Al menos dos muertos y más de 50 heridos tras explosiones registradas en un cuartel en la ciudad boliviana de Viacha

Bomberos en el lugar de las explosiones registradas en un cuartel de Viacha, Bolivia. Foto: Ministerio de Defensa de Bolivia. REMITIDA / HANDOUT por MINISTERIO DE DEFENSA DE BOLIVIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/9/2026

Al menos dos personas fallecieron, 59 resultaron heridas y siete continúan desaparecidas tras las explosiones registradas este viernes en las inmediaciones de una instalación militar en el municipio boliviano de Viacha, en el departamento de La Paz, según confirmó la Policía boliviana.

El subcomandante de la Policía, el coronel Roger Roca, señaló que los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad continúan trabajando en la zona afectada y que, una vez finalizadas las labores de despeje, se abrirá una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

“Tenemos siete personas desaparecidas al momento y físicamente se ha podido comprobar que hay dos personas fallecidas, también son 59 personas heridas hasta el momento. De aquí en adelante se van a realizar actividades de investigación para poder determinar qué fue lo que sucedió en este lugar ”, comunicado el jefe policial en declaraciones recogidas por el diario El Deber.

El incidente tuvo lugar en la tarde de este viernes en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería y Mantenimiento (RAM-2) Bolívar, ubicado en una zona céntrica de Viacha.

Las autoridades locales señalaron que se produjo una detonación en un área en la que se estaba almacenando material pirotécnico.

Después de conocer lo sucedido, el presidente del país, Rodrigo Paz, entregó su “más profunda solidaridad” a los familiares y cercanos de las personas fallecidas, así como a los heridos y a los vecinos que se vieron afectados por las explosiones.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Paz garantizó que la prioridad del Ejecutivo es, “en momentos como este”, “proteger la vida, atender a las víctimas y acompañar a las familias que atraviesan horas de dolor e incertidumbre”.

“ He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido . Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”, agregó el mandatario.

Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones registradas en instalaciones del Regimiento Bolívar, en el municipio de Viacha.

En momentos como este, la… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) September 5, 2026

En su publicación, además llamó a no especular ni adelantar conclusiones. “Vamos a actuar con seriedad, transparencia y responsabilidad”, sentenció.

El Ministerio de Defensa había comunicado inicialmente que 58 personas habían resultado heridas, entre ellas 52 civiles y seis militares, y atendidas en distintos centros de salud de Viacha.

En ese momento, el departamento gubernamental no confirmó el número de fallecidos, asegurando que los primeros indicios debían ser verificados antes de ofrecer un balance oficial.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores de búsqueda entre los restos y la evaluación de daños. La Policía y los militares restringieron el acceso tanto al recinto afectado como a las viviendas aledañas.

El incidente provocó asimismo interrupciones en el suministro eléctrico en distintos puntos de Viacha. La empresa distribuidora de energía informó que alrededor de una veintena de barrios quedaron inicialmente sin electricidad a consecuencia del incidente.

Si bien la compañía comunicó la recuperación del servicio a las 16.44 horas locales (misma hora en Chile), vecinos de la localidad aseguraron a la prensa local que el suministro no se restableció en algunas zonas hasta pasadas las 18.00 horas.

La imposibilidad de acceder al área de la explosión impide, por el momento, completar los trabajos necesarios para restablecer el servicio en algunas viviendas.

Ante la situación, las autoridades pidieron a los residentes de la zona que busquen un lugar alternativo donde pasar la noche, dado que el perímetro permanecerá cerrado y bajo control policial y militar.

El Ministerio de Defensa, en tanto, afirmó que se ordenó el aislamiento del lugar, la movilización de los medios necesarios para atender a los heridos y el apoyo a las familias y vecinos afectados.

También anunció una investigación técnica destinada a determinar las causas de la detonación, las condiciones de almacenamiento del material y, en su caso, las responsabilidades derivadas del suceso.