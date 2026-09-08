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    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios

    Distintas investigaciones encontraron cambios en las conexiones cerebrales tras el uso de fármacos GLP-1 y GIP, aunque sus efectos todavía no están completamente claros.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios Tendencias / La Tercera

    Un equipo de especialistas de la Universidad de Colorado estudió a un grupo de 13 adolescentes y mujeres jóvenes que tenían un trastorno hormonal y que, a la vez, utilizaban fármacos GLP-1.

    Como parte de la investigación, las participantes se sometieron a tomografías cerebrales antes y después del tratamiento.

    Los resultados impactaron a los científicos: después de unos meses de tratamiento, las imágenes mostraron un aumento en las conexiones cerebrales involucradas en la capacidad de dirigir la atención.

    Se trata de un efecto inesperado, ya que los especialistas todavía no saben exactamente por qué se produjo ni qué implicaciones podría tener.

    Y es que inicialmente, los medicamentos como Ozempic o Mounjaro están hechos para tratar enfermedades metabólicas como la obesidad, sobrepeso y la diabetes.

    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios. Foto: ARCHIVO.

    Los efectos inesperados de los fármacos GLP-1

    Los fármacos GLP-1 y GIP para controlar el peso y el azúcar están siendo utilizados por pacientes de todo el mundo. A la par, los investigadores continúan haciendo minuciosas pruebas para entender bien su mecanismo y efectos a corto, mediano y largo plazo.

    Hasta ahora, se han hecho estudios sobre su relación con la adicción, cognición, neurodegeneración, motivación y placer, todos aspectos importantes del cerebro humano.

    Algunos estudios han asociado el uso de estos medicamentos con mejoras en aspectos como la memoria, la función ejecutiva y el rendimiento cognitivo.

    Una de las hipótesis es que los fármacos podrían influir en la activación neuronal y favorecer procesos relacionados con la plasticidad cerebral.

    A esto se suma que los cambios en la alimentación y el estilo de vida —que pueden acompañar la pérdida de peso— también podrían influir en la salud cerebral. Una dieta con menos alimentos ultraprocesados y mayor cantidad de nutrientes se ha relacionado con distintos indicadores de bienestar cerebral.

    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios Tendencias / La Tercera

    Sin embargo, hay matices: también se han reportado pacientes que tienen efectos mentales negativos con los GLP-1, como confusión mental y una “aplanación emocional” que les redujo el placer y la motivación de sus pasatiempos y vida sexual.

    Según explicaron especialistas al Washington Post, los fármacos GLP-1 actúan en hormonas y receptores del cuerpo que no solo involucran al estómago: están en todo el cuerpo, incluidos otros órganos, incluido el corazón y el cerebro.

    Pero todavía no se sabe cómo ni qué cantidad del fármaco puede ingresar al cerebro a través de su membrana protectora. Muchas investigaciones siguen en pie para entender cómo podría estar afectando las redes neuronales.

    Una posibilidad es que sus efectos sobre el cerebro no sean necesariamente directos. Algunos investigadores plantean que podrían actuar sobre el sistema nervioso o disminuir procesos inflamatorios en el organismo y, a partir de esos cambios, generar efectos indirectos sobre el cerebro.

    Los fármacos contra la obesidad y sus efectos en el cerebro

    De acuerdo al mismo medio, la teoría principal de los beneficios para el cerebro de los medicamentos para bajar de peso reside en la capacidad de poder disminuir la inflamación cerebral.

    Algunos investigadores creen que estos fármacos podrían “calmar” a células inmunitarias hiperactivas que, cuando permanecen activas durante demasiado tiempo, pueden contribuir al daño cerebral y al deterioro cognitivo.

    Otros plantean que la relación podría ser más directa y que los medicamentos ayudarían a las propias células cerebrales a funcionar de manera más eficiente.

    Los estudios también han comenzado a analizar si los fármacos GLP-1 pueden modificar los sistemas de recompensa del cerebro relacionados con la dopamina. Esto ha abierto una línea de investigación sobre su eventual utilidad para tratar trastornos de adicción.

    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios Tendencias / La Tercera

    Actualmente, farmacéuticas y universidades están estudiando el posible uso de estos medicamentos frente al alcoholismo y el tabaquismo, además de otras adicciones, como las relacionadas con la cocaína y los opioides. También se investiga su potencial frente a los atracones de comida y la ludopatía.

    Incluso, algunos estudios iniciales han planteado que los GLP-1 podrían tener efectos antidepresivos y ansiolíticos.

    Sin embargo, se trata todavía de evidencia preliminar. Los investigadores necesitan realizar estudios más amplios y prolongados para determinar si estos posibles efectos sobre el cerebro son realmente atribuibles a los medicamentos, cómo se producen y cuáles podrían ser sus consecuencias a largo plazo.

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