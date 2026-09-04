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    “Prometió no llegar tarde nunca más”: Jordhy Thompson amplía su vínculo con el Orenburg hasta 2030

    Después de que el jugador demorara su regreso tras viajar a Chile, el delantero vuelve a estar presente en el equipo ruso.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @fcorenburg / Instagram.

    El futuro de Jordhy Thompson se ha ido aclarando en las últimas semanas. Después de que viajara a Chile con una autorización del Orenburg a finales de julio, el delantero nacional optó por quedarse en el país en lugar de regresar a Rusia.

    Después de que su club amenazara con apelar ante la FIFA y sancionar al atacante por su ausencia injustificada, a principios de agosto volvió para disputar la Liga Premier del país euroasiático.

    Un retorno que resultaba clave en el plantel, pues hasta ese entonces el deportista nacional registraba cinco goles e igual cantidad de asistencias.

    Contrato ampliado

    Este viernes el futuro del ariete nacional dio un nuevo paso en el Orenburg tras firmar una renovación de contrato que lo une con la escuadra hasta 2030.

    Para dar a conocer este hecho, el club utilizó sus redes sociales para informarlo a los hinchas. Una de las primeras muestras fue un video en el que se le ve en una escuela llegando tarde a una clase.

    Allí la profesora a cargo lo hace pasar a la pizarra para completar un ejercicio matemático, cuyo resultado da el año hasta el que se extiende su contrato.

    Prometió no llegar tarde nunca más. Bueno, ¡al menos hasta 2030!”, escribieron en la publicación.

    El siguiente posteo mostró al futbolista junto a un dirigente mostrando la camiseta con el número 2030. “FC Orenburg ha ampliado el contrato con Jordhy Thompson. En nuevo acuerdo entre el chileno y el club es válido hasta el verano 2030”, indican.

    “Jordhy ha estado jugando para nuestro club desde 2024, tiempo durante el cual ha jugado 55 partidos, en los que anotó 7 goles y entregó seis asistencias. Le deseamos tantos goles y victorias como sea posible con la camiseta blanquiazul”.

    Luego, el propio futbolista compartió unas palabras. “¡Estoy muy contento de que el club me haya dado la oportunidad de representar mis colores hasta el 2030! Me disculpo por mi ausencia. ¡Me doy cuenta de toda la responsabilidad que reside en mí ante el equipo y ustedes! ¡Ahora voy a trabajar el doble de duro para empezar a ayudar al equipo y traer beneficios a Orenburg!”, expresó en declaraciones publicadas por la escuadra rusa.

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    Más sobre:FútbolOrenburgJordhy Thompson

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