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    Rangers vuelve a ganar y Cristian Campestrini se erige como el jugador más longevo de la historia del fútbol chileno

    El cuadro talquino superó a Temuco y sumó su tercer triunfo seguido, soñando con salir del fondo de la B. En este partido, el golero argentino de los piducanos, de 46 años, rompió el récord de longevidad en el balompié nacional. En la fecha anterior había igualado al histórico Raúl Coloma.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Cristian Campestrini se erige como el jugador más longevo de la historia del fútbol chileno. Foto: @Rangersdetalca_

    Rangers de Talca se aferra al anhelo de la salvación. Si hace semanas parecía algo prácticamente imposible, hoy está mucho más cerca. Este viernes, el elenco rojinegro logró su tercera victoria consecutiva en la Liga de Ascenso. En el Estadio Fiscal, la escuadra que ahora dirige Ivo Basay superó 1-0 a Deportes Temuco y sigue acercándose a Deportes Santa Cruz, el penúltimo de la tabla.

    El único gol del compromiso fue convertido por el zaguero Lautaro Rigazzi, en los 15 minutos. Los piducanos han sumado nueve puntos de los últimos nueve posibles, sumando las victorias sobre San Marcos de Arica (2-1) y Unión Española (1-0). Llega a las 15 unidades, acechando a Santa Cruz que tiene 17 y un partido menos. Pero más allá del resultado, el partido tendría un plus porque ha permitido que un jugador ingrese a los libros de historia del fútbol local.

    En la fecha pasada, en Santa Laura, el arquero Cristian Campestrini había igualado el récord de longevidad en el balompié profesional chileno. El meta argentino, nacido el 16 de junio de 1980 en San Nicolás de los Arroyos, alcanzó la plusmarca que le pertenecía a Raúl Coloma. Sin embargo, ahora lo superó para convertirse, en exclusiva, en el futbolista de más edad en la historia del fútbol criollo.

    Jugó hoy con 46 años, dos meses y 19 días. Visiblemente emocionado, dio algunas impresiones después del triunfo sobre los albiverdes. “Es algo muy lindo tener este reconocimiento. Los chicos hicieron una noche especial”, manifestó en TNT Sports. Sobre el récord, habló sobre su ligazón con la actividad: “Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha pasión. Como lo dije, soy un poto pelado, pero tengo un corazón para seguir aprendiendo”.

    Como está mencionado, Campestrini deja atrás la marca que estableció hace más de 50 años Raúl Coloma. El 22 de septiembre de 1974, vistiendo los colores de Ferroviarios, el también arquero enfrentó a Linares en el Estadio Fiscal de la ciudad con 46 años, dos meses y 13 días. Coloma, quien debutó en 1950 en Ferrobádminton, fue seleccionado nacional entre 1955 y 1960. Jugó en el histórico triunfo de Chile 4-2 sobre Argentina en 1959, reemplazando a Sergio Livingstone un minuto después de haber comenzado el duelo. Ese día fue la despedida del Sapito. Falleció el 12 de octubre de 2021, con 93 años.

    Campestrini ha realizado una carrera con varias estaciones en el país. Llegó en 2019 para defender el arco de Everton. Tras una temporada en los ruleteros, se fue a México, sin embargo volvió en 2022 a atajar en Barnechea. En 2023 recaló en Deportes Limache, y al año siguiente volvió al equipo huaicochero. Para 2025 firmó en Universidad de Concepción, temporada en la cual alcanzaría el ascenso a Primera División. Este año fichó en Rangers, para mantenerse vigente.

    Quedan siete fechas para el término del torneo de Primera B. Por lo tanto, el transandino tiene la oportunidad de seguir estirando la marca como el futbolista más veterano que haya jugado profesionalmente en las canchas del país.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalPrimera BRangersCristian CampestriniLiga de AscensoRécord de longevidad en el fútbol chilenoRaúl Coloma

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