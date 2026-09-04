El récord que el arquero de Rangers romperá con 46 años: “Me siento parte de la historia del fútbol chileno”

Después de dos victorias consecutivas, las primeras de la temporada, Rangers busca seguir con la racha cuando reciba a Deportes Temuco, a las 18:00 horas. Los talquinos siguen últimos en la Primera B con 12 puntos, a cinco del penúltimo Santa Cruz, tabla que desciende al última a la tercera categoría.

Pero el partido ante los de la Araucanía es especial para su arquero Cristian Campestrini. Tras cumplir 46 años, el 16 de junio pasado, el meta oriundo de San Nicolás de los Arroyos está a un paso de romper la marca de longevidad para un jugador en la historia del fútbol chileno. El 22 de septiembre de 1974, el desaparecido golero Raúl Coloma defendió el arco de Ferroviarios en la victoria 2-1 ante Linares con 46 años y 75 días. Marca que el portero piducano romperá en el Bicentenario cuando ingrese a la cancha con los mismos años y 80 días. “Es un paso lindo para mi carrera”, dice a El Deportivo.

¿Qué siente tras romper una marca vigente por más de medio siglo en el fútbol chileno?

Lo vivo con mucha felicidad. Es un paso muy lindo para mi carrera. Ante todo, estoy muy agradecido de todas las instituciones que me han abierto las puertas en Chile, en estos seis años. Todo esto es una acaricia al esfuerzo que uno hace día a día.

¿Está consciente de que su nombre estará inscrito en el fútbol nacional?

Bueno, como lo dije antes, yo soy un agradecido de este país. Me ha regalado momentos muy lindos. Si eso me permite ser parte de la historia del fútbol chileno, obviamente que me siento muy agradecido.

¿Qué sabe del récord que está a punto de quebrar?

Sé que esta marca la consiguió Raúl Coloma hace 52 años. Creo que su último partido lo había atajado en Ferroviario a sus 46 años con 75 días. Eso era lo que más o menos sabía de este registro.

¿Cuál es la receta para mantenerse completamente vigente a los 46 años?

Siempre he manifestado lo mismo, yo soy un apasionado de esta profesión. Cada día me levanto con muchísimas ganas de poder mejorar, de tirarme en el pasto para seguir aprendiendo de esto que tanto amo y que tantos momentos lindos me ha regalado. Por eso lo vivo con mucha responsabilidad y disciplina.

¿Hasta qué edad le gustaría estar vigente en la actividad futbolística?

Yo, humildemente, mientras tenga esa sensación de nerviosismo al llegar a un estadio, antes de un partido, con ese espíritu amateur que me ha acompañado toda mi carrera; bueno, todo eso es señal de seguir. Siempre lo digo, esto es hasta que el corazón diga basta.

Rangers ha ganado los últimos dos partidos ¿Qué cambió en el equipo después de toda una temporada sin triunfos?

Mira, nosotros trabajamos desde la primera fecha para tener resultados positivos como los que se lograron estas últimas dos jornadas. Pero bueno, no se dieron antes, no se pudo y aparecieron ahora. Entonces, tenemos que seguir por esta senda positiva que es muy buena e importante para nosotros.

¿Usted cree que se puede repuntar en el final del torneo y evitar el descenso?

La fe y la convicción la tenemos todos. Lo cierto es que quedan ocho finales, ojalá que Dios y la Virgen nos puedan acompañar en este camino y lo logremos.

¿Cómo analiza este partido ante Deportes Temuco?

Es un encuentro importante como todo lo que queda de acá al final del torneo. Temuco es un equipo grande de la categoría y que busca, obviamente, busca como institución sus objetivos de subir en este campeonato.

¿Cómo ha cambiado el equipo con la llegada de Ivo Basay después de tantos entrenadores fallidos?

A ver, yo creo que el equipo se tenía que sacar la mochila de obtener la primera victoria en el campeonato. Creo que fue un torneo duro en el que nos costó mucho. Todos los cuerpos anteriores lo intentaron e insistieron. Y ahora se dio con este cuerpo técnico de Basay, lo importante es dejar a Rangers de Talca en la categoría que es lo que todos deseamos. Todos lo estamos buscando de forma muy unida.