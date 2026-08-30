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    Política

    Republicanos responden a cuestionamientos de Gonzalo Blumel: “Este debate clasista y añejo no le hace bien a Chile”

    Las reacciones de los parlamentarios se levantaron luego de que ex secretario de Estado del gobierno de Sebastián Piñera pusiera en entredicho los orígenes de dirigentes republicanos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Diego Martin

    Una profunda irritación provocaron las palabras del exministro del Interior y de la Segpres, Gonzalo Blumel (Evópoli), en contra del Partido Republicano.

    A partir del debate que se generó por la reforma constitucional que impulsa el gobierno y, en particular, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (republicano), Blumel cuestionó la falta de terreno y de conocimiento de la vida en barrios populares, ante el apoyo cerrado que le dieron los legisladores de esa colectividad a esa iniciativa.

    “¿Cuántos de los dirigentes republicanos viven o han vivido en poblaciones, han vivido con el pueblo, conocen sus necesidades, entienden sus inquietudes y sus temores? “, apuntó en conversación con Radio 13c.

    En este sentido, el otrora secretario de Estado del expresidente Sebastián Piñera señaló que “una cosa es meterse a redes sociales, indagar en ellas, dilucidar lo que dicen los bots, y otra cosa es realmente ir a un consultorio a atenderse, estar en Fonasa, que tus hijos vayan a una escuela pública, que vayan a un liceo con números y que ahí realmente sientan lo que es la realidad y el deseo de los chilenos”.

    Las declaraciones de Blumel se transformaron en un blanco de reacciones por parte de diputados republicanos. “No desvíes la discusión, no vendas falsa altura moral, y menos aún caigas en la dialéctica marxista”, respondió José Carlos Meza.

    Por su parte, Stephanie Jéldrez comentó que le parece “altamente peligroso que sean justamente personajes de derecha los que hagan eco de temas de clase para sacar algún punto político. Esto una lo espera de la izquierda de siempre, pero de un exministro de un gobierno de derecha, la verdad es que por lo bajo es llamativo”.

    La diputada, además, cuestionó el rendimiento del actual vicepresidente de Evópoli respecto a la seguridad del país: “No es una voz autorizada para hablar del tema, puesto que su desempeño, cuando tuvo la oportunidad de tomar decisiones por el país, fue lamentable. Él está muy lejos de ser un líder de opinión para aquellos que venimos detrás y que nos consideramos de nueva derecha”.

    Asimismo, afirmó que “para la tranquilidad del señor Blumel, somos muchos los diputados republicanos que estudiamos en colegios con letra y número, que vivimos en casas pareadas”.

    “Discurso cavernícola”: diputados republicanos responden a cuestionamientos de Gonzalo Blumel

    El diputado Sebastián Zamora señaló que “Blumel habla sin conocer un ápice de la realidad en la que nosotros que hemos crecido, en el Cerro Playa Ancha y O’Higgins, por cierto. No soy ni jamás seré de la élite, como él”.

    En esta línea, invitó al antiguo titular del Interior a conocer el Colegio Salesiano donde estudió, o los clubes deportivos de barrio donde participó “que, por cierto, no están en el sector oriente de la capital. Este debate clasista y añejo no le hace bien a Chile y es parte de lo que como sociedad queremos dejar atrás”, añadió.

    “Discurso cavernícola”: diputados republicanos responden a cuestionamientos de Gonzalo Blumel Andres Perez

    De la misma forma, Meza también respondió al militante de Evópoli con una invitación: “Cuando quieras te llevo a la escuelita San José de la Villa, o al Liceo Hermanos Sotomayor Baeza. Si quieres te presento a mis padres, un obrero de construcción y una temporera”.

    “Discurso cavernícola”: diputados republicanos responden a cuestionamientos de Gonzalo Blumel JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Valentina Becerra le manifestó al extitular de la Segpres que creció en la población Oscar Bonilla, de la comuna El Bosque. “Hasta el día de hoy mi familia vive allí. Hoy vivo en la comuna de La Cisterna, feliz le enseño cuáles son las necesidades de mi distritoDiscurso cavernícola que ya no pega!”, arremetió.

    “Discurso cavernícola”: diputados republicanos responden a cuestionamientos de Gonzalo Blumel Dedvi Missene

    Por su lado, Álvaro Carter calificó los dichos de Blumel como “verdaderamente molestos y dolorosos para quienes no crecimos con contactos, ni familiares políticos, sino que nos abrimos paso por nuestro propio mérito. Sobre todo viniendo de alguien que se supone que tiene nuestra misma inclinación política”.

    El parlamentario también comentó que “sus palabras se parecen mucho al discurso odioso de la izquierda de luchas de clases. Espero que el exministro se dedique a ser un aporte y no un factor de desunión en el futuro”.

    “Discurso cavernícola”: diputados republicanos responden a cuestionamientos de Gonzalo Blumel SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Asimismo, Daniel Bustos indicó que “declaraciones como esa no contribuyen en nada a ayudar a levantar Chile. Menos van en beneficio de mejorar la calidad de vida, justamente de las personas que viven en extrema pobreza o con necesidades tremendas. Tampoco ayuda a los pobladores de nuestro país, o aquellos habitantes de lugares aislados y rurales como en los que yo crecí”.

    El parlamentario también recalcó que continúa “siendo hijo de la salud pública al igual que mis hijas, que al igual que yo también son hijas de la educación pública”.

    “Discurso cavernícola”: diputados republicanos responden a cuestionamientos de Gonzalo Blumel

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