SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Estados Unidos creó 162.000 empleos en agosto, más del triple de lo que esperaba el mercado

    El informe incluyó además revisiones al alza de los dos meses anteriores. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4,1%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    La cifra de creación de empleos en EEUU en agosto superó las expectativas. Robert F. Bukaty

    A diferencia de lo que pasa en Chile, el mercado laboral de Estados Unidos goza de muy buena salud. La mayor economía de mundo logró crear 162.000 nuevos empleos en agosto y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4,1%, informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por su sigla en inglés).

    El resultado de las denominadas nóminas no agrícolas superó con holgura las 53.000 nóminas que proyectaban los economistas encuestados por Dow Jones, según consignó CNBC.

    La cifra, una de las más relevantes para el mercado, quedó también muy por encima del promedio de creación de empleo de los 12 meses previos, de 31.000 puestos mensuales, de acuerdo con el comunicado del BLS.

    Se trató también del mayor aumento mensual desde marzo y revirtió la desaceleración de la contratación observada durante el verano boreal.

    El informe incluyó además revisiones al alza de los dos meses anteriores.

    La variación del empleo no agrícola de junio fue corregida en 11.000 puestos, desde +20.000 a +31.000, y la de julio en 44.000, desde -23.000 a +21.000. Con esos ajustes, el empleo de junio y julio combinados quedó 55.000 puestos por sobre lo informado previamente.

    Desempleo estable

    El número de desempleados se mantuvo prácticamente sin cambios en 7,0 millones, según la encuesta de hogares. La tasa de participación laboral subió levemente a 61,6%, aunque acumula una caída de 0,5 puntos porcentuales desde enero, mientras que la razón empleo-población se ubicó en 59,1%.

    Los desocupados de largo plazo, es decir, 27 semanas o más, se mantuvieron en torno a 1,9 millones y representaron 27,0% del total de desempleados.

    El número de personas que trabajaba a tiempo parcial por razones económicas cayó en 414.000, hasta 4,4 millones. Por grupos, la tasa de desempleo de los asiáticos bajó a 3,2% y la de los adolescentes subió a 14,1%.

    Mostraron poca variación las de hombres adultos (4,0%), mujeres adultas (3,5%), blancos (3,7%), negros (6,0%) e hispanos (4,8%).

    Para Ignacio Mieres, head of research de XTB, en conjunto, las cifras describen un mercado laboral más sólido de lo anticipado, sin señales de deterioro relevante en la creación de empleo ni en la dinámica salarial, lo que reflota expectativas en torno a un eventual aumento de la tasa de interés.

    “Esta lectura elevó la probabilidad de que la Reserva Federal adopte un sesgo más restrictivo. La reacción del mercado fue inmediata: el dólar avanzó, se observaron ventas en renta variable y también en metales preciosos, todo en un contexto de mayores rendimientos en los bonos del Tesoro y de una mayor probabilidad implícita de un alza de tasas en la reunión de septiembre”, dijo el experto.

    Más sobre:Mercado laboralEstados UnidosEmpleoTasa de interés

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabineros difunde la identidad de Néstor Quiñones, prófugo condenado por homicidio en Copiapó

    Gobierno decreta duelo oficial por muerte de Camilo Escalona, histórico dirigente del PS

    Declaran alerta amarilla para provincia del Biobío por viento: rachas podrían alcanzar 100 km/h en cordillera

    El libro recomendado: Richard Ford y la revisión de su carrera

    Andrés Allamand despide a Camilo Escalona: “Siempre le tuve el mayor respeto, fundamentalmente por su compromiso”

    PDI detiene a joven de 20 años por almacenamiento de material pornográfico infantil en Los Ángeles

    Lo más leído

    1.
    El empresario financiero y filántropo ambiental que está detrás del negocio turístico del año en Pucón

    El empresario financiero y filántropo ambiental que está detrás del negocio turístico del año en Pucón

    2.
    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    3.
    Vozinha, marca registrada: el arquero mundialista de Colo Colo inscribe nombre en Inapi

    Vozinha, marca registrada: el arquero mundialista de Colo Colo inscribe nombre en Inapi

    4.
    Fundador de la librería Contrapunto y expansión del negocio editorial: “El libro en papel está supervivo”

    Fundador de la librería Contrapunto y expansión del negocio editorial: “El libro en papel está supervivo”

    5.
    Española Sacyr presenta la mejor oferta por la segunda concesión de la Ruta 57 y firma china se queda abajo del proceso

    Española Sacyr presenta la mejor oferta por la segunda concesión de la Ruta 57 y firma china se queda abajo del proceso

    6.
    Presupuesto 2027 en tierra derecha: seguridad, salud, niñez y empleo serán sus ejes

    Presupuesto 2027 en tierra derecha: seguridad, salud, niñez y empleo serán sus ejes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Philadelphia Union vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Philadelphia Union vs. Montreal de Alexis Sánchez

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Gobierno decreta duelo oficial por muerte de Camilo Escalona, histórico dirigente del PS
    Chile

    Gobierno decreta duelo oficial por muerte de Camilo Escalona, histórico dirigente del PS

    Declaran alerta amarilla para provincia del Biobío por viento: rachas podrían alcanzar 100 km/h en cordillera

    Andrés Allamand despide a Camilo Escalona: “Siempre le tuve el mayor respeto, fundamentalmente por su compromiso”

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales
    Negocios

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    Presupuesto 2027: ¿Qué Estado quiere Kast?

    El mapa de una década: la brecha de ingresos retrocede, pero la desigualdad se concentra en la cima

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    En vivo: el Crystal Palace de Darío Osorio visita al Fulham en la Premier League
    El Deportivo

    En vivo: el Crystal Palace de Darío Osorio visita al Fulham en la Premier League

    Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League

    Iván Zamorano: “Pude ir a la Premier, al Blackburn Rovers; hubiera hecho más goles de cabeza”

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    El libro recomendado: Richard Ford y la revisión de su carrera
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: Richard Ford y la revisión de su carrera

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    Bukele niega haber transferido las reservas de bitcoin de El Salvador a un operador privado
    Mundo

    Bukele niega haber transferido las reservas de bitcoin de El Salvador a un operador privado

    Embajador de EE.UU. en Israel asegura que no existe un plan para desplazar por la fuerza a palestinos de Gaza

    Putin ordena suspender por tres días los ataques contra Kiev durante visita de emisarios de Trump

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?