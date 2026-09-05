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    El Deportivo

    Jefe formativo de la U: “Los cadetes del club ven a Darío Osorio como un referente”

    César Henríquez aborda el proceso de formación que realizó el actual jugador del Crystal Palace en el Centro Deportivo Azul. El exfutbolista fue su primer DT en la Sub 12.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Darío Osorio tuvo su primera práctica junto al plantel del Crystal Palace.

    Hace 11 años, César Henríquez, hoy jefe del fútbol formativo de Universidad de Chile, destacaba como el entrenador de la Sub 11 azul que recibió a Darío Osorio, el jugador que dio el gran golpe al fichar por el Crystal Palace, a cambio de US$ 37 millones. En conversación con El Deportivo, el exjugador profesional repasa el paso del volante por el CDA.

    ¿Usted lo seleccionó en Hijuelas?

    No, fue el área de captación que se realiza hasta el día de hoy en todo Chile. Se identifica y se ve si tienen posibilidades de seguir en el club. La cantidad de jugadores que llegan es muy grande y ahí se van seleccionando los que creemos que tienen potencial.

    Darío Osorio lo van a ver porque estaba recomendado...

    Sí, había destacado mucho en las captaciones. Había llegado por distintos lugares. Lo más difícil es que era pequeño (11 años), y era difícil traerlo a una casa club por su edad. Se hace todo un proceso de acompañamiento para ver la mejor forma en que se pudiera integrar, pero siempre cuidando los temas de su infancia.

    Un niño de 11 años hay que estar encima hasta para supervisar su alimentación. ¿Cómo maneja eso un club de fútbol?

    Tenemos una estructura base, que ha se ha mantenido en el tiempo, más allá de que han cambiado las personas. Hay una asistente social, que está a cargo de la casa. Hay cuidadores, que están pendientes. Los entrenadores y preparador físicos, igual. Hay una atención especial porque son niños. A algunos se les da más permiso para que vayan a su casa. Cada jugador es distinto.

    ¿Dónde quedan esas casas?

    Hoy, tenemos un acuerdo con la tía Jovita, que es la misma que estuvo con Darío, que está muy preocupada de los niños, de los que le pasa. Está todas las mañanas, todas las noches. Estos muchachos la quieren mucho. Hoy hay 14 niños similares, pero son mayores que Darío. Comparten habitación, de dos, tres o cuatro. Viven a una cuadra. Nos preocupamos de la alimentación, de que vayan al colegio, de que cumplan en el colegio. De la nutrición, de todo.

    ¿Si no van al colegio, no juegan?

    Es que el colegio es algo que tienen que cumplir, es algo mínimo. No lo usamos como amenaza. Se tiene que dar. Tienen que hacer su colegio, como todos los niños.

    ¿Qué tenía Darío Osorio a los 11 años que los convenció?

    Darío destacaba por su zurda, por su paso de carrera, por su velocidad. Era bien menudito físicamente, después va creciendo hasta llegar al potencial que tiene hoy.

    El camino de esfuerzo de Darío Osorio para llegar a la Premier League

    Pero también lo pasó mal en la casa azul. Varias veces lloró y pensó en dejar el fútbol...

    Es similar a lo que viven muchos chicos. Uno va viendo ciertos patrones, como por ejemplo que les cuesta más cuando son apegados a la familia. Darío era muy cercano a su familia, cada semana iba avanzando o a veces retrocedía. Pero estábamos siempre acompañándolo. No es fácil lo que logró Darío, no es fácil hacer un camino desde tan pequeño. Hijuelas no está tan lejos y eso permitía que él viajara o que la familia lo viniera a ver.

    ¿La tasa de abandono de jugadores tan pequeños es muy alta?

    No. A veces son otros factores, pero en este caso cuando son jugadores que destacan y se nota, obviamente se van activando más ayudas y más soportes. Hay deserciones, obviamente, de chicos con mucho potencial. No te podría decir que son altas, pero sí son dolorosas porque muchas veces son por factores externos.

    Darío Osorio tiene una personalidad más retraída. ¿Influía?

    Nosotros sabemos que cada jugador tiene su personalidad y carácter. Lo que hacemos es ayudarlo para explotar su carácter. Muchas actividades van en esa línea, como talleres de comunicación, trabajo con sicólogo, cuando realmente es un factor que puede ir en contra. Yo no sé si en el caso de Darío se vio que iba en contra. Es más de los medios porque no pueden llegar a este tipo de jugadores. Nosotros respetamos mucho el carácter del jugador. Muchas veces algunos son más ávidos de interactuar con los medios y otros son más reservados y se enfocan más en lo deportivo. Las dos son respetables.

    Arturo Vidal dijo que en Dinamarca nadie vería a Osorio. ¿Considera un buen mercado este tipo de torneos para que los jugadores chilenos terminen de formarse?

    Hay casos particulares. Ahora coincide lo de Darío y Lucas (firmó en el AIK, de Suecia). Son ligas que no son las más top, pero es un camino súper válido y estratégicamente creo que está bien pensando. Porque está el paso de la juvenil, al primer equipo. Ahí hay un cambio. Y de un primer equipo de Chile a la Premier hay muchas diferencias en los entrenamientos, en ritmo, en exposición. Lo que hicieron estos jugadores es una opción válida. A nosotros no nos da lo mismo al lugar que vayan los jugadores. Nos preocupamos de ver al lugar que llegan, de cómo se plantea el desarrollo, de cómo juega el equipo.

    ¿Darío Osorio calza en el juego del Crystal Palace?

    No cuestiono tanto al equipo que va, veo más el escenario. Lo que ha pasado llena de orgullo a toda la gente del club, los cadetes de la U lo ven como un referente, porque fue como uno de los nuestros. Hay optimismo y deseo de verlo en la Premier. A Darío todavía no se le ve un techo.

    ¿Los cadetes del club ya dicen que quieren ser como Darío Osorio?

    Lo más lindo del fútbol es la ilusión. Nosotros tenemos la ilusión de formar jugadores que puedan llegar al máximo nivel. Y los chicos también lo piensan. Uno le pregunta a uno de la Sub 9 hasta la sub 20 y todos comparten la ilusión de hacer este recorrido. Ver que un jugador que vivió todo este proceso esté en la condición que está, te hace ver que es posible, que no es algo utópico.

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileDarío OsorioCésar HenríquezLa UAzul Azul

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