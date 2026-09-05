Mundo político lamenta el fallecimiento de Camilo Escalona y lo recuerda como un “férreo defensor de la democracia”

15/05/2019 FOTOGRAFIAS A CAMILO ESCALONA, REALIZADAS EN LA SEDE DEL PARTIDO SOCIALISTA. Mario Tellez/La Tercera CAMILO ESCALONA MEDINA - EX SENADOR - PC - RETRATOS - ENTREVISTA

El mundo político, tanto de izquierda como de derecha, reaccionó la noche de este viernes ante el fallecimiento del histórico dirigente del Partido Socialista (PS) Camilo Escalona, quien murió a los 71 años producto de un agresivo cáncer de próstata mientras se encontraba internado en la Clínica Indisa.

Desde el Partido por la Democracia (PPD), colectividad con un fuerte lazo histórico con el PS, su presidente, Raúl Soto, señaló que “nos deja un Político con mayúscula, hemos estado como PPD acompañando a la familia, amigos y a los compañeros socialistas en estos días difíciles y estaremos apoyando para que tenga una despedida como se merece”.

“Su trayectoria, su legado, su capacidad, su perseverancia y su lucidez servirán de ejemplo para las nuevas generaciones del progresismo”, agregó el diputado.

El PPD también lamentó, a nivel institucional, la partida de Escalona: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Camilo Escalona. Fue un compañero de ruta de nuestra coalición desde la Concertación, con quien compartimos batallas, diferencias y una misma convicción: que Chile se construye con democracia, justicia social, diálogo y unidad”.

En tanto, desde el PS también lamentaron la muerte del dirigente. Entre ellos, el senador Juan Luis Castro, quien dedicó emotivas palabras a Escalona en su cuenta de X.

“Con mucha tristeza recibo la noticia de la partida de Camilo Escalona. Se va un compañero socialista de toda una vida, con quien compartimos años de trabajo, debates, diferencias y, sobre todo, profundas convicciones por Chile y por nuestro partido”, afirmó Castro.

El senador añadió que “Camilo fue un hombre político hasta el final. De ideas firmes, de carácter, de lucha y de una enorme trayectoria al servicio de la democracia y del socialismo chileno. Hoy su partida nos duele profundamente”.

“Quienes fuimos sus compañeros sabemos lo que significó Camilo para el Partido Socialista y para una generación que dedicó buena parte de su vida a recuperar y fortalecer nuestra democracia. Mi abrazo fraterno a su familia, a sus seres queridos y a todos nuestros compañeros y compañeras socialistas. Hasta siempre, Camilo. Hasta siempre, compañero”, cerró.

El exdiputado Tomás de Rementería, también del PS, añadió que “ha partido Camilo Escalona, un hombre que entendió la política como servicio, compromiso y construcción colectiva. Defendió sus convicciones con firmeza, formó cuadros y siempre estuvo disponible para orientar a quienes buscábamos su consejo. Ejerció la política con un profundo sentido republicano y amor por Chile”.

El senador liberal Vlado Mirosevic envió sus condolencias a la familia de Escalona y a los militantes del Partido Socialista. “Ha partido Camilo Escalona. Un abrazo grande a su familia, sus compañeros del Partido Socialista y a tanta gente que lo quiso y lo acompañó en su lucha por combinar democracia y justicia social. Un hombre que dedicó su vida entera a sus convicciones”.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sostuvo que “ha partido Camilo Escalona. Un hombre de Estado de profunda vocación democrática y diálogo. Te despedimos con admiración, respeto y cariño. A su familia y su casa política, el Partido Socialista, todo mi más sentido pésame en estos momentos”.

Desde la Democracia Cristiana (DC), el senador Iván Flores recordó a Escalona como “un férreo luchador y defensor de la democracia chilena; un hombre capaz de llegar a acuerdos por el bien del país. Franco, de mirada directa, sin duda un político indispensable”.

Su par Yasna Provoste agregó que “con profundo dolor despido a Camilo Escalona, querido amigo y compañero de tantas luchas. Chile pierde a un demócrata incansable, comprometido con la justicia social y con la unidad de las fuerzas progresistas. Mi abrazo a Jimena, a su familia y al Partido Socialista”.

La secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss, manifestó su pesar por el fallecimiento y expresó su “cariño y reconocimiento a la vida y trayectoria de Camilo, dirigente histórico, hombre grande de la política de nuestro país, constructor de acuerdos, con vocación auténtica de diálogo y búsqueda de consensos”.

Por el Frente Amplio, su recién asumida presidenta, la diputada Gael Yeomans, afirmó que “con mucho respeto quiero enviar las condolencias a la familia y al Partido Socialista por el sensible fallecimiento de Camilo Escalona, y reconocer su incansable labor como una de las figuras más relevantes de la izquierda chilena”.

“Desde su temprana militancia estudiantil en los años de la Unidad Popular, hasta su férrea resistencia durante la dictadura, su liderazgo al frente del Partido Socialista y su paso por la presidencia del Senado, construyeron una trayectoria marcada por la convicción y la coherencia. Hoy, el progresismo y la democracia necesita tener militantes tan valientes por la lucha de los sectores más desprotegidos como lo fue Camilo Escalona durante su vida”, agregó Yeomans.

A su vez, el diputado Gonzalo Winter señaló que “Camilo Escalona entregó su vida a la lucha por la justicia. Hijo de la clase trabajadora, se formó política e intelectualmente en el socialismo chileno, en la escuela de Clodomiro Almeyda, a quien reconoció siempre como maestro, y consagró esa formación al sueño de un Chile más justo”.

“Militaba desde los trece años, a los 16 era dirigente secundario y le disputó la FESES a la derecha en plena Unidad Popular, a los dieciocho resistió el golpe en San Miguel. Un militante contra la dictadura que entró clandestino a Chile a pelear por la democracia. Y después un parlamentario que discutió de frente, con quien no siempre estuvimos de acuerdo como sector. Homenaje y memoria al compañero Escalona, a su partido y a su familia”, agregó.

Finalmente, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, expresó su “más sentido pésame a todo el mundo socialista, a la familia, seres queridos y compañeros del gran Camilo Escalona”.

“Un demócrata, que luchó hasta el último de sus días por la construcción de una patria más justa y por la amplia unidad de la izquierda. Formador de muchos y muchas, que no tengo duda mantendrán vivo su legado. Tendrás nuestra admiración, respeto y cariño siempre”, cerró.

Reacciones de la derecha

Desde el oficialismo, la vicepresidenta de Renovación Nacional (RN), la diputada Ximena Ossandón, señaló que “quiero expresar mis condolencias a la familia, amigos y al Partido Socialista por el fallecimiento de Camilo Escalona”.

“Si bien tuvimos diferencias políticas legítimas, él desde el Partido Socialista y nosotros desde Renovación Nacional, esas diferencias nunca deben impedir reconocer el aporte de una persona a la democracia. Escalona fue protagonista del retorno a la democracia, defendió con convicción sus ideas y, como senador, entendió el valor de la política de acuerdos y de construir confianzas en momentos difíciles para nuestro país”, sumó la parlamentaria.

“Fue un adversario político, pero siempre debe existir respeto por quien piensa distinto. Chile necesita recuperar precisamente ese espíritu: debatir con fuerza, defender nuestras convicciones, pero entender que nuestras diferencias se resuelven en democracia. Ese es el legado que hoy corresponde reconocer en Camilo Escalona”, cerró.

Desde la UDI, la jefa de bancada de los diputados, Flor Weisse, manifestó que “más allá de nuestras profundas diferencias políticas, creo importante reconocer en él a un dirigente de larga trayectoria, con convicciones claras y una particular coherencia para defender sus ideas, incluso en momentos complejos de nuestra historia”.

“Fue protagonista de distintas etapas de la vida democrática del país y dejó una huella que, con sus luces y sombras, forma parte de nuestra historia política. En lo personal, y en nombre de la bancada, vaya nuestro respeto y condolencias a su familia, amigos y cercanos; en momentos como este, las diferencias políticas quedan en segundo plano frente al dolor de quienes hoy despiden a un ser querido”, agregó la diputada Weisse.

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, militante UDI, expresó “mis condolencias a la familia y cercanos de Camilo Escalona, así como al Partido Socialista. La política se construye reconociendo la historia y el aporte de quienes la han marcado, aún si existieran legítimas diferencias”.

Desde el Partido Republicano, la diputada Paz Charpentier, expresó “mis condolencias a la familia, amigos, militantes y simpatizantes del Partido Socialista por el fallecimiento de Camilo Escalona, persona de larga trayectoria en la vida pública de nuestro país. Que descanse en paz”.

Su par, Cristián Araya, publicó “mis sinceras condolencias a la familia, amigos y miembros del Partido Socialista por la muerte de Camilo Escalona. Pueden ser muchas las diferencias políticas, pero bien debemos reconocer su trayectoria, coherencia, trabajo y perseverancia”.

El diputado Benjamín Moreno, también dijo que “mis condolencias a la familia, PS y sus cercanos. Hombre de convicciones (distintas a las mías), pero de convicciones por sobre todo. Descanse en paz”.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, (ex militante de RN), recordó que “compartí con él muchas veces en paneles de radio y TV, fuimos parte del primer café de Cooperativa, y tuvimos muchas reuniones políticas. Conocí al político duro a veces, siempre de firmes convicciones, y con el que se discrepaba con respeto”.

También reveló que “en su departamento tuvimos las primeras reuniones que permitieron salir de la crisis política de 2019. Su rol fue clave, en muchos momentos críticos para Chile”.

La también exministra Karla Rubilar, señaló que “la política me enseñó que se puede estar en veredas distintas y aun así respetar profundamente la trayectoria y las convicciones del otro. Así fue siempre mi mirada hacia Camilo Escalona. Qué triste su partida. Un abrazo enorme a su familia y a sus compañeros”.