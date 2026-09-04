Técnico de Flamengo revela detalles de la negociación para lograr la extensión del contrato de Erick Pulgar

Tras semanas de negociaciones, Flamengo oficializó la extensión del contrato de Erick Pulgar, uno de los jugadores clave para el técnico portugués Leonardo Jardim, nuevo compromiso que pone al antofagastino como el jugador chileno mejor pagado del planeta.

El gigante carioca hace rato que había acercado posiciones con el exjugador de la Fiorentina de Italia. La millonaria oferta del Neom de Arabia Saudita, club que prometía pagar los 4 millones de dólares de la cláusula puso en alerta a la dirigencia. Además, el ofrecimiento de salario que llegaba a los 5,4 millones de dólares por año ponía más obstáculos a las negociaciones.

Sin embargo, en la jornada del miércoles, el Rubro Negro oficializó el nuevo compromiso del chileno, el cual acabará en diciembre de 2029, cuando cumpla su octava temporada en la institcuón. Un acuerdo que pone fin a las especulaciones sobre una posible salida del futbolista, quien también había despertado interés Monaco, escuadra que hoy dirige el exentrenador del Fla Filipe Luís.

En entrevista con los canales oficiales del club, Pulgar confirmó que la decisión reflejaba un deseo personal y de su entorno. Aseguró, además, que el cariño de los aficionados fue esencial para tomar la decisión de quedarse en Río de Janeiro.

“Sinceramente, estoy muy feliz. Esto es lo que mi familia y yo deseábamos. El tiempo que he pasado aquí, el esfuerzo que he dedicado y mi perseverancia me han llevado a convertirme en el jugador que soy ahora. El cariño de la afición es la mayor recompensa que tengo”, aclaró el centrocampista.

Según los datos aportados por el diario O Globo, con este nuevo vínculo, el exjugador de Bologna está lejos del mejor pagado en su posición en el plantel, que tiene a Jorginho a la cabeza con más de US$ 7 millones cada 365 días.

Sin embargo, el chileno está ahora al mismo nivel que el uruguayo Nicolás de la Cruz, quien ingresa alrededor de 3,6 millones de la divisa norteamericana por temporada. Una cifra que lo pone como el futbolista chileno mejor remunerado del planeta. Sobre, incluso, que Guillermo Maripán, quien acordó emolumentos de 2,4 millones de dólares por año en un contrato de dos años con Internacional de Porto Alegre.

La confesión del DT

La jornada del miércoles, la victoria del Mengao 2-0 sobre Mirassol en el Maracaná permite al equipo seguir muy de cerca en la lucha por el liderato del Brasileirao, pero también dejó a Leonardo Jardim con una preocupación. El técnico del Flamengo volvió a expresar su confianza en Erick Pulgar, el mediocampista que tuvo que ser sustituido en la primera parte tras sufrir un golpe en el muslo derecho.

El antofagastino sintió dolor tras una dura entrada del rival Fernandinho. En ese contexto, el mediocampista abandonó el campo en la primera mitad, cuando el reloj apenas se empinaba sobre la media hora de partido.

Después del partido, el luso Jardim hizo hincapié en la importancia de Pulgar para el equipo. El entrenador, además, reveló que tuvo un papel fundamental en la decisión de renovar el contrato del jugador y dejó claro que cuenta con el centrocampista para lo que resta de temporada.

“Más que simplemente renovar el contrato del jugador, fui yo quien convenció al club para que lo hiciera. Mi intención es que Pulgar se quede con nosotros porque es un jugador importante”, dijo el lusitano en conferencia de prensa.

Asimismo, el adiestrador confesó que el chileno “continuara con nosotros porque es un jugador importante dentro de la estructura del equipo, debido a su calidad, su intensidad y su carácter. Eso es esencial”.