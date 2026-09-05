SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un estreno triunfal: Darío Osorio debuta en Premier League en la victoria del Crystal Palace sobre el Fulham

    El oriundo de Hijuelas ingresó sobre el cierre en el triunfo de las Águilas, por 3-2, y sumó sus primeros minutos en el certamen inglés. El equipo del chileno remontó de visita para conseguir su primer triunfo de la temporada.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Mitchell anotó un doblete en la victoria del Crystal Palace. Foto: @CPFC (X).

    Darío Osorio tuvo su debut en la Premier League. El chileno ingresó en el 89′ en la victoria del Crystal Palace en su visita al Fulham, por 3-2. Las Águilas remontaron en Craven Cottage para conseguir su primera victoria de la temporada .

    Fue un comienzo intenso y trabado, con poco juego. Ambos dos equipos disputando la pelota principalmente en el centro del campo, con más ganas que otra cosa.

    No obstante, el encuentro rápidamente se quebraría. Josh King (11′) anotó la apertura de la cuenta tras un buen desborde de Oscar Bobb. Su remate se desvió en un defensor, para la mala fortuna de la visita, que parecía responder al instante.

    Tres minutos después, Daichi Kamada marcó luego de una impecable habilitación de borde externo de Yéremy Pino. Sin embargo, el tanto fue desestimado por un fuera de juego milimétrico. Luego, el portero Bernd Leno comenzó a erigirse como figura con dos intervenciones fantásticas.

    Pese a ello, las Águilas no encontraban respuestas desde el juego. De hecho, un paradón de Henderson evitó que el Fulham estirara su ventaja en el 32′. Esto terminó siendo clave, ya que tres minutos después vino el empate. Tyrick Mitchell (35′) arremetió por la izquierda y sacó un potente remate para igualar el encuentro. El lateral tendría una actuación brillante.

    Sin embargo, cuando el equipo del chileno se estaba acomodando, vino otro tanto del conjunto loca. King, una de las grandes figuras del encuentro, se jugó un mano a mano para desbordar. Habilitó a Gonzalo García, que remató de taco y provocó otra increíble parada de Henderson, pero el rebote lo capturo el español César Palacios (42′). Gol clave para irse en ventaja a los vestuarios.

    Remontada y un breve debut

    El Fulham continuó de mejor manera en el complemento ante un Crystal Palace que sufrió con su dubitativa defensa. No obstante, la visita empató en su peor momento tras una insólita carambola. Mitchell anotó su doblete en una particular jugada y una serie de rebotes, en el 56′.

    El técnico Pierre Sage realizó una serie de sustituciones, pero aún sin dar ingreso a Osorio. En ese sentido, una de ellos llamó la atención. Ben Chilwell reemplazó a Mitchell. El autor de un doblete como lateral izquierdo abandonó el campo con una evidente sorpresa.

    Sin embargo, el movimiento de pizarra tuvo un impacto instantáneo. Tres minutos después, precisamente el exjugador del Chelsea fue quien anotó luego de otra jugada marcada por los rebotes, en prácticamente la primera pelota que tocó. Curiosamente, los tres goles del Palace llegaron desde el lateral zurdo.

    El chileno recién saltó al campo en el 89′, en lo que marcó su estreno en la Premier League. Ingresó como segunda punta y se le vio con ganas en el par de intervenciones que tuvo. Se ubicó como segunda punta en un equipo que dispuso una línea de cinco para sostener el resultado (5-3-2).

    El Crystal Palace logró su primera victoria en la Premier y, por ende, sus primeros tres puntos. En tanto, el Fulham sigue sin ganar en el certamen inglés.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalPremier LeagueCrystal PalaceFulhamDarío Osorio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán avisa de que responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas en la región

    CPC pone las fichas en la inversión como “punto de inflexión” para impulsar la actividad y proyecta alza del PIB sobre 3% en 2027

    Cochilco: capacidad mundial para fundir cobre crecerá 32% al 2041

    Política de activos e implicancias fiscales

    Precios de restaurantes y alojamientos fueron los que más subieron en la última década entre las divisiones del IPC

    Cerca de 350 ferreterías nuevas se han abierto en la capital en el último año y rubro totaliza más de 9 mil locales

    Lo más leído

    1.
    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

    2.
    La evaluación de Fernando Ortiz al debut de Vozinha con Colo Colo en la Liga de Primera: “No tengo el recuerdo si la tocó”

    La evaluación de Fernando Ortiz al debut de Vozinha con Colo Colo en la Liga de Primera: “No tengo el recuerdo si la tocó”

    3.
    Preocupación en Rancagua: DT de La Calera es retirado en ambulancia por problemas médicos tras duelo ante O’Higgins

    Preocupación en Rancagua: DT de La Calera es retirado en ambulancia por problemas médicos tras duelo ante O’Higgins

    4.
    Pablo Lemoine: “No estamos de acuerdo con nada de lo que pasó; son situaciones que no van con nuestro deporte”

    Pablo Lemoine: “No estamos de acuerdo con nada de lo que pasó; son situaciones que no van con nuestro deporte”

    5.
    Manuel Pellegrini y sus aprendices se citan en la Champions League

    Manuel Pellegrini y sus aprendices se citan en la Champions League

    6.
    Historia en Valparaíso: Chile XV le remonta a Argentina XV en la última jugada y se corona en el Americas Rugby Championship

    Historia en Valparaíso: Chile XV le remonta a Argentina XV en la última jugada y se corona en el Americas Rugby Championship

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 7 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 7 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, lunes 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este lunes 7 de septiembre: toda la red se encuentra disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este lunes 7 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, lunes 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Andrea Parra, diputada y vicepresidenta PPD, por tensiones con Pedro Araya: “Él debe sentirse acogido y tiene el respaldo del partido”

    CPC pone las fichas en la inversión como “punto de inflexión” para impulsar la actividad y proyecta alza del PIB sobre 3% en 2027
    Negocios

    CPC pone las fichas en la inversión como “punto de inflexión” para impulsar la actividad y proyecta alza del PIB sobre 3% en 2027

    Cochilco: capacidad mundial para fundir cobre crecerá 32% al 2041

    Política de activos e implicancias fiscales

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio
    Tendencias

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Científicos desarrollan un tratamiento que podría ayudar al cerebro a regenerarse después de un ACV

    “Solo pasó un susto”: la reacción de la prensa internacional al debut de Vozinha con Colo Colo por la Liga de Primera
    El Deportivo

    “Solo pasó un susto”: la reacción de la prensa internacional al debut de Vozinha con Colo Colo por la Liga de Primera

    El millonario monto que se embolsa Alejandro Tabilo tras ser eliminado por Zverev en la tercera ronda del US Open

    De ser figura en Brasil a vivir en la calle: la dramática historia de Régis Pitbull que conmueve al fútbol

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios
    Cultura y entretención

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    Irán avisa de que responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas en la región
    Mundo

    Irán avisa de que responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas en la región

    Trump sugiere cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de ‘Nueva América’

    Irán advierte a Corea del Sur de “graves consecuencias” si realiza un despliegue militar en el estrecho de Ormuz

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?