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    El campeón no se rinde: Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruzeiro y avanza a cuartos de la Copa Libertadores

    El equipo carioca venció 2-1 al elenco de Belo Horizonte, partido en el que el chileno jugó los 90 minutos. El Mengao va por su cuarta corona en los últimos ocho años.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Erick Pulgar llega a cuartos de Libertadores con Flamengo. Foto: @Flamengo / X.

    El actual campeón de la Copa Libertadores no pierde el paso. Flamengo de Brasil, equipo donde el volante chileno Erick Pulgar es titular indiscutido, dio cuenta de Cruzeiro y se metió entre los ocho mejores equipos de la actual versión del torneo. El Mengao venció a la Raposa por 2-1 en un estadio Maracaná de Río de Janeiro repleto, para así conseguir un resultado global de 3-2 en la sumatoria.

    Tras el 1-1 de la ida, el equipo Rubro Negro salió a consolidar esa ventaja ante el ordenado cuadro mineiro. Un par de ocasiones claras antes de la media hora, mostraron ese ímpetu de la planilla más alta de la competición, con un gasto mensual de 10 millones de dólares.

    Sin embargo, la apertura del marcador solo llegó a los 35 minutos, gracias a la conquista del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien llegó desde Cruzeiro hace seis temporadas. Después de una serie de toques, el oriental aprovechó una pared con Pedro para definir en un ángulo.

    Pese a ello, los visitantes supieron alcanzar el empate provisorio. Una vez reiniciado el duelo, en el tiempo complementario, el argentino Lucas Romero derrotó a su compatriota Agustín Rossi con un remate cruzado desde el borde del área, a los 51’.

    Igualdad que no duró mucho. Once minutos más tarde, De Arrascaeta inició la jugada para provocar el toque de Pedro, quien dejó solo a Samu Lino que se sacó a su marcador con impecable enganche para sellar la clasificación. En la próxima fase, el equipo de Urubú se medirá al ganador de la llave entre Tolima en Independiente del Valle, con ventaja para este último equipo por 1-0.

    La alegría del DT

    Consumada la victoria, el técnico portugués Leonardo Jardim destacó la actitud de sus jugadores. Sobre todo, la manera en la que los jugadores del Fla se impusieron ante un respetable rival.

    “En cuanto a nuestro partido, creo que fue un encuentro muy bien jugado. Una primera parte muy, muy sólida. Después, nos faltó efectividad, porque pudimos haber marcado más de un gol. En la segunda parte, con la reacción del rival, con su primer disparo casi dentro del área, acabaron marcando un gol”, resumió el DT nacido en Venezuela.

    Asimismo, agregó que “reaccionamos y tomamos el control del partido. Creo que es un resultado justo. Siempre es un partido difícil. Estuve hablando con mucha gente sobre las últimas dos temporadas, sobre los enfrentamientos de estos dos equipos, más o menos, Cruzeiro y Flamengo. Los partidos siempre fueron muy competitivos. El año pasado fue así, y este año terminó siendo igual”, concluyó.

    Triunfo que llega en una semana clave para el antofagastino Pulgar, quien impuso un ultimátum a la directiva del equipo de rojo y negro, en plenas conversaciones para extender su contrato. Neom de Arabia Saudita ya hizo una importante oferta al jugador clave para Jardim.

    Más sobre:FútbolErick PulgarCopa LibertadoresFlamengoCruzeiro

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