Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados. FOTO: Juan Eduardo Lopez/Aton Chile

Una seguidilla de precipitaciones afectará al Norte Chico los próximos días, impulsada principalmente por una inestabilidad climática.

Según informó el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza), los chubascos comenzarán este martes 8 de septiembre y se extenderán hasta el jueves o viernes en distintos sectores de la Región de Coquimbo .

Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Las localidades afectadas

Según Ceaza, La Serena tendrá lloviznas durante martes, miércoles y jueves . Una situación similar se espera en Punta de Choros y Gabriela Mistral.

Desde el miércoles, las precipitaciones, que comprenden entre lloviznas y chubascos, también alcanzarán Andacollo, Ovalle, Punitaqui, Monte Patria, El Palqui, Combarbalá, Los Vilos y Huintil, extendiéndose hasta el viernes.

Sectores con cuatro días de precipitaciones

El pronóstico contempla precipitaciones desde el martes hasta el viernes en Pan de Azúcar, Vicuña, Pisco Elqui, Paihuano, Hurtado, Pichasca, Samo Alto, Rapel, Mincha, Canela, Illapel, Salamanca y Chillepín.

En estos sectores, las precipitaciones serán principalmente lloviznas, aunque desde el miércoles también se registrarían chubascos.