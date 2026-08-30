La emoción de Campestrini tras igualar récord de longevidad en el fútbol chileno: “Tengo ganas de atajar un poquito más”

Rangers de Talca consiguió un triunfo que le permite soñar con la salvación. Tras navegar por una temporada para el olvido en la Primera B, que contó con 20 fechas consecutivas sin ganar, el cuadro de la Región del Maule se encontró con dos victorias al hilo y redujo a cinco unidades la distancia que lo separa de Deportes Santa Cruz, último elenco que está evitando la zona de descenso.

El triunfo ante Unión Española no solo es especial por la importancia de los tres puntos. También tuvo como protagonista a un jugador de los piducanos que alcanzó un particular registro. El argentino Cristian Campestrini, encargado de custodiar la portería de los talquinos, empató un récord de longevidad que permaneció intacto por 52 años en el fútbol chileno: con 46 años, dos meses y 13 días de edad, igualó la marca conseguida por Raúl Coloma, otrora golero de Ferroviarios.

Por este hito, el transandino no escondió su emoción por meterse en los libros de historia. “Siempre soy un bendecido de que me abran las puertas las instituciones para poder atajar y desenvolverme en esta hermosa pasión que es el arco. Sabía del récord. A disfrutar, agradecido de mis compañeros por el triunfo”, declaró.

En esa línea, el guardameta, que también cuenta con pasos por Everton, Barnechea, Limache y Universidad de Concepción, reveló la ilusión que lo mantiene vigente para seguir rompiendo marcas en el balompié nacional. “Tengo pasión, capaz soy arquero del montón, un poto pelado como dicen acá. Pero tengo un corazón y ganas de seguir aprendiendo. Ojalá dios me acompañe. Tengo ganas de atajar un poquito más. Me siento bien y con muchas ganas. A pensar en lo que viene. Quedan ocho finales, debemos seguir con trabajo y humildad. No nos sobra nada, pero tenemos que jugar con el corazón”, sentenció.

En el próximo duelo ante Deportes Temuco, Campestrini tendrá la posibilidad de trepar en solitario como el jugador de mayor edad en pisar una cancha del fútbol chileno. De paso, carga con la misión de mantener a Rangers en la división de plata.