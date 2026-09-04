Estados Unidos creó 162.000 empleos en agosto, más del triple de lo que esperaba el mercado

La cifra de creación de empleos en EEUU en agosto superó las expectativas.

A diferencia de lo que pasa en Chile, el mercado laboral de Estados Unidos goza de muy buena salud. La mayor economía de mundo logró crear 162.000 nuevos empleos en agosto y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4,1%, informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por su sigla en inglés).

El resultado de las denominadas nóminas no agrícolas superó con holgura las 53.000 nóminas que proyectaban los economistas encuestados por Dow Jones, según consignó CNBC.

La cifra, una de las más relevantes para el mercado, quedó también muy por encima del promedio de creación de empleo de los 12 meses previos, de 31.000 puestos mensuales, de acuerdo con el comunicado del BLS.

Se trató también del mayor aumento mensual desde marzo y revirtió la desaceleración de la contratación observada durante el verano boreal.

El informe incluyó además revisiones al alza de los dos meses anteriores.

La variación del empleo no agrícola de junio fue corregida en 11.000 puestos, desde +20.000 a +31.000, y la de julio en 44.000, desde -23.000 a +21.000. Con esos ajustes, el empleo de junio y julio combinados quedó 55.000 puestos por sobre lo informado previamente.

Desempleo estable

El número de desempleados se mantuvo prácticamente sin cambios en 7,0 millones, según la encuesta de hogares. La tasa de participación laboral subió levemente a 61,6%, aunque acumula una caída de 0,5 puntos porcentuales desde enero, mientras que la razón empleo-población se ubicó en 59,1%.

Los desocupados de largo plazo, es decir, 27 semanas o más, se mantuvieron en torno a 1,9 millones y representaron 27,0% del total de desempleados.

El número de personas que trabajaba a tiempo parcial por razones económicas cayó en 414.000, hasta 4,4 millones. Por grupos, la tasa de desempleo de los asiáticos bajó a 3,2% y la de los adolescentes subió a 14,1%.

Mostraron poca variación las de hombres adultos (4,0%), mujeres adultas (3,5%), blancos (3,7%), negros (6,0%) e hispanos (4,8%).

Para Ignacio Mieres, head of research de XTB, en conjunto, las cifras describen un mercado laboral más sólido de lo anticipado, sin señales de deterioro relevante en la creación de empleo ni en la dinámica salarial, lo que reflota expectativas en torno a un eventual aumento de la tasa de interés.

“Esta lectura elevó la probabilidad de que la Reserva Federal adopte un sesgo más restrictivo. La reacción del mercado fue inmediata: el dólar avanzó, se observaron ventas en renta variable y también en metales preciosos, todo en un contexto de mayores rendimientos en los bonos del Tesoro y de una mayor probabilidad implícita de un alza de tasas en la reunión de septiembre”, dijo el experto.