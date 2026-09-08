Kast llama a mantener la unidad de las fuerzas del Rechazo

Santiago, 27 de Agosto de 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast participa de la Cumbre de la Mineria organizada por Sonami en Metropolitan Santiago Diego Martin /Aton Chile

Este lunes, el Presidente José Antonio Kast volvió a abordar la posibilidad de formalizar una coalición de gobierno con los partidos que actualmente apoyan a su administración.

“Es algo que se puede dar en el tiempo. Hoy día lo que buscamos es recuperar y reconstruir nuestra nación”, aseguró, en entrevista con radio ADN, al ser consultado sobre el nuevo aniversario del Rechazo a la nueva Constitución en 2022 y la posibilidad de formar una alianza con esos partidos.

Y agregó: “Ya el solo hecho de mostrarle la amplitud del gabinete refleja en parte que nosotros queremos que esas personas que desde el sentido común rechazaron un proyecto refundacional de Chile, permanezcan unidas. Y lo que yo he dicho siempre, yo no gané solo con los votos del partido que representaba, porque dejé de militar en el Partido Republicano, sino que está fue una votación mucho más amplia y que nosotros nos debemos a Chile entero”.

Sus dichos llamaron la atención en los partidos. Y es que, hasta el momento, una eventual coalición no ha estado dentro de las prioridades de La Moneda. Esto, pese a la insitencia de algunas figuras de la Chile Vamos (principalmente UDI) por avanzar en esa línea. Por lo mismo, sobre todo en la coalición, no se vio con malos ojos el llamado de Kast a al menos mantener la unidad entre las fuerzas del Rechazo.

Respecto a una posible coalición, los partidos también abordaron esa opción durante este lunes.

En línea con el Mandatario, el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, aseguró que “creo que las fuerzas que empujaron el Rechazo, que van desde fuerzas de centro-izquierda hasta sectores de derecha en el arco político, lo que tienen que hacer es generar la posibilidad de tener varios gobiernos en los cuales se vayan alternando distintas fuerzas democráticas”.

Su par de la UDI, Guillermo Ramírez, en tanto, apuntó a que “en el gabinete hay ministros que son del Partido Republicano, que son de Demócratas, que son de Amarillos, la UDI, RN, Evópoli, etc. Y, por lo tanto, estamos, casi todos los que estuvimos con el 62%, tratando de que a este gobierno le vaya bien, para que a Chile le vaya bien. Si somos exitosos en esa tarea, es probable que sigamos trabajando juntos, pero eso lo dirá el tiempo”.

El diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano -colectividad que ha tomado distancia de formal una coalición- destacó la coordinación en el oficialismo y agregó que una eventual alianza “se verá cuando se empiecen a aproximar las diferentes elecciones”.