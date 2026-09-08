“Yo vengo con un pasado bastante tenebroso”: lanzan el trailer del documental sobre Eugenio Berríos

El bioquímico de la DINA Eugenio Berríos es el foco de Cocaína negra, el nuevo largometraje de Cristóbal Valenzuela Berríos, director que ha ganado reconocimiento en el medio gracias a los documentales Robar a Rodin (2017) e Isla Alien (2023).

Esta vez el realizador nacional se sustenta en el hallazgo de una serie de cintas de audio grabadas por el propio Berríos, quien se dedicó a fabricar gas sarín y otras armas químicas durante el régimen de Augusto Pinochet.

De acuerdo con la sinopsis, esos registros permiten “seguir el ascenso y la caída de uno de los personajes más enigmáticos de la historia reciente de Chile, cuya trayectoria quedó marcada por su vínculo con la dictadura, la fabricación de venenos letales y el narcotráfico”.

“Yo vengo con un pasado bastante tenebroso”, expresa el protagonista en el trailer del filme, donde también se aprecia al actor Claudio Arredondo en la piel del bioquímico y se ven imágenes de archivo de Manuel Contreras, el exjefe de la DINA.

“Más que reconstruir una biografía de manera convencional, Cocaína negra utiliza esas grabaciones como punto de partida para adentrarse en la voz y el universo de su protagonista. A través de ellas, la película sigue su ascenso y posterior caída, en un recorrido que también permite observar las huellas de una época marcada por la violencia política y las estructuras clandestinas”, detalla la producción.

Tras sus exhibiciones en los festivales de Guadalajara y Lima, Cocaína negra fue seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia). El evento celebrará su 33° edición entre el 12 y el 18 de octubre.

En tanto, el estreno comercial está programado para el próximo 5 de noviembre.

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