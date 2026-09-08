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    Estas son todas las regiones de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el pronóstico

    Lloviznas y chubascos se esperan durante los próximos días en distintos puntos del país. Revisa qué zonas tendrán precipitaciones y qué se anticipa para Santiago.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia esta semana. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Las precipitaciones se repartirán de norte a sur durante esta semana, aunque con distinta intensidad y duración.

    Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan lloviznas y chubascos débiles en distintos puntos del país.

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia esta semana. FOTO: Juan Eduardo Lopez/Aton Chile

    Norte del país

    Según la DMC, la Región de Arica y Parinacota, Arica tendrá lloviznas durante la noche del jueves 10, las que se extenderían hasta la madrugada y mañana del viernes 11.

    En Tarapacá, Iquique tendrá lloviznas desde la noche del lunes 7 y madrugada del martes 8.

    El jueves en la noche volverían las precipitaciones, extendiéndose hasta la madrugada y mañana del viernes.

    En la Región de Antofagasta, las lloviznas se concentrarán en la costa.

    Se esperan durante la noche del lunes, madrugada y mañana del martes, además de un nuevo episodio entre la noche del jueves y la mañana del viernes. El fenómeno alcanzaría a Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taltal.

    En Atacama, la DMC pronostica chubascos aislados durante la mañana y tarde en El Salvador.

    En Caldera se esperan precipitaciones durante la mañana del martes y la madrugada del viernes.

    ¿Qué sucede en la zona central?

    En la zona central, el escenario es más incierto. La DMC, por ejemplo, no anticipa chubascos para Santiago durante la semana, aunque otros pronósticosa anunciaron precipitaciones débiles en algunos sectores.

    Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, señaló que desde el miércoles 9 los chubascos podrían alcanzar la precordillera en Santiago.

    El especialista señala que existe la posibilidad de que “caigan precipitaciones desperdigadas, especialmente el jueves y el viernes”.

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia esta semana. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Meteored, por su parte, proyecta que los chubascos podrían alcanzar de manera marginal los valles de Valparaíso, la Región Metropolitana y O’Higgins, principalmente durante el jueves y viernes.

    El modelo ECMWF, en tanto, anticipa precipitaciones desde los valles del Biobío durante la tarde del jueves, avanzando posteriormente hacia Ñuble y Maule.

    Zona Sur

    En La Araucanía, se pronostican chubascos débiles durante la tarde del jueves y nuevamente durante la tarde y noche del viernes en Angol, Temuco, Villarrica y Pucón.

    En Los Ríos, Valdivia tendrá chubascos débiles durante la tarde del jueves. En sectores cordilleranos como Panguipulli y Lago Ranco también se esperan precipitaciones durante el jueves y viernes.

    En Los Lagos, Osorno tendrá chubascos débiles el miércoles por la tarde y desde la madrugada hasta la tarde del viernes.

    Puerto Montt tendrá precipitaciones débiles durante gran parte del miércoles y viernes, mientras que Castro tendrá chubascos durante la madrugada y mañana del miércoles.

    En Aysén, Puerto Aysén registrará lluvias débiles durante gran parte del martes y miércoles.

    En Magallanes, Punta Arenas tendrá chubascos aislados desde el lunes hasta la madrugada del jueves, principalmente durante las mañanas y tardes.

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