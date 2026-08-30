Disturbios en Concepción: hinchas de la U interrumpen el duelo ante el Campanil con fuegos artificiales
El duelo en el estadio Ester Roa Rebolledo estuvo detenido por cinco minutos.
El duelo entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción debió ser detenido a los 82 minutos debido a incidentes registrados en las tribunas. El árbitro Diego Flores decidió no continuar el encuentro hasta que se despeje el humo que llegaba hasta la cancha. Las acciones se retomaron al 87′. En ese momento, el Campanil ganaba por 2-0.
Durante esos instantes, hinchas azules lanzaron fuegos artificiales, pirotecnia y bombas de humo en el recinto, lo que obligó a interrumpir momentáneamente el encuentro.
En medio de los disturbios, además, los fanáticos del cuadro estudiantil laico entonaron cánticos en contra de la directiva de Azul Azul.
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