SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Escándalo en la Premier League por confesiones de exárbitro: “Jugábamos a ver cuánto tiempo aguantamos sin pitar”

    El otrora réferi Mike Dean, que cuenta con una carrera de más de dos décadas y más de 500 partidos arbitrados, reveló una serie de desafíos que realizaba para divertirse mientras dirigía. Sus declaraciones desataron la polémica.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Las confesiones del exárbitro Mike Dean provocaron un escándalo en la Premier League (Photo by Paul ELLIS / AFP). PAUL ELLIS

    Un escándalo se desató en la Premier League a raíz de las confesiones del exárbitro Mike Dean. El histórico juez, que cuenta con una carrera de más de dos décadas, en la que dirigió más de 500 partidos, aseguró realizar desafíos secretos en medio de los partidos que dirigía con el objetivo de divertirse.

    En el podcast Jamie Vardy’s Having A Party’ reveló los retos que realizaba junto a los árbitros asistentes en pleno campo de juego. “Me encanta, solíamos tener juegos con los árbitros asistentes, para echarnos unas risas”, contó en el podcast del delantero.

    Los desafíos podían ir desde aguantar el máximo tiempo posible sin pitar o dentro del círculo central: “Decíamos: ‘Bien, veamos cuánto tiempo podemos pasar sin hacer sonar el silbato’. Lo hice un par de veces en la Premier, antes del VAR, obviamente. Pasamos entre 20 y 25 minutos sin pitar... Dejábamos seguir, seguir, seguir”, añadió el árbitro de amplio bagaje internacional.

    Me quedaba en el círculo central, a ver cuánto tiempo podía seguir en el círculo central antes de tener que salir. Los chicos (sus asistentes) me decían desde la banda ‘no puedes hacerlo’ y yo decía ‘lo voy a intentar’. Una vez logré pasar unos 15 minutos en un partido sin salir de ahí. Dinero fácil”, complementó el juez, retirado al finalizar la temporada 2021-2022.

    Un cuestionamiento transversal

    Las confesiones de Dean sobre su accionar en el terreno de juego se transformó en una bomba. Sus dichos golpearon a la Premier League, en una polémica que ha ido en constante crecimiento.

    La indignación fue transversal. Según el diario The Guardian, el organismo arbitral Pro Ref se mostró “desconcertado” por sus confesiones. “Estas declaraciones, hechas por uno de los árbitros más conocidos del fútbol inglés, han causado perplejidad entre los oficiales arbitrales, quienes aseguran que no existe ninguna prueba de que tal comportamiento haya ocurrido jamás”, consignó el citado medio.

    Al parecer, los responsables de la organización de arbitraje Pro Ref están desconcertados por estas afirmaciones, y consideran muy improbable, por ejemplo, que un árbitro pueda permanecer en el círculo central durante 15 minutos sin que nadie se dé cuenta”, añadió el diario inglés.

    Mark Halsey, otro histórico juez de la liga inglesa, también salió al paso con una tajante declaración: “Ha causado tanta controversia, y en todos mis años como árbitro profesional, nunca había escuchado nada sobre estos juegos, nunca” aseguró el réferi que dirigió en la Premier entre 1999 y 2013.

    En tanto, Gabriel Agbonlahor, histórico exdelantero de Aston Villa, estalló contra el otrora árbitro: “Nunca me llevé bien con Mike Dean. Es el tipo de árbitro que se la devuelve a los jugadores. Tenía esa arrogancia. Diría que es un idiota. Es la palabra perfecta para él. Ahora pienso en partidos y digo: ‘Estabas arbitrando partidos y estabas de broma’”, dijo.

    Cabe mencionar que Dean tuvo un breve paso como asistente del VAR una vez dejó los terrenos de juego. No obstante, fue apartado tras no intervenir en un error durante un partido entre el Tottenham y el Chelsea, arbitrado por Anthony Taylor, con quien mantiene una reconocida amistad. Él mismo aseguró, en una entrevista con Simon Jordan, optar por no llamar a revisión porque “no quería causarle más problemas de los que tenía”. La decisión en cuestión dejó sin sanción a Cuti Romero, quien tiró del pelo a Marc Cucurella, en una polémica y recordada jugada.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalPremier LeagueMike DeanJamie VardyMark HalseyGabriel AgbonlahorAnthony TaylorCuti RomeroMarc CucurellaCristian Romero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Los casi 60 años de militancia que transformaron a Escalona en un emblema del PS

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos

    Rescatan a dos personas con vida en Nepal diez días después de las riadas

    Rusia ataca Ucrania a horas de visita de emisarios de Trump: hay al menos cuatro muertos y cinco heridos

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Lo más leído

    1.
    Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open

    Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open

    2.
    Alexander Zverev, un verdugo que no convence: el alemán otra vez aparece en el camino de Alejandro Tabilo en el US Open

    Alexander Zverev, un verdugo que no convence: el alemán otra vez aparece en el camino de Alejandro Tabilo en el US Open

    3.
    Iván Zamorano: “Pude ir a la Premier, al Blackburn Rovers; hubiera hecho más goles de cabeza”

    Iván Zamorano: “Pude ir a la Premier, al Blackburn Rovers; hubiera hecho más goles de cabeza”

    4.
    Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League

    Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League

    5.
    Jefe formativo de la U: “Los cadetes del club ven a Darío Osorio como un referente”

    Jefe formativo de la U: “Los cadetes del club ven a Darío Osorio como un referente”

    6.
    José Miguel Insulza, director de Azul Azul: “El club está plenamente sano; el problema es que hay que empezar a ganar”

    José Miguel Insulza, director de Azul Azul: “El club está plenamente sano; el problema es que hay que empezar a ganar”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 5 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 5 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Los casi 60 años de militancia que transformaron a Escalona en un emblema del PS

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales
    Negocios

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    Presupuesto 2027: ¿Qué Estado quiere Kast?

    El empresario financiero y filántropo ambiental que está detrás del negocio turístico del año en Pucón

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League
    El Deportivo

    Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League

    “El que acertó fue Pellegrini”: la prensa española alucina con el triunfo del Betis sobre el Real Madrid de Mourinho

    Alexander Zverev, un verdugo que no convence: el alemán otra vez aparece en el camino de Alejandro Tabilo en el US Open

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”
    Cultura y entretención

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    Reseña de libros: de Liadan Ní Chuinn a Soledad Vallejos

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos
    Mundo

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos

    Rescatan a dos personas con vida en Nepal diez días después de las riadas

    Rusia ataca Ucrania a horas de visita de emisarios de Trump: hay al menos cuatro muertos y cinco heridos

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?