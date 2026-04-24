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    Confirman la fecha de llegada de Wegovy a Chile: el tratamiento más fuerte que Ozempic para el manejo de la obesidad

    Wegovy, la inyección para bajar de peso, llega a Chile este 2026: conoce qué es la semaglutida, las diferencias con Ozempic y los estudios que avalan sus beneficios para el tratamiento contra la obesidad.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Confirman la fecha de llegada de Wegovy a Chile: el tratamiento más fuerte que Ozempic para el manejo de la obesidad. Foto: ARCHIVO.

    Son del mismo laboratorio, Novo Nordisk, y tienen el mismo componente. Pero Wegovy es como el hermano mayor de Ozempic: si bien ambos contienen semaglutida, el nuevo fármaco que llegará pronto a Chile tiene una dosis mucho mayor, y está específicamente aprobado para tratar la obesidad.

    Según comentó anteriormente la farmacéutica, Wegovy ha sido investigado por más de dos décadas y cuenta con estudios clínicos que demuestran sus beneficios, que no solo consisten en una importante baja de peso, sino también en una disminución de los riesgos cardiovasculares.

    En 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó por primera vez el uso de este fármaco como tratamiento para bajar de peso, y en 2024 autorizó su uso para reducir el riesgo cardiovascular, como infartos y ACV, entre otros.

    Cinco años después, Wegovy estará disponible en Chile para los pacientes que requieran apoyo. Y es que en el país, el 83% de los adultos vive con un índice de masa corporal elevado y se proyecta que en 2030, habrá 3 millones de chilenos con obesidad severa.

    Confirman la fecha de llegada de Wegovy a Chile: el tratamiento más fuerte que Ozempic para el manejo de la obesidad Tendencias / La Tercera

    Eso sí, es importante no automedicarse. Un profesional de la salud acreditado podrá evaluar cada caso y recomendar el tratamiento adecuado para cada paciente. Actualmente existen varias alternativas: no solo fármacos de otros laboratorios, sino también otro tipo de manejos.

    Cuándo llega Wegovy a Chile

    El lanzamiento de Wegovy en Chile está programado para este 13 de junio de 2026. A partir de la fecha, se podrá adquirir en las distintas farmacias del país.

    El formato será semaglutida inyectable en cinco dosis: 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 1.7 mg y 2.4 mg.

    La diferencia de Wegovy con Ozempic, es que el nuevo fármaco tiene la dosis más alta de 2.4 que está específicamente indicada para la pérdida de peso, dado que la evidencia muestra que una toma más alta es segura y eficaz para el adelgazamiento.

    Además de tener menor dosis, Ozempic solo está aprobado para tratar la diabetes tipo 2.

    Todavía no hay un precio definido para Wegovy en el país. No obstante, la farmacéutica ha hablado anteriormente de un “precio muy competitivo”.

    Confirman la fecha de llegada de Wegovy a Chile: el tratamiento más fuerte que Ozempic para el manejo de la obesidad. Foto: ARCHIVO.

    Qué es la semaglutida y cómo funciona en el cuerpo

    La semaglutida es un fármaco GLP-1. Esto significa que imita a esta hormona natural que produce nuestro intestino y que nos ayuda a entender cuándo estamos satisfechos después de comer.

    Entonces, en este caso, Wegovy se disfraza de GLP-1 al ingresar al cuerpo y ayuda a disminuir el apetito, regular los niveles de azúcar en la sangre y ralentizar la digestión. Es así como los pacientes pueden bajar de peso de forma eficaz y segura, siempre guiados por un profesional de la salud.

    Y es que las inyecciones para bajar de peso, como Wegovy, deben ser acompañadas de un cambio de estilo de vida: una alimentación equilibrada y saludable, y actividad física diaria.

    Qué beneficios tiene Wegovy para la salud

    Novo Nordisk financió dos estudios que demuestran los beneficios de Wegovy: STEP UP y SELECT.

    El primero, publicado en The Lancet, Diabetes & Endocrinology, comprobó que los pacientes que utilizan 7.2 mg de semaglutida pueden perder hasta un 21% de peso, mantenido en el tiempo. Además, un tercio de las personas alcanzan pérdidas de hasta 25%.

    La segunda investigación reveló que el uso de la semaglutida de Wegovy tiene beneficios importantes en la salud cardiovascular de sus pacientes: en dosis de 2.4, redujo la incidencia de muerte por causas cardiovasculares, infarto de miocardio no mortal o ictus no mortal.

    Se trataría del primer tratamiento para la obesidad que demuestra científicamente poder reducir los eventos cardiovasculares mayores en personas que no padecen diabetes.

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