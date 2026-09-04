Escándalo en la Premier League por confesiones de exárbitro: “Jugábamos a ver cuánto tiempo aguantamos sin pitar”

Un escándalo se desató en la Premier League a raíz de las confesiones del exárbitro Mike Dean. El histórico juez, que cuenta con una carrera de más de dos décadas, en la que dirigió más de 500 partidos, aseguró realizar desafíos secretos en medio de los partidos que dirigía con el objetivo de divertirse.

En el podcast Jamie Vardy’s Having A Party’ reveló los retos que realizaba junto a los árbitros asistentes en pleno campo de juego. “Me encanta, solíamos tener juegos con los árbitros asistentes, para echarnos unas risas”, contó en el podcast del delantero.

Los desafíos podían ir desde aguantar el máximo tiempo posible sin pitar o dentro del círculo central: “Decíamos: ‘Bien, veamos cuánto tiempo podemos pasar sin hacer sonar el silbato’. Lo hice un par de veces en la Premier, antes del VAR, obviamente. Pasamos entre 20 y 25 minutos sin pitar... Dejábamos seguir, seguir, seguir”, añadió el árbitro de amplio bagaje internacional.

“Me quedaba en el círculo central, a ver cuánto tiempo podía seguir en el círculo central antes de tener que salir. Los chicos (sus asistentes) me decían desde la banda ‘no puedes hacerlo’ y yo decía ‘lo voy a intentar’. Una vez logré pasar unos 15 minutos en un partido sin salir de ahí. Dinero fácil”, complementó el juez, retirado al finalizar la temporada 2021-2022.

🚨Mike Dean admits he used to play secret mini-games on the pitch while officiating top-flight matches.



Mike Dean🗣️



“We used to say, ‘Right, we'll kick off now, right? See how long we can go without blowing a whistle.’ Done that a few times in the Premier, before VAR obviously.… — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) September 3, 2026

Un cuestionamiento transversal

Las confesiones de Dean sobre su accionar en el terreno de juego se transformó en una bomba. Sus dichos golpearon a la Premier League, en una polémica que ha ido en constante crecimiento.

La indignación fue transversal. Según el diario The Guardian, el organismo arbitral Pro Ref se mostró “desconcertado” por sus confesiones. “Estas declaraciones, hechas por uno de los árbitros más conocidos del fútbol inglés, han causado perplejidad entre los oficiales arbitrales, quienes aseguran que no existe ninguna prueba de que tal comportamiento haya ocurrido jamás”, consignó el citado medio.

“Al parecer, los responsables de la organización de arbitraje Pro Ref están desconcertados por estas afirmaciones, y consideran muy improbable, por ejemplo, que un árbitro pueda permanecer en el círculo central durante 15 minutos sin que nadie se dé cuenta”, añadió el diario inglés.

Mark Halsey, otro histórico juez de la liga inglesa, también salió al paso con una tajante declaración: “Ha causado tanta controversia, y en todos mis años como árbitro profesional, nunca había escuchado nada sobre estos juegos, nunca” aseguró el réferi que dirigió en la Premier entre 1999 y 2013.

En tanto, Gabriel Agbonlahor, histórico exdelantero de Aston Villa, estalló contra el otrora árbitro: “Nunca me llevé bien con Mike Dean. Es el tipo de árbitro que se la devuelve a los jugadores. Tenía esa arrogancia. Diría que es un idiota. Es la palabra perfecta para él. Ahora pienso en partidos y digo: ‘Estabas arbitrando partidos y estabas de broma’”, dijo.

Cabe mencionar que Dean tuvo un breve paso como asistente del VAR una vez dejó los terrenos de juego. No obstante, fue apartado tras no intervenir en un error durante un partido entre el Tottenham y el Chelsea, arbitrado por Anthony Taylor, con quien mantiene una reconocida amistad. Él mismo aseguró, en una entrevista con Simon Jordan, optar por no llamar a revisión porque “no quería causarle más problemas de los que tenía”. La decisión en cuestión dejó sin sanción a Cuti Romero, quien tiró del pelo a Marc Cucurella, en una polémica y recordada jugada.