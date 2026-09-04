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    El Deportivo

    Viajes en bus, llantos y mucha contención: la sufrida historia de Darío Osorio, el chileno que busca brillar en la Premier

    El joven de 22 años ya alista el debut con Crystal Palace. En su adolescencia, los viajes a Santiago para entrenar con la U y la distancia de su natal Hijuelas lo marcaron, a tal punto que estuvo a punto de dejar todo para volver con su familia a la Quinta Región.

    Por 
    Daniel Bustos
     
    Matías Parker
    Foto: Crystal Palace en X.

    Darío Osorio posa con una sonrisa ante los fotógrafos de Crystal Palace. Su rostro que refleja los días más felices de su carrera ya aparece en todas las plataformas del club ubicado al sur de Londres, y sus hinchas poco a poco se comienzan a familiarizar con su nombre e imagen. El oriundo de Hijuelas jugará en la Premier League a los 22 años. Llega desde el Midtjylland, en donde se marchó como el fichaje más caro en la historia del balompié de Dinamarca.

    Sin embargo, toda la alegría deportiva que vive hoy en algún momento fue solo un sueño. Y muy lejano. El camino de Osorio fue duro, con pruebas de captación que tuvo que superar desde niño, días lejos de su familia en la capital y la opción del retiro.

    Defensor central y jugador satélite

    Alicia Osorio tuvo a Darío en enero de 2004. La mujer por esos años jugaba al fútbol, un talento que heredó a su hijo. Ama este deporte, a tal punto que lo practicó hasta su sexto mes de embarazo.

    Durante la niñez de Osorio, en tiempos en que el pequeño jugaba sus primeros partidos en canchas polvorientas, fue clave el nombre de Fresia Madrid, su abuela. Era la persona que lo acompañaba en todas sus aventuras. Una de esas fue a los siete años, cuando el niño se inscribió en la Escuela Comunitaria, en El Melón. Por su estatura lo ubicaron como defensor central. Con el tiempo y al mostrar su talento, lo movieron de delantero.

    A los 10 años participó en un proceso de captadores de Universidad de Chile en Hijuelas. 30 niños, separados en tres equipos, tenían que demostrar sus condiciones en tiempos de 15 minutos. El joven fue sugerido por Rubén Farfán, delantero de la zona que en ese momento jugaba en la U. La recomendación se la dio a Ignacio Asenjo, que en ese momento era coordinador en los estudiantiles y que hoy es uno de los gerentes. Él fue el encargado de incorporar a Osorio.

    “Me costó adaptarme, lloraba todos los días”

    Los primeros partidos que el joven disputó vestido de azul fueron bajo la condición de jugador satélite, lo que significaba que debía viajar desde Hijuelas a La Cisterna a un entrenamiento por semana y a jugar un partido semana por medio. Era citado a las siete de la mañana, algo que lo obligaba a despertarse a las cuatro para poder llegar a tiempo.

    El camino de esfuerzo de Darío Osorio para llegar a la Premier League

    “Los viajes igual me agotaban. Eran dos horas en bus. Mi primer partido fue con Melipilla. Me tocó levantarme a las cuatro de la mañana, porque la citación era a las siete. Estaba muerto antes del partido. Recuerdo que jugué como 15 minutos e hice un gol. El siguiente partido era contra Colo Colo. No me tocaba jugar porque era jugador satélite, jugaba uno por medio. El técnico me preguntó si podía ir a jugar a ese partido. Le dije que sí, altiro. Perdimos 6-5, pero también hice un gol. Hice el empate a cinco”, contó Osorio en una entrevista concedida a El Deportivo en 2022.

    Con 11 años, ya estaba en la casa de reclutamiento de la U, en Santiago. Lejos de su abuela y sus hermanos, los días en su adolescencia cambiaron y se volvieron más complejos. Pensó en dejar todo y volver a la Quinta Región.

    “Al principio me costó adaptarme, lloraba todos los días, extrañaba mucho. Cuando fui al colegio, una vez me enfermé y me tuvieron que venir a buscar a Santiago. Estuve una semana en mi casa. Durante esa semana hablé harto con mi familia y ellos me convencieron que debía volver. Volví, me costó acostumbrarme, pero seguí para adelante”, reconoció en la mencionada entrevista.

    Del CDA a la Premier League

    Osorio recorrió con éxito cada una de las categorías formativas de Universidad de Chile. Hasta que llegó el 14 de enero de 2022. Ese día, en un Superclásico amistoso ante Colo Colo disputado en Argentina, con 17 años, avanzó en velocidad en un contragolpe, encaró a la defensa alba y definió con la tranquilidad de un experimentado ante la salida de Brayan Cortés. Su vida no volvió a ser la misma.

    Su fútbol era la luz de un elenco azul que por esos años no era capaz de pelear los torneos. Y como suele ocurrir en estos casos, los clubes del extranjero lo detectaron y se lo llevaron rápido. Con la U en el pecho alcanzó a disputar 54 duelos oficiales, en los que marcó 14 goles y registró cinco asistencias. Un año y medio después de su irrupción en el primer equipo, el mencionado Midtjylland puso sobre la mesa 5,3 millones de dólares y se lo llevó a Dinamarca.

    A pesar de la distancia con Chile, del idioma o hasta de las bajas temperaturas del país escandinavo, nada pudo impedir que la carrera de Osorio siguiera en ascenso. Con Midtjylland ganó la Primera División de ese país en la temporada 2023-24, la Copa de Dinamarca 2025-26 y la Supercopa danesa en 2024.

    Esos 121 partidos, 25 goles y 18 asistencias llamaron la atención en las grandes ligas del viejo continente. Medios ingleses informaron que estuvo en el radar de Manchester City, pero fue al final Crystal Palace, también de la Premier League, el elenco que se quedó con sus enganches y remates de zurda, en un fichaje que remece tanto a Chile como a Dinamarca: al primero porque rompe la tendencia de los futbolistas nacionales en los últimos años, a los que les está costando arribar a las mejores competiciones del mundo luego del paso de la Generación Dorada; al segundo porque es el traspaso más caro desde la liga danesa, ya que los londinenses firmaron un préstamo con obligación de compra, en una operación que superará los 30 millones de dólares.

    Foto: Crystal Palace en X.

    Este miércoles, el jugador que se formó entre los viajes de Hijuelas a Santiago tuvo su primer entrenamiento en Inglaterra. Ya se alista para estrenarse en un elenco que juega en la principal liga del mundo, que esta temporada disputará la Europa League y que viene de levantar la Conference League.

    Más sobre:FútbolDarío OsorioCrystal PalacePremier LeagueLa U

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