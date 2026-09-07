Senador Flores (DC) y nuevo estado de excepción: “No podemos a cambio de vender humo en materia de seguridad, trastocar la democracia”

El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, cuestionó el proyecto de reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción apuntando que “no podemos a cambio de vender humo en materia de seguridad, trastocar la democracia”.

En conversación con Radio Agricultura es que Flores mencionó que “el Gobierno no ha hecho lo que creemos que debía hacer, y era retirar un proyecto que no solamente es una adefesio desde el punto de vista legislativo, sino que además es una ofensa a lo que significa el espíritu democrático que los partidos políticos tenemos y lo que la ciudadanía espera”.

“Un estado de excepción como el que se planteó al principio, era un absurdo total que incluso preocupó a las propias fuerzas armadas”, agregó.

Es así como señaló que “el proyecto de Estado de Excepción que estaba presentando el Gobierno era la antítesis de los principios democráticos, era entregarle al Presidente de la República atribuciones para que haga lo que quiera, era un Estado de sitio, era similar a lo que significa estar en una condición de guerra y eso es inaceptable no es así como se puede combatir al crimen organizado”.

Asimismo, respecto a las amenazas contra alcaldes y las solicitudes de presencia militar, Flores reconoce que la situación de seguridad requiere respuestas, pero cuestiona que las Fuerzas Armadas sean por sí solas la solución.

“Las Fuerzas Armadas hoy día tendrían un tremendo riesgo si efectivamente son llamadas a hacer ese trabajo porque no están preparadas para aquello habría que prepararlo, habría que tal vez cambiar ese armamento de guerra por armamento de cintura o por otros”, mencionó.

A su vez, cuestionó que esté el número de soldados necesarios para apoyar en seguridad, enfatizando que ”los soldados que tenemos no corresponde a la capacidad instalada que tenemos".

“Suena bien y bonito decir vamos a sacar a la Fuerza Armadas a proteger a Chile, perfecto, entonces también tenemos que proteger también a la Fuerza Armadas cuando tengan el deber de actuar”, enfatizó.

Es así como señaló que “la pregunta es la siguiente ¿Es con las Fuerzas Armadas que vamos a resolver el problema? ¿O es mejorando nuestra capacidad de penetración en las organizaciones criminales para llegar antes y desbaratarlo antes? Y eso se hace con inteligencia bien montada, bien implementada".

Flores, de igual forma cuestionó que proyectos como el sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) e infraestructura crítica lleven años en el Parlamento.

“Esos dos proyectos debieron haber salido hace varios años”, expresó, señalando que “si el Gobierno que es el único que puede colocar urgencia a un proyecto legislativo no le pone, ese proyecto va quedando atrás, por importante que nos parezca”.

“Por fin le pusieron urgencia entonces ahora yo me imagino que le pondremos el ánimo y las ganas suficientes como para despacharlo de una bendita vez ese proyecto debía haber estado resuelto hace un año atrás”, agregó.