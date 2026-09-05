Un estreno triunfal: Darío Osorio debuta en Premier League en la victoria del Crystal Palace sobre el Fulham

Darío Osorio tuvo su debut en la Premier League. El chileno ingresó en el 89′ en la victoria del Crystal Palace en su visita al Fulham, por 3-2. Las Águilas remontaron en Craven Cottage para conseguir su primera victoria de la temporada .

Fue un comienzo intenso y trabado, con poco juego. Ambos dos equipos disputando la pelota principalmente en el centro del campo, con más ganas que otra cosa.

No obstante, el encuentro rápidamente se quebraría. Josh King (11′) anotó la apertura de la cuenta tras un buen desborde de Oscar Bobb. Su remate se desvió en un defensor, para la mala fortuna de la visita, que parecía responder al instante.

Tres minutos después, Daichi Kamada marcó luego de una impecable habilitación de borde externo de Yéremy Pino. Sin embargo, el tanto fue desestimado por un fuera de juego milimétrico. Luego, el portero Bernd Leno comenzó a erigirse como figura con dos intervenciones fantásticas.

Pese a ello, las Águilas no encontraban respuestas desde el juego. De hecho, un paradón de Henderson evitó que el Fulham estirara su ventaja en el 32′. Esto terminó siendo clave, ya que tres minutos después vino el empate. Tyrick Mitchell (35′) arremetió por la izquierda y sacó un potente remate para igualar el encuentro. El lateral tendría una actuación brillante.

Sin embargo, cuando el equipo del chileno se estaba acomodando, vino otro tanto del conjunto loca. King, una de las grandes figuras del encuentro, se jugó un mano a mano para desbordar. Habilitó a Gonzalo García, que remató de taco y provocó otra increíble parada de Henderson, pero el rebote lo capturo el español César Palacios (42′). Gol clave para irse en ventaja a los vestuarios.

Remontada y un breve debut

El Fulham continuó de mejor manera en el complemento ante un Crystal Palace que sufrió con su dubitativa defensa. No obstante, la visita empató en su peor momento tras una insólita carambola. Mitchell anotó su doblete en una particular jugada y una serie de rebotes, en el 56′.

El técnico Pierre Sage realizó una serie de sustituciones, pero aún sin dar ingreso a Osorio. En ese sentido, una de ellos llamó la atención. Ben Chilwell reemplazó a Mitchell. El autor de un doblete como lateral izquierdo abandonó el campo con una evidente sorpresa.

Sin embargo, el movimiento de pizarra tuvo un impacto instantáneo. Tres minutos después, precisamente el exjugador del Chelsea fue quien anotó luego de otra jugada marcada por los rebotes, en prácticamente la primera pelota que tocó. Curiosamente, los tres goles del Palace llegaron desde el lateral zurdo.

El chileno recién saltó al campo en el 89′, en lo que marcó su estreno en la Premier League. Ingresó como segunda punta y se le vio con ganas en el par de intervenciones que tuvo. Se ubicó como segunda punta en un equipo que dispuso una línea de cinco para sostener el resultado (5-3-2).

El Crystal Palace logró su primera victoria en la Premier y, por ende, sus primeros tres puntos. En tanto, el Fulham sigue sin ganar en el certamen inglés.