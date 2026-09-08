El millonario salario de Darío Osorio en Crystal Palace lo encumbra como uno de los chilenos mejor pagados del planeta

Darío Osorio hace historia en el fútbol chileno. En una operación que desafió los plazos del cierre del libro de pases, la noche del 1 de septiembre en el Reino Unido, el club Crystal Palace consiguió el concurso del puntero chileno tras una millonaria cifra comprometida con el Midtjylland de Dinamarca y un salario que, prácticamente, triplica la suma que recibía en Jutlandia Central.

Para lograr la transferencia del futbolista formado en Universidad de Chile, la escuadra del sur de Londres debió fijar varias condiciones contractuales. Al margen de las onerosas sumas pactadas, las Águilas debieron establecer compromisos a futuro para no contravenir el fair play financiero.

La llegada del chileno contempla un préstamo con un cargo de 2 millones de dólares con obligación de compra de 30 millones de la divisa norteamericana, la cual se deberá hacer efectiva el 30 de junio próximo. Al margen de eso, los británicos pagarán otros cuatro millones de la misma moneda de acuerdo con los objetivos trazados por ambas instituciones.

En total, una operación que involucrará la cifra récord de US$ 36 millones de la moneda estadounidense, suma que lo mete entre los cinco precios más altos pagados en la historia por jugadores chilenos, ranking que dominan tres traspasos de Alexis Sánchez en el peak de su carrera, además del paso de Arturo Vidal de Juventus a Bayern Múnich, en 2015.

Una negociación total que pone a Osorio como el precio más elevado en la historia para un atleta salido desde la Superliga de Dinamarca, ingreso que supera la venta del volante de contención ghanés Caleb Yirenkyi, quien hace solo tres semanas fue transferido del Nordsjaelland al Coventry inglés, escuadra recién ascendida, previo pago de 31,2 millones de la moneda estadounidense.

A la cancha

Pero la mejor liga del planeta no está para descansos. El martes mismo, el oriundo de Hijuelas emprendió su viaje a la capital del Reino Unido. Un día después, durante la jornada del miércoles, la última joya de las inferiores estudiantiles azules sumó sus primeros minutos de práctica con sus nuevos compañeros.

El talentoso zurdo, quien juega como puntero derecho a perfil cambiado, de manera inmediata hizo trabajos con el balón en los entrenamientos. Así lo compartió el club londinense a través de sus redes sociales.

Tras esos primeros trabajos, el jueves pasado, el técnico francés Pierre Sage (subcampeón en su país la pasada temporada con el Lens, solo superado por el millonario Paris Saint-Germain) tomó la palabra para referirse a las capacidades del atacante y enumeró cuáles son la cualidades que detectó para confirmar su fichaje.

En medio del análisis sobre los nuevos refuerzos de la escuadra aguileña, para referirse al chileno, el adiestrador galo comentó que “necesitamos un jugador con velocidad en esta posición, y él es capaz de disparar desde lejos. Ha marcado muchos goles de esa manera, lo que cambiará nuestra forma de jugar”.

El sábado pasado, en uno de los derbis de la capital inglesa, Crystal Palace visitó Craven Cottage para medirse al Fulham, por la tercera fecha de la Premier League. En ese encuentro, el equipo del Palacio de Cristal consiguió la primera victoria de la temporada, un 3-2 en el que estuvo dos veces abajo en el marcador para terminar con el triunfo. Cuando restaban dos minutos para el final del duelo, el chileno de Hijuelas sumó sus primeros instantes oficiales con la tercera camiseta de su carrera.

Millonario sueldo

El compromiso de Osorio con su nueva casa futbolística, a la vez, trajo consigo un importante incremente en sus ingresos. De acuerdo con los medios daneses, cuando el chileno firmó por el Midtjylland, en agosto de 2023, acordó un salario que bordeaba los 240 mil dólares anuales, más bonos e incentivos.

A inicios de este año, la dirigencia de los Lobos decidió extender el vínculo con el futbolista, después del declarado interés de varias instituciones de Italia, Portugal y la Premier League de Inglaterra a la cual finalmente llegó. En ese nuevo vínculo, los escandinavos doblaron la apuesta y fijaron emolumentos cercanos al medio millón de dólares por cada 365 días.

Una cifra que casi triplicó en el compromiso que acaba de firmar con Crystal Palace. De acuerdo con el sitio Capology, especializado en deportes y finanzas, el salario del puntero en el sur de Londres se empina cerca de los 1,35 millones de la moneda estadounidense por temporada, poco menos de un millón de libras esterlinas.

Todavía lejos del futbolista chileno mejor pagado en la actualidad, quien no es otro que el volante Erick Pulgar que acaba de extender su contrato con el Flamengo a razón de 3,6 millones de dólares anuales, hasta finales de 2029. Otro de los mejor remunerados también juega en el Brasileirao, se trata de Guillermo Maripán, quien firmó por dos años con Internacional de Porto Alegre y un sueldo de 2,4 millones de la misma divisa.

Más cerca de la actual casa de Osorio, Marcelino Núñez recibe cerca de 1,6 millones de dólares en el Ipswich Town. Menos de los 1,82 millones de dólares que recibe Ben Brereton en su compromiso con Southampton que acaba en 2028, pese a que esta temporada jugará cedido en Sheffield United de la Championship, la segunda categoría inglesa. Cifra similar al sueldo bruto de Gabriel Suazo en el Sevilla, según los medios andaluces.