retina y hasta los últimos momentos, siempre con agudeza, con el análisis que algunas veces tanto hace falta en la política. Yo creo que la pérdida de Camilo es una pérdida irreparable para la política chilena, para el partido. Es de esas personas que no se pueden sustituir”, afirmó.

    Y luego dijo: “Único, de esas personas que no se dan tampoco en la historia de los países, en la historia de la política casualmente, sino que con un acervo cultural, un capital cultural”.

    Barrios destacó que Escalona no solo fue timonel en varios periodos y secretario general del PS, también diputado, senador, y que lideró la mesa de la Cámara Alta.

    “La figura de Camilo es una figura que aportó mucho a la democracia. Además porque no tenía una concepción sectaria de la política. Entendía también la unidad, no solamente de las fuerzas progresistas, que eran su primera prioridad, y la unidad del partido, también su primera prioridad, sino también el construir unidad con otras fuerzas políticas”, dijo.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Arturo BarriosCamilo EscalonaPartido SocialistaPSMuerte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exembajador Viera-Gallo: “No sé por qué en Chile se ha escalado tanto un dicho del jefe de la Fuerza Aérea Argentina”

    Diputado Schubert cuestiona interpelación contra el canciller Pérez Mackenna: “Nos parece que no es oportuno”

    El clásico imperdible “Chicago: el musical” regresa al Teatro Municipal de Las Condes

    Padres de Mariana Sepúlveda y confesión de Ghislain Quiroz: “Podríamos cerrar un ciclo, pero está siendo difícil”

    Desbordes defiende a ministro Pérez Mackenna ante tensión con Argentina y apunta contra la Cancillería y Boric

    Especialistas de Bomberos y Carabineros investigan las causas del incendio que destruyó Hotel Alto Nevados de Chillán

    Lo más leído

    1.
    Julio Leiva, excomandante en jefe de la Armada: “Para nuestros hermanos argentinos, cuando hablamos de límites, nada es suficiente”

    Julio Leiva, excomandante en jefe de la Armada: “Para nuestros hermanos argentinos, cuando hablamos de límites, nada es suficiente”

    2.
    Tras veto de Longueira: Hoffmann asegura que habrá una segunda lista para competir por la directiva de la UDI

    Tras veto de Longueira: Hoffmann asegura que habrá una segunda lista para competir por la directiva de la UDI

    3.
    Oposición ingresa interpelación contra el canciller Pérez en medio de críticas transversales a su gestión

    Oposición ingresa interpelación contra el canciller Pérez en medio de críticas transversales a su gestión

    4.
    Regreso de exministra Duco al gobierno genera críticas transversales y La Moneda defiende su reincorporación

    Regreso de exministra Duco al gobierno genera críticas transversales y La Moneda defiende su reincorporación

    5.
    A menos de un mes de su salida del gobierno: Natalia Duco regresa a La Moneda como asesora del Segundo Piso

    A menos de un mes de su salida del gobierno: Natalia Duco regresa a La Moneda como asesora del Segundo Piso

    6.
    Arturo Barrios, secretario general (s) del PS y el adiós a Camilo Escalona: “Fue una despedida de Estado y transversal”

    Arturo Barrios, secretario general (s) del PS y el adiós a Camilo Escalona: “Fue una despedida de Estado y transversal”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, martes 8 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 8 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este martes 8 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 8 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Exembajador Viera-Gallo: “No sé por qué en Chile se ha escalado tanto un dicho del jefe de la Fuerza Aérea Argentina”
    Chile

    Exembajador Viera-Gallo: “No sé por qué en Chile se ha escalado tanto un dicho del jefe de la Fuerza Aérea Argentina”

    Diputado Schubert cuestiona interpelación contra el canciller Pérez Mackenna: “Nos parece que no es oportuno”

    Padres de Mariana Sepúlveda y confesión de Ghislain Quiroz: “Podríamos cerrar un ciclo, pero está siendo difícil”

    Carnes, papas y pasajes aéreos empujan el IPC de agosto a 0,6%, por sobre todas las proyecciones
    Negocios

    Carnes, papas y pasajes aéreos empujan el IPC de agosto a 0,6%, por sobre todas las proyecciones

    El petróleo salta y el barril roza los US$ 100 mientras Goldman Sachs eleva proyección para el precio

    Walmart lanza plan piloto para despacho con drones y realiza primer vuelo experimental en la Región del Biobío

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio
    Tendencias

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios

    Estas son todas las regiones de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el pronóstico

    Vozinha es nominado al Balón de Oro 2026 como mejor arquero
    El Deportivo

    Vozinha es nominado al Balón de Oro 2026 como mejor arquero

    Claudio Bravo lapida a Vozinha: “Carece de técnica y de coordinación”

    En medio de las Fiestas Patrias: así se jugará el fútbol en los Juegos Odesur con la Roja Sub 20 masculina y femenina

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable
    Tecnología

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    “Era importante poner en valor el amor entre mujeres”: las claves de la serie El Peligro de Quererte
    Cultura y entretención

    “Era importante poner en valor el amor entre mujeres”: las claves de la serie El Peligro de Quererte

    El clásico imperdible “Chicago: el musical” regresa al Teatro Municipal de Las Condes

    Hope: anuncian estreno en Chile de explosiva cinta surcoreana que compitió en Cannes

    Polémica en Egipto por condena a muerte de famosa presentadora de televisión por tráfico de drogas
    Mundo

    Polémica en Egipto por condena a muerte de famosa presentadora de televisión por tráfico de drogas

    Empieza la gira de Marco Rubio por el Escudo de las Américas

    Ataques de los hutíes contra Arabia Saudita provocan incendios en instalaciones petroleras y dejan 73 heridos

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?