Estas son todas las regiones de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el pronóstico

Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia esta semana. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Las precipitaciones se repartirán de norte a sur durante esta semana , aunque con distinta intensidad y duración.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan lloviznas y chubascos débiles en distintos puntos del país.

Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia esta semana. FOTO: Juan Eduardo Lopez/Aton Chile

Norte del país

Según la DMC, la Región de Arica y Parinacota, Arica tendrá lloviznas durante la noche del jueves 10, las que se extenderían hasta la madrugada y mañana del viernes 11.

En Tarapacá, Iquique tendrá lloviznas desde la noche del lunes 7 y madrugada del martes 8.

El jueves en la noche volverían las precipitaciones, extendiéndose hasta la madrugada y mañana del viernes.

En la Región de Antofagasta , las lloviznas se concentrarán en la costa .

Se esperan durante la noche del lunes, madrugada y mañana del martes, además de un nuevo episodio entre la noche del jueves y la mañana del viernes. El fenómeno alcanzaría a Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taltal.

En Atacama, la DMC pronostica chubascos aislados durante la mañana y tarde en El Salvador.

En Caldera se esperan precipitaciones durante la mañana del martes y la madrugada del viernes.

¿Qué sucede en la zona central?

En la zona central, el escenario es más incierto. La DMC, por ejemplo, no anticipa chubascos para Santiago durante la semana , aunque otros pronósticosa anunciaron precipitaciones débiles en algunos sectores.

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, señaló que desde el miércoles 9 los chubascos podrían alcanzar la precordillera en Santiago .

El especialista señala que existe la posibilidad de que “caigan precipitaciones desperdigadas, especialmente el jueves y el viernes”.

Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia esta semana. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Meteored, por su parte, proyecta que los chubascos podrían alcanzar de manera marginal los valles de Valparaíso, la Región Metropolitana y O’Higgins, principalmente durante el jueves y viernes.

El modelo ECMWF, en tanto, anticipa precipitaciones desde los valles del Biobío durante la tarde del jueves, avanzando posteriormente hacia Ñuble y Maule.

Zona Sur

En La Araucanía, se pronostican chubascos débiles durante la tarde del jueves y nuevamente durante la tarde y noche del viernes en Angol, Temuco, Villarrica y Pucón .

En Los Ríos, Valdivia tendrá chubascos débiles durante la tarde del jueves. En sectores cordilleranos como Panguipulli y Lago Ranco también se esperan precipitaciones durante el jueves y viernes.

En Los Lagos, Osorno tendrá chubascos débiles el miércoles por la tarde y desde la madrugada hasta la tarde del viernes.

Puerto Montt tendrá precipitaciones débiles durante gran parte del miércoles y viernes , mientras que Castro tendrá chubascos durante la madrugada y mañana del miércoles.

En Aysén, Puerto Aysén registrará lluvias débiles durante gran parte del martes y miércoles.

En Magallanes, Punta Arenas tendrá chubascos aislados desde el lunes hasta la madrugada del jueves, principalmente durante las mañanas y tardes.