Una persona fallecida y otra herida deja balacera en la comuna de San Ramón

Un homicidio consumado y otro frustrado se registró durante la madrugada de este martes en la comuna de San Ramón.

De acuerdo a la información preliminar, los hechos se registraron en horas de la madrugada en Ramón Barros Luco con Goycolea, donde dos hombres fueron baleados mientras se encontraban al interior de un vehículo.

Por el momento se desconocen los detalles del hecho, así como el número de atacantes.

Personal de la Fiscalía ECOH en conjunto con la Policía de Investigaciones se encuentran investigando el hecho con el fin de esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal ECOH, Eduardo Jeria, “las diligencias permitió establecer que mientras están estacionados en calle Ramón Barros Luco se acerca al vehículo una motocicleta que van dos sujetos y uno de estos dispara en múltiples oportunidades contra el vehículo a una distancia muy cercana”.

A raíz de esto, es que falleció el acompañante, mientras que el conductor se encuentra internado en el Hospital Padre Hurtado en riesgo vital.

Finalmente según apuntó “la identidad aún no ha sido confirmada y estamos estableciendo la dinámica y los móviles del hecho junto a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones”.