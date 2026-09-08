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    Política

    Diputado Araya confirma citación a Valenzuela y Sedini a comisión investigadora de caso Steinert

    El parlamentario (Ind.-PPD), en conversación con Desde La Redacción de La Tercera, además ratificó la intención de volver a citar al jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval. También se fijó una nueva fecha para que comparezca la extitular de Seguridad, que ya se ha excusado de asistir en tres ocasiones.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) confirmó las citaciones al asesor Cristian Valenzuela y la exvocera Mara Sedini a la comisión investigadora por el caso de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

    El integrante de dicha instancia de la Cámara, que es presidida por el diputado Raúl Leiva (PS), además ratificó la intención de volver a citar al jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

    Este último ya compareció en la sesión celebrada este lunes en la sala de lectura de la sede del Congreso en Santiago, hasta donde llegó acompañado del jefe de la Dirección de Relaciones Políticas, Emiliano García.

    La asistencia del jefe del Segundo Piso fue requerida para explicar el oficio emanado por la exministra Steinert para remover a la prefecta general (r) de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña. Ella también será citada.

    En el diálogo con DLR, Araya también recordó que en la audiencia de ayer se fijó una nueva fecha para que comparezca la extitular de Seguridad y foco principal de la comisión, quien ya se ha excusado de asistir en tres ocasiones.

    “La comisión especial investigadora nace con una cuestión muy particular. Es que la exministra Steinert, que ya sabemos como dijo el asesor del presidente, fue un accidente, en sus 69 días parece que hizo solo una cosa relevante, que fue el día 13 de marzo, dos días después de asumir el cargo, pedir información precisa respecto de una causa determinada”, dijo Araya.

    Y luego agregó: “Eso gatilló una serie de temas que tensionó mucho a la Policía de Investigaciones, que termina con la salida de Consuelo Peña y que en opinión de varios diputados, partiendo por el propio diputado Raúl Leiva, que es presidente de la comisión, pero además fue quien envió el oficio a la Contraloría preguntando si la ministra se había excedido en sus atribuciones, cuestión que la Contraloría ratifica”.

    En ese sentido, señalo que “respecto de ese punto que tiene que ver con la probidad, con la forma en que se ejerce el poder por el gobierno, el tema más sensible que ellos comprometieron en la campaña, la verdad de las cosas es que deja un manto de dudas respecto a las actuaciones de la exministra”.

    El legislador cuestionó la postura del Ejecutivo ante la comisión investigadora y el manejo de la seguridad en sus primeros seis meses en el poder.

    “Yo creo que erran en la forma en que se plantean frente a una comisión especial investigadora y además se escandalizan porque se hace esto, cuando una comisión especial investigadora es el ejercicio de la atribución constitucional más importante que tenemos los diputados en materias que son muy sensibles. Yo creo que estamos todos de acuerdo que el tema de seguridad ha sido y es el tema central que hoy día tiene a los chilenos y chilenas viviendo absolutamente intranquilos, absolutamente defraudados de lo que fue la promesa del Presidente Kast, y en eso me parece que lo que nosotros estamos haciendo es de suma responsabilidad”, destacó.

    Luego fue aún más duro y apuntó: “Con mucho respeto. Este gobierno no entiende nada de seguridad, absolutamente nada. Ellos creen que la seguridad es el control del orden público, es fortalecer la labor de Carabineros en torno a manifestaciones y no saben o no comprenden la profundidad del problema que nosotros tenemos en materia de crimen organizado”.

    “Yo no entiendo cómo al gobierno no le va a importar que eventualmente se hayan vulnerado normas legales de carácter penal por parte de la ministra y saber cuál es el interés de la ministra respecto de decisiones que se tomaron en una causa en particular”, zanjó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Jaime ArayaPPDTrinidad SteinertSeguridadMinisterio de SeguridadAlejandro IrarrázavalCristian Valenzuela

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