Tras reunirse con el liquidador de Sartor: Azul Azul pedirá una cita con la Universidad de Chile para zanjar diferencias

Molestia causó en el directorio de Azul Azul, las declaraciones que la prorrectora de la Universidad de Chile -Dorotea López- entregó a El Deportivo. La Licenciada en Economía reveló haber recibido el informe que se le encargó al abogado Andrés Jana y que sus conclusiones eran “categóricas” en cuanto al incumplimiento del acuerdo que rige entre esta entidad y la concesionaria del equipo de fútbol

“Por ello, reafirmamos nuestra posición sobre la necesidad de establecer un nuevo convenio que asegure la protección del nombre, los símbolos y los valores de la Universidad”, aseveró López a este medio.

Y aunque en la máxima instancia no desconocen que se debe establecer un nuevo pacto, varios directores al ser consultados por este medio aseguran que no les gustó que la Casa de Estudios “presionara a través de la prensa”, menos aún si no conocían el documento.

La Casa de Estudios exige un nuevo convenio con Azul Azul.

Azul Azul pedirá una cita con la Universidad de Chile y negociará

Las relaciones entre ambas entidades fueron conversadas en la reunión que sostuvo el directorio en pleno con el ratificado liquidador del paquete accionario que ostentaba Michael Clark, Eduardo Godoy.

El abogado les pidió que mejoraran su relación con la Academia y el directorio en su conjunto mandató a la presidenta de la sociedad anónima estudiantil, Cecilia Pérez, para que pidiera una cita con la representante de la universidad, Dorotea López.

“Pronto debemos tener una reunión con la universidad y conversar todos los temas. No tenemos nada en limpio, salvo que ellos tienen un informe y esperamos conocer luego lo que dice. ¿Plazos? Espero que la presidenta (Cecilia Pérez) lo haga luego", afirmó José Miguel Insulza.

En tanto, Aldo Marín reveló que la intención de Azul Azul es negociar un nuevo convenio con la Casa de Estudios. “Nos queremos reunir con la Casa de Estudios y poder entender lo que está pasando y solucionar los problemas... Queremos reunirnos para ver cuáles son los puntos que quieren hablar, porque aún no conocemos el informe y sería irresponsable hablar de algo que desconocemos”.

El problema es que desde la institución que fundó Andrés Bello miran con recelo tener que sentarse con los representantes que designó Clark y desde Azul Azul aseguran que la cita se debe realizar antes que termine septiembre. Lo que imposibilita un cambio en la dirección ya que, pese a que alguien compre el paquete accionario en los días venideros, los plazos legales determinan que no habrá modificaciones antes del año que viene.