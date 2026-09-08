Vozinha es nominado al Balón de Oro 2026 como mejor arquero

El portero de Colo Colo Vozinha ha sido nominado como candidato a llevarse el Balón de Oro 2026 como mejor arquero. Su actuación en el Mundial de Norteamérica 2026 lo llevó a aparecer en la lista de diez futbolistas, donde también destaca la presencia de Thibaut Courtois, David Raya y Unai Simón.

Los otros integrantes de este selecto grupo son Yassine Bounou, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Édouard Mendy y Matvey Safonov.

El punto a favor del caboverdiano fue su actuación junto a su selección en el Mundial de Norteamérica 2026. El elenco que debutaba en una Copa dio la sorpresa al superar la fase de grupos y llegar hasta los dieciseisavos de final tras caer en una dura lucha contra Argentina.

El portero se volvió unos de los personajes más relevantes de la competencia. Como consecuencia, sus seguidores en redes sociales pasaron de los 50 mil a los casi 30 millones durante el torneo.

En esos días, Vozinha fue parte de los cuatro encuentros que disputó, siendo en todos titular. Su actuación fue clave para contener los embates de España en el debut que acabó igualado sin goles, el 2-2 contra Uruguay y el empate 0-0 contra Arabia Saudita.

Y en la ronda de dieciseisavos de final fue clave para llevar el encuentro al tiempo extra contra la Albiceleste.

Es más, su popularidad alcanzó tal punto que su nombre apareció entre los candidatos para conformar el once ideal del Mundial. Los nominados por la FIFA eran el argentino Emiliano Martínez, el español Unai Simón, el británico Jordan Pickford, el curazoleño Eloy Room y el caboverdiano, Vozinha. Y la popularidad de este último se impuso sin grandes sobresaltos.

El recuerdo del Mundial

Durante su presentación como refuerzo de Colo Colo, Vozinha se refirió al impacto que tuvo a nivel personal y para Cabo Verde el Mundial. “Para mí y para Cabo Verde fue algo muy grande porque estuvimos muchos años luchando para estar en este gran palco. Para Cabo Verde teníamos que competir contra los mejores. Era mucho más que fútbol, porque estábamos representando a un país resiliente, que no para de luchar. Hicimos todo para representar al país de la mejor forma. Sabía que el Mundial podría traer muchas cosas grandes para mí. Estoy contento por jugar el campeonato del Mundo”, señaló en aquel momento.

“El Mundial cambió la vida de todo Cabo Verde. Hay muchas cosas que son positivas, pero yo voy a seguir siendo el mismo Vozinha. Seguir dignificando el fútbol, porque es algo que me encanta. El fútbol es en el primer lugar. Siempre me adapté bien en todos los lugares a los que llegué. Espero traer a mi familia para que conozcan y tal vez puedan ayudar en la adaptación”, añadió más adelante.

“En el Mundial todos pudieron ver mis cualidades. Soy muy calmado, juego bien con los pies. Pero mi principal fortaleza es la capacidad de enfrentar las dificultades y los partidos más difíciles”, agregó.

Ahora, el portero deberá esperar la gala del Balón de Oro que se celebrará el lunes 26 de octubre en el teatro London Palladium de Londres. Cabe mencionar que, debido a que se trata del 70° aniversario de la entrega del premio, la ceremonia dejará francia para homenajear a Stanley Matthews, el primer ganador del trofeo.