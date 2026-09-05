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    Alessandri reúne a exconvencionales y figuras de derecha para conmemorar los cuatro años del triunfo del Rechazo

    La cita contó con la presencia del ministro Martín Arrau, quien llamó a ciertos sectores a “aprender a no quedarnos callados, a tener buenas ideas y estar en la cancha”.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 4 de septiembre 2026. Diputados oficialistas convocan a una comida conmemorativa por el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A cuatro años del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022, exconvencionales y distintas figuras de la derecha se reunieron este viernes en Santiago para conmemorar el resultado y reivindicar la unidad que alcanzó el sector durante ese proceso.

    La actividad, denominada “4 años del Rechazo: una historia que contar, un futuro que construir”, fue impulsada por el diputado Jorge Alessandri junto a otras figuras del sector y contó con la participación de parlamentarios, dirigentes políticos y autoridades de gobierno.

    La comida de conmemoración se realizó en el restaurante La Posada del Presidente, en el centro de Santiago, a pocos minutos del Congreso Nacional.

    La convocatoria fue impulsada, además de Alessandri, por el senador Luciano Cruz-Coke; los diputados José Antonio Kast (REP), Francisco Orrego (RN) y Hans Marowski (PNL); el exministro Rodrigo Álvarez y el abogado Gabriel Alemparte.

    También asistieron María José Hoffmann y Pablo Longueira, de la UDI, además del actual presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez. A ellos se sumaron el exdiputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser; la diputada RN Ximena Ossandón; y el exministro de Justicia y exmilitante del Partido Radical Carlos Maldonado.

    La actividad, conducida además por Bárbara Rebolledo, tuvo como objetivo conmemorar el resultado y reunir a figuras que, desde distintas posiciones y trayectorias políticas, coincidieron en la defensa del Rechazo.

    Santiago, 4 de septiembre 2026. Diputados oficialistas convocan a una comida conmemorativa por el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Entre los asistentes estuvo también el ministro de Seguridad Pública y exintegrante de la Convención Martín Arrau, además de parlamentarios y presidentes de partidos, entre otros.

    Alessandri explicó que la instancia buscaba “recordarle a las personas qué se jugaba Chile ese 4 de septiembre del 2022, qué proponía ese proyecto constitucional que movilizó a tantos millones de personas a votar y que además el 62% optó por rechazar. Cuando esa movilización de gente es tan rotunda y tan grande, evidentemente lo que se jugaba Chile era muy importante. Y por eso, para no olvidar, queremos conmemorar y recordar”.

    Asimismo, agregó “que los jóvenes entiendan lo que nos jugábamos, que escuchen de las historias de un señor llamado (Rodrigo) Vade, que inventaba una enfermedad, de un dinosaurio azul que votaba, de una persona que votaba desde la ducha. Pero más allá de las formas, de lo que se proponía: sacar a carabineros de la Constitución, 14 sistemas de justicia, eliminar el Senado. Son caminos que otros países de América Latina han seguido y sus pueblos han sufrido muchísimo. Los ejemplos están a la vista”.

    A su vez, Arrau sostuvo que “ciertos sectores tenemos que aprender a no quedarnos callados, a tener buenas ideas y estar en la cancha”.

    “Eso fue de las grandes lecciones de ese proceso que duró un año acá al frente (refiriéndose a la sede del Congreso en Santiago), que le costó mucho a Chile en división, mucho a Chile en incertidumbre, en inversión, en empleo, en inseguridad y que creo que debemos dejar atrás, pero con la lección aprendida, así que estas reuniones son muy importantes además para reencontrarse con gente que no veo hace bastante tiempo”, concluyó.

    Durante el encuentro también se hicieron presentes quienes no pudieron participar presencialmente. Desde el extranjero, Marcela Cubillos y el exsenador Francisco Chahuán enviaron videos con saludos para la conmemoración. A ellos se sumó el empresario Juan Sutil, quien también envió un registro dirigido a los asistentes.

    Como parte de la actividad, se entregó además un reconocimiento a quienes desde la Convención defendieron el Rechazo, como una forma de valorar su participación y el trabajo desarrollado durante el proceso constitucional.

    Más sobre:OficialismoRechazoJorge AlessandriMartín Arrau

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