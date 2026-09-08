Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

Apple tiene una nueva cita con sus seguidores este miércoles 9 de septiembre, a las 14:00 horas de Santiago . Bajo el lema “Surprise and shine”, traducido en su sitio chileno como “Sorpresas listas para brillar”, la compañía realizará su tradicional presentación de septiembre.

Esta edición tendrá un protagonista adicional a los dispositivos: John Ternus encabezará su primera gran presentación como director ejecutivo, tras asumir el cargo el 1 de septiembre en reemplazo de Tim Cook.

El evento será una oportunidad para conocer el tono que imprimirá a esta nueva etapa de Apple.

Cómo ver el evento de Apple en vivo desde Chile

La transmisión podrá seguirse gratuitamente a través del sitio de Apple, la aplicación Apple TV y el canal de Apple en YouTube:

La compañía confirmó estos canales para seguir la presentación en directo.

Aunque Apple todavía no detalla los productos que mostrará, los reportes previos anticipan una jornada centrada en sus teléfonos de gama alta, con novedades también para sus relojes y audífonos .

El primer iPhone plegable concentra las miradas

La mayor expectativa está puesta en el posible debut del primer iPhone con pantalla plegable . Las filtraciones apuntan a un diseño tipo libro: un teléfono que se abre para ofrecer una superficie de pantalla más amplia.

Entre los nombres que circulan aparece iPhone Ultra, aunque su denominación comercial sigue pendiente de confirmación. También se anticipa un precio elevado: algunas estimaciones lo sitúan entre US$2.000 y US$2.500 , cifras que deberán contrastarse con el anuncio oficial.

iPhone 18 Pro: una renovación con posible alza de precios

El iPhone 17 Pro

Junto al plegable, se espera la presentación de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, con mejoras en procesamiento, cámaras y autonomía .

Los reportes también apuntan a un posible encarecimiento, aunque todavía no existe un precio oficial, algo que ya había adelantado Tim Cook cuando todavía era director ejecutivo.

Otra novedad sería el calendario de lanzamientos. Apple reservaría el iPhone 18 base para la primavera del hemisferio norte de 2027, concentrando esta presentación en sus modelos de gamas más altas.

Nuevos Apple Watch y AirPods

La renovación del catálogo incluiría los Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 . Según los reportes del editor de tecnología de Bloomberg, Mark Gurman, uno de los principales y más acertados filtradores de la industria, ambos relojes figuran entre los productos previstos para acompañar a los nuevos iPhone.

Sus características, precios y disponibilidad, al igual que los del resto de los equipos rumoreados, deberán confirmarse durante la presentación.