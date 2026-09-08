SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Vozinha es nominado al Balón de Oro 2026 como mejor arquero

    El guardameta de Colo Colo integra el grupo de 10 seleccionados para llevarse el galardón, donde también destacan Thibaut Courtois, David Raya y Unai Simón.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @colocolo

    El portero de Colo Colo Vozinha ha sido nominado como candidato a llevarse el Balón de Oro 2026 como mejor arquero. Su actuación en el Mundial de Norteamérica 2026 lo llevó a aparecer en la lista de diez futbolistas, donde también destaca la presencia de Thibaut Courtois, David Raya y Unai Simón.

    Los otros integrantes de este selecto grupo son Yassine Bounou, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Édouard Mendy y Matvey Safonov.

    El punto a favor del caboverdiano fue su actuación junto a su selección en el Mundial de Norteamérica 2026. El elenco que debutaba en una Copa dio la sorpresa al superar la fase de grupos y llegar hasta los dieciseisavos de final tras caer en una dura lucha contra Argentina.

    El portero se volvió unos de los personajes más relevantes de la competencia. Como consecuencia, sus seguidores en redes sociales pasaron de los 50 mil a los casi 30 millones durante el torneo.

    En esos días, Vozinha fue parte de los cuatro encuentros que disputó, siendo en todos titular. Su actuación fue clave para contener los embates de España en el debut que acabó igualado sin goles, el 2-2 contra Uruguay y el empate 0-0 contra Arabia Saudita.

    Y en la ronda de dieciseisavos de final fue clave para llevar el encuentro al tiempo extra contra la Albiceleste.

    Es más, su popularidad alcanzó tal punto que su nombre apareció entre los candidatos para conformar el once ideal del Mundial. Los nominados por la FIFA eran el argentino Emiliano Martínez, el español Unai Simón, el británico Jordan Pickford, el curazoleño Eloy Room y el caboverdiano, Vozinha. Y la popularidad de este último se impuso sin grandes sobresaltos.

    El recuerdo del Mundial

    Durante su presentación como refuerzo de Colo Colo, Vozinha se refirió al impacto que tuvo a nivel personal y para Cabo Verde el Mundial. “Para mí y para Cabo Verde fue algo muy grande porque estuvimos muchos años luchando para estar en este gran palco. Para Cabo Verde teníamos que competir contra los mejores. Era mucho más que fútbol, porque estábamos representando a un país resiliente, que no para de luchar. Hicimos todo para representar al país de la mejor forma. Sabía que el Mundial podría traer muchas cosas grandes para mí. Estoy contento por jugar el campeonato del Mundo”, señaló en aquel momento.

    El Mundial cambió la vida de todo Cabo Verde. Hay muchas cosas que son positivas, pero yo voy a seguir siendo el mismo Vozinha. Seguir dignificando el fútbol, porque es algo que me encanta. El fútbol es en el primer lugar. Siempre me adapté bien en todos los lugares a los que llegué. Espero traer a mi familia para que conozcan y tal vez puedan ayudar en la adaptación”, añadió más adelante.

    En el Mundial todos pudieron ver mis cualidades. Soy muy calmado, juego bien con los pies. Pero mi principal fortaleza es la capacidad de enfrentar las dificultades y los partidos más difíciles”, agregó.

    Ahora, el portero deberá esperar la gala del Balón de Oro que se celebrará el lunes 26 de octubre en el teatro London Palladium de Londres. Cabe mencionar que, debido a que se trata del 70° aniversario de la entrega del premio, la ceremonia dejará francia para homenajear a Stanley Matthews, el primer ganador del trofeo.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolVozinhaColo ColoCabo VerdeMundial 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Helloween: “La mayoría de las bandas de los 80, cuando hacen recuerdos, hay sólo uno o dos temas interesantes”

    Enjoy registra pérdidas, sus ingresos caen y firma apunta a la plataforma de apuestas en línea y casinos ilegales

    Exministra Steinert reaparece en público tras excusarse de asistir a comisión investigadora de la Cámara

    Carmona cuestiona revelación de Judd por 18-O y emplaza al gobierno si no hay antecedentes: “Ojalá solicitar cambio de embajador”

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Exministra Macarena Lobos: “Al gobierno le hace falta tener una actitud mucho más dialogante”

    Lo más leído

    1.
    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    2.
    “¿Y si lo gana Vozinha?”: la prensa internacional reacciona a la nominación del arquero de Colo Colo en el Balón de Oro

    “¿Y si lo gana Vozinha?”: la prensa internacional reacciona a la nominación del arquero de Colo Colo en el Balón de Oro

    3.
    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    4.
    Boca Juniors, de los chilenos Palacios y Alarcón, derrota a Sao Paulo en la ida de los cuartos de la Copa Sudamericana

    Boca Juniors, de los chilenos Palacios y Alarcón, derrota a Sao Paulo en la ida de los cuartos de la Copa Sudamericana

    5.
    La prensa europea llena de elogios al Betis de Manuel Pellegrini: “Vuelve a la Champions por la puerta grande”

    La prensa europea llena de elogios al Betis de Manuel Pellegrini: “Vuelve a la Champions por la puerta grande”

    6.
    “Los fichajes impresionaron; Osorio fue clave”: en Inglaterra aprueban la primera titularidad del chileno en Crystal Palace

    “Los fichajes impresionaron; Osorio fue clave”: en Inglaterra aprueban la primera titularidad del chileno en Crystal Palace

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Feyenoord en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Feyenoord en TV y streaming

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 9 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 9 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Exministra Steinert reaparece en público tras excusarse de asistir a comisión investigadora de la Cámara
    Chile

    Exministra Steinert reaparece en público tras excusarse de asistir a comisión investigadora de la Cámara

    Carmona cuestiona revelación de Judd por 18-O y emplaza al gobierno si no hay antecedentes: “Ojalá solicitar cambio de embajador”

    Exministra Macarena Lobos: “Al gobierno le hace falta tener una actitud mucho más dialogante”

    Enjoy registra pérdidas, sus ingresos caen y firma apunta a la plataforma de apuestas en línea y casinos ilegales
    Negocios

    Enjoy registra pérdidas, sus ingresos caen y firma apunta a la plataforma de apuestas en línea y casinos ilegales

    Sin trabas: Juzgado de Brasil rechaza petición de la fiscalía de suspender la licencia ambiental de proyecto Natureza de CMPC

    Investigador renuncia a Anthropic y acusa a la empresa y a OpenAI de “apostar con nuestras vidas”

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile
    El Deportivo

    El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile

    Otra baja para Daniel Garnero: Eugenio Mena será operado y se suma a la larga lista de lesionados en la UC

    “El Ingeniero sabe de esto”: figuras del Betis aplauden el plan de Pellegrini para vencer al Lille en la Champions

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial
    Tecnología

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Sigue en vivo el Nintendo Direct: revisa los anuncios y novedades

    Xiaomi en IFA: la apuesta por homologar productos en Europa para acelerar su llegada a Chile

    John Lennon, Eric Clapton, cocaína y un avión: la historia del caótico regreso de un Beatle a los escenarios
    Cultura y entretención

    John Lennon, Eric Clapton, cocaína y un avión: la historia del caótico regreso de un Beatle a los escenarios

    Jazz Monstarz se corona bicampeona de la Final Nacional de Dance Your Style 2026

    Adam Sandler y Happy Gilmore: la historia real de cómo se gestó un clásico del cine

    Polémica en conmemoración del 25º aniversario del 11/S: Giuliani pide a Mamdani que no asista a ceremonia por ser musulmán
    Mundo

    Polémica en conmemoración del 25º aniversario del 11/S: Giuliani pide a Mamdani que no asista a ceremonia por ser musulmán

    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso

    Zelenski lamenta la “insuficiente respuesta” internacional a los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera